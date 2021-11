Grafen som viser de ekstreme utslagene i strømpriser

Analytiker venter at strømprisene vil holde seg høye inn i 2022, før vi får gradvis likere strømpriser i Europa.

Grafen viser utviklingen i årlig snittpris (euro per megawattime, utenom nettleie og avgifter) i Storbritannia (UK), Tyskland (DE), Danmark (DK1), Finland (FI), Oslo, nordisk systempris (NP), Stockholm og Tromsø. Stiplet linje er Volue Insights prognose. Vis mer

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt fortalte om synet på kraftmarkedet fredag, under en presentasjon av kvartalsresultatene til børsnoterte Volue.

– I mine 25 år i markedet har jeg aldri sett det prisnivået i markedet som vi har i dag, og de svingningene vi har i dag, sier Lilleholt.

Strømprisene har steget til rekordhøye nivåer i Sør-Norge i høst, delvis på grunn av tørt vær og energikrise i Europa.

Europas skyhøye strømpriser har blitt forklart med at kull- og gassprisene er høye, rekordpriser på CO₂ og lavere produksjon av fornybar energi enn vanlig.

Høye priser på gass

– Volumet av kull blir stadig mindre, fordi man fjerner det mest skitne. Gass blir fortsatt større fordi det skal dekke fleksibiliteten. Fornybar energi går ikke fort nok, sier Lilleholt til E24.

– Man faser ut både kjernekraft og kullkraft. Da er gasskraft nøkkelen til å klare det skiftet raskt nok. Derfor har det vært enorm etterspørsel etter gass i hele verdensmarkedet i år. Derfor er prisene skyhøye, sier han.

Analytikerne i data- og konsulentvirksomheten Volue Insight venter at strømprisene i nordiske markeder, Storbritannia og Tyskland, vil holde seg høye frem til midten av neste år.

Strømprisene vil deretter gå ned, men likevel bli liggende på et høyere nivå i årene frem til 2030 enn gjennomsnittet har gjort de ti siste årene, anslår de.

Lave vannmagasiner

Lilleholt sier at fortsatt lave vannmagasiner i Sør-Norge og «ekstremt høye» priser i Europa er bakgrunnen for antagelsene om høye strømpriser i Oslo-området langt inn i 2022.

I forrige uke (uke 44) steg vannet i norske vannmagasin med 0,8 prosentpoeng til 72,2 prosent i gjennomsnitt, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det er fortsatt under medianen i uke 44 mellom 2001 og 2020 som er på 83,6 prosent.

Prognosen til Volue Insight er at den årlige gjennomsnittprisen i Oslo vil holde seg på rundt 70 euro per megawattime frem til midten av 2022.

Omregnet blir det rundt 70 øre per kilowattime, utenom nettleie og avgifter.

I fjor var prisene derimot rekordlave og nede på titallet på det laveste.

Venter likere priser

I årene fremover venter Lilleholt at strømprisene gradvis vil bli likere i de nordiske markedene, Storbritannia og Tyskland. For Sør-Norge vil det bety et høyere prisnivå enn gjennomsnittet de siste årene.

Lilleholt trekker frem prisene på CO₂-kvoter, gass og kull, som nådde rekordnivåer i oktober.

– Vi forventer ikke at de disse ekstremt høye prisene skal være der evig.

Lilleholt sier også at det skjer en «harmonisering» av det europeiske markedet.

– Men dette året har vært et eksempel på at det er betydelige flaskehalser mellom Norden og Europa fortsatt.

Volue Insights prognoser er basert på blant annet historiske værscenarioer koblet med produksjon og forbruk.

De neste årene vil kraftforbruket i Norden løftes betydelig på grunn av blant annet batterifabrikker, datasentre, hydrogenproduksjon og elbiler, venter Lilleholt.