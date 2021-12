Flere nettselskaper utsetter ny nettleie

Flere nettselskaper dropper å innføre ny nettleie fra nyttår, etter en snuoperasjon fra regjeringen og SV.

Administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lnett.

Nettselskapene Lnett og Haugaland Kraft Nett i Rogaland og Elmea i Lofoten Nordland utsetter nå innføringen av ny nettleie.

Fredag ble det kjent at regjeringspartiene Ap og Sp er enige med SV på Stortinget om å utsette forskriften om ny nettleie. Den skulle gjelde fra nyttår, men er utsatt minst ut våren.

Etter signalene fra Stortinget sier Lnett (tidligere Lyse Elnett) at de vil beholde dagens modell for nettleie også etter 1. januar. Det kommer frem i en melding.

– Vi har foreløpig ikke flyttet kunder over til ny modell i systemene vår. Det gjør at vi klarer å snu, og kan utsette innføringen slik regjeringen nå ønsker, sier administrerende direktør Håvard Tamburstuen i Lnett ifølge meldingen.

Lnett har 350 ansatte og er en del av Lysekonsernet. Selskapet driver strømnettet i Sør-Rogaland og leverer strøm i 9 kommuner, inkludert blant andre Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

Også Haugaland Kraft Nett vil droppe innføringen etter signalene fra Stortinget fredag. Selskapet leverer strøm til 12 kommuner på Haugalandet, i Sunnhordland og i Ryfylke.

«Haugaland Kraft Nett har besluttet å følge myndighetene og utsetter ordningen», skriver selskapet i en melding.

Selskap i Lofoten utsetter

Også Elmea (Lofotkraft Nett), et datterselskap av Lofotkraft, utsetter innføringen av ny nettleie.

– Det er jo egentlig ganske enkelt. Vi ønsker ikke å utfordre Stortingets flertall. Når de ønsker å sette det på pause utrede, så har vi gått inn i systemet vårt og sett at det var mulig å utsette. Det var styret enig i, og da velger vi å utsette, sier administrerende direktør Arnt Marelius Winther i Lofotkraft til E24.

– Vi har ennå ikke lastet over kundene i det nye systemet, så da gikk det greit, sier han.

– Mange frykter veldig dyr nettleie med nytt system, er det riktig?

– Dette er en avsporing av debatten. For nettselskapene har dette ingenting å si for bunnlinjen. Det er en omfordeling blant kundene. Nettleien kommer uansett til å gå opp i fremtiden, sier han.

– Dette er jo et grep fra politikerne for å dempe oppgangen i nettleie på lang sikt. Men det er vanskelig å få folk til å akseptere grep som har virkning om lang tid. Men dette kan altså gi økte regninger på sikt, fordi vi risikerer å måtte investere mer i nett i fremtiden, sier han.

Administrerende direktør Arnt Marelius Winther i Lofotkraft.

Landets største snur ikke

Mange nettselskaper mener imidlertid at det er for sent å snu.

Norges største nettselskap, Elvia (tidligere Hafslund Nett og Eidsiva Nett), sier til Aftenposten at det er for sent for dem å snu nå og beholde dagens system for nettleien. Selskapet har over 900.000 kunder.

– I utgangspunktet er ’point of no return’ passert, sier kommunikasjonssjef Morten Schou i Elvia til Aftenposten.

Beslutningen kom også veldig brått på BKK Nett, opplyser kommunikasjonssjef Svein Ove Søreide i BKK Nett. Selskapet er overrasket over kuvendingen fra regjeringen og SV.

– Dette er veldig overraskende. Det er myndighetene selv som har tatt initiativ til en ny nettleiemodell som bidrar til å jevne ut strømforbruket. Vi har allerede informert 260.000 kunder om at ny nettleiemodell blir innført fra årsskiftet, skriver Søreide i en e-post til E24.

– Regjeringen bekreftet at modellen blir innført så sent som for noen få dager siden. Når regjeringen nå overraskende har snudd etter avtale med SV, må vi behandle saken på nytt, sier han.

Bekymret for strømtoppene

Selv om Lnett snur, mener selskapet fortsatt at det er viktig å unngå stadig høyere strømtopper. Hvis forbruket blir stadig høyere i rushtiden, kan det gi økt behov for nye kraftlinjer, og da vil nettleien også kunne øke mer enn nødvendig.

«Økende strømtopper gjør at det blir nødvendig å forsterke «sideveiene» i strømnettet som går helt fram til kunder for å ha nok kapasitet i de timene med høyest forbruk», skriver selskapet.

«Når stadig flere lader elbiler på 11 og 22 kilowatt, så er det et økende behov for å forsterke nettstasjoner, kabelskap og strømkabler i boligområder før alder tilsier at det trengs», skriver selskapet.

– Har jobbet på spreng

Administrerende direktør Knut Kroepelien i kraftbransjens organisasjon Energi Norge sier det bli opp til det enkelte nettselskapet om de klarer å utsette ordningen.

– Vi vet at dette blir svært krevende for mange, også fordi de samtidig har fått ansvar for å beregne og utbetale strømstøtten som regjeringen innførte for en uke siden, sier Kroepelien.

Kropelien er svært kritisk til at snuoperasjonen skjer bare to uker før den nye ordningen skal være i drift.

– Vi er svært overrasket over den politiske vinglingen i denne saken. Det er myndighetene selv som har pålagt nettselskapene å innføre en ny prismodell for å jevne ut strømforbruket og dermed holde nettleien lavest mulig for kundene, sier han.

– Selskapene har jobbet på spreng for å få dette på plass. Senest mandag denne uken bekreftet statsråden at regjeringen ikke ville utsette ordningen, sier Kroepelien.