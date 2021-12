Hitecvision-selskapet Sval kjøper Spirit Energy for 9,3 mrd kroner

– Nå nærmer vi oss elitedivisjonen. Og dit skal vi! Klar melding fra den ambisiøse Sval Energi-sjefen Nikolai Lyngø etter at selskapet hans har kjøpt konkurrenten Spirit Energy for 1026 millioner dollar.

Nikolai Lyngø og Ida Veland leder Sval Energi, et selskap med svært store vekstambisjoner. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Når Hitecvisions Sval Energi nå sluker Spirit Energy for rundt 9,3 milliarder kroner, er det den største transaksjonen i Nordsjøen siden 2019.

– Dette har vi arbeidet med i halvannet år, og vi er svært glade for at vi endelig kan kunngjøre at handelen er i boks, sier administrerende direktør Nikolai Lyngø i Sval til Aftenbladet/E24.

Spirit Energy, som lenge har vært til salgs, selger også sine eierandeler i Statfjord-feltet til Equinor i en separat transaksjon.

Sval Energi Sval Energi eies av Hitecvision. Målet for selskapet er å komme opp på en produksjon over 100.000 fat oljeekvivalenter per dag. Etter dette oppkjøpet vil produksjonen bli nær 60.000 fat i 2023. Selskapet har eierandeler i disse feltene: Duva-feltet (10 pst eierandel). Nova-prosjektet (tilknyttet Gjøa) 25 prosent eierandel. Dvalin-feltet (10 pst) Partnerskap i 24 produserende lisenser på norsk sokkel. Metsälamminkangas er en vindpark med 24 turbiner i Finland. Sval og Lundin eier 50 prosent hver. Det investeres 182 millioner euro, oppstart planlagt til januar 2022. Gassrørledninger: Sval eier 15,6 prosent av Gassled og 13,3 prosent i Polarled. Karbonlagring: Nylig inngikk Sval et samarbeid med Storegga Geotechnologies Ltd (Storegga) om et prosjekt for lagring av CO² på havbunnen utenfor norskekysten. Vis mer

Vekst gjennom kjøp

Lyngø leder et olje- og gasselskap med store ambisjoner, og veksten skal først og fremst skje gjennom oppkjøp på norsk sokkel. Etter dette oppkjøpet er Sval nummer 13 blant produsentene på norsk sokkel.

– Dette er vårt sjette oppkjøp etter at vi ble etablert i 2019. Vi er hele tiden på jakt etter oppkjøpskandidater, så det vil komme mer uten at vi kan være konkrete i øyeblikket, sier Lyngø.

- 9,3 milliarder kroner er mye selv for Hitecvision. Hvordan finansieres kjøpet?

– Dels gjennom egenkapital, lån og salg. Sval selger nå eierandelene sine i de to gassrørledningene Gassled og Polarled. Salget fullføres seinere, og kjøper er et annet Hitecvision-selskap, nemlig Hav Energy. Det betyr at vi rendyrker Sval som et olje- og gass-selskap og overlater infrastruktur til andre som kan det bedre.

Nikolai Lyngø fortsetter som toppsjef i Sval Energi etter kjøpet av Spirit Energy. Ingen vet foreløpig hvor selskapets kontorer blir i framtiden. Vis mer

Mer enn dobling

Målt etter både produksjon og antall ansatte så er det lillebror som nå kjøper storebror.

Den norske delen av Spirit Energy har i dag 100 ansatte og holder til i Kalhammeren ved innseilingen til Stavanger sentrum. Sval Energi har rundt 60 ansatte og har kontorsted på Hinna, like ved SR-Bank Arena, Viking sin stadion.

– Vi har ikke plass til alle her på Hinna, så nå skal vi lete etter nye lokaler. Det er mulig at det er plass til alle i Kalhammeren. Men vi skal samlokaliseres, og jeg håper det skjer før sommeren. Uansett så skal vi være i Stavanger, sier Lyngø.

Han fortsetter som leder i selskapet.

– Men den nye ledergruppen skal bestå av en god kombinasjon ledere fra de to selskapene.

Statfjord-andeler til Equinor

Spirit Energy har hatt eierandeler i mange produserende felt på norsk sokkel, og er operatør for Vale og Oda. Dermed blir Sval nå for første gang operatør for to produserende felt.

– Ja, det er en milepæl for oss å være operatør. Og vi ser fram til flere operatørskap etterhvert, sier Lyngø.

Spirit Energy har også vært andelshaver i Statfjord-feltet med ca 20 prosent. Disse eierandelene selges i en separat transaksjon til Equinor for 50 millioner dollar. Den lave prisen henger sammen med de omfattende fjerningsforpliktelsene for Statfjord. Det blir kostbart å fjerne installasjonene når produksjonen på gigant-feltet avsluttes i 2027.

– Vi vurderte om vi også skulle overta Statfjord-andelene, men vi er fornøyd med den løsningen som nå er valgt, sier Lyngø.

Etter kjøpet av Spirit Energy sin andeler vil Equinor eie rundt 65 prosent av Statfjord. Vår Energi vil ha rundt 20 prosent og utenlandske rettighetshavere resten.

Olje og gass

– Denne handelen befester Sval som et selskap som skal produsere olje og gass, og lete etter enda mer olje og gass. Det er det nesten vanskelig å si det høyt i våre dager?

– Ja, men da er det viktig å drive selskapet på en sånn måte at en tør å si det høyt, sier Ida Veland, COO i Sval. COO (chief operating officer) kan oversettes til driftsdirektør og i praksis nestkommanderende i selskapet.

Hun understreker at Sval hele tiden leter etter teknologiske løsninger som reduserer klimagassutslipp, og at selskapet er en pådriver for dette også som partner til operatørene de samarbeider med.

Sammen med Lundin eier Sval en vindfarm i Finland.

– Denne settes i drift i disse dager, og den bidrar jo med fornybar energi. Vi har også nylig inngått et samarbeid med Storegga Geotechnologies om et prosjekt for framtidig lagring av CO² på havbunnen utenfor norskekysten, sier Veland.