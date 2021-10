Strømprisene faller kraftig: I natt kan du få betalt for å bruke strøm

Nå får Sør- og Østlandet den laveste strømprisen siden juni.

Strømprisene vil falle betraktelig natt til søndag, ifølge strømbørsen Nord Pool. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Lørdag kveld faller strømprisene bratt. Fra rundt én krone per kilowattime klokken 18, til knapt 15 øre etter klokken 23.

Men utover natten vil strømprisene falle ytterligere.

I fem timer natt til søndag vil prisene i Sør- og Østlandet være negative, ifølge strømbørsen Nord Pool. Prisene er foreløpige og inkluderer ikke strømselskapenes påslag, nettleie og avgifter.

I disse timene vil prisene være på henholdsvis minus 0,3 øre, minus 1,0 øre, minus 1,9 øre i to timer, og så minus 1,0 øre igjen fra klokken 5 til 6. Prisene er per kilowattime.

Dermed «får du» på det meste nesten to øre for hver kilowattime du bruker. Årsaken til de negative prisene finner vi på kontinentet, ifølge partner og kraftanalytiker Marius Holm Rennesund i Thema Consulting.

– Nedgangen vi ser i prisene i kveld og natt skyldes rett og slett at det blåser mye i Tyskland, Nederland og delvis Danmark, så nå får vi nytte av de kablene vi har til utlandet, sier han,

– Samtidig er lørdag og søndag også dager hvor forbruket er ganske lavt. Det gjør at vi får hyggelige priser.

– Hvordan henger det sammen at vind i Tyskland gir oss billigere strøm?

– I Tyskland får man da nok kraft til å dekke forbruket med fornybare teknologier som vind og sol, og da får vi hjelp med økt import fra et område med lave priser, og da drar det prisene nedover også for oss. Nå har vi muligheten til å spare vann i de timene hvor vi får mye import fra kontinentet.

Også i Trøndelag og Nord-Norge vil det noen timer søndag morgen være minuspriser, men kun på marginale 0,01 øre. På Vestlandet er imidlertid de forventede prisene en del høyere, på mellom 18 og 34 øre de samme timene.

Billigste strøm siden juni

Fredag startet prøvedriften på strømkabelen North Sea Link mellom Norge og Storbritannia, som har kostet mellom 15 og 20 milliarder kroner.

Likevel fortsetter strømprisen å falle, til 48 øre kilowattimen søndag, fra 82 øre dagen før. Det er den laveste strømprisen siden 27. juni, og betydelig under toppnivået på 1,23 kroner kilowattimen i midten av september.

Lite nedbør over lang tid har drevet strømprisene oppover. Nå er dette i ferd med å endre seg.

Som E24 skrev torsdag, venter analytikerne nå et solid prisfall på grunn av de store nedbørsmengdene som skal være på vei. Rennesund forklarer:

– Som det ser ut nå, med de værmeldingene som har kommet, så er det mye nedbør de neste 10 dagene. Det ligger på 10–14 terawattimer i produksjon, og det er nok til å dekke Oslos årsforbruk én til halvannen gang.

Kan slå om igjen

Elektrisitetskonsumet til Norge ligger på rundt 130–140 terawattimer årlig.

Rennesund understreker imidlertid at det foreløpig bare er værmeldinger, og dermed et «hvis».

– Men hvis det kommer så hjelper det godt på situasjonen. Samtidig vil vi jo være avhengig av å få godt med nedbør også i andre halvdel av oktober før vi kan avblåse den berømte strømkrisen helt, for det kan slå om. Men akkurat nå ser det positivt ut for forbrukerne.

Torsdag sa analytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo omtrent det samme om tiden fremover:

– Sannsynligheten for sjokkpriser har blitt lavere. Men det er fortsatt et meget stort utfallsrom for prisene fremover, spesielt i Sør-Norge. En tørr høst og en kald vinter kan fortsatt gi ekstrempriser, sier Seland.

Også i fjor høst var det negative priser nattetid i Norge.