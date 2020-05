Oljeprisen fortsetter oppgangen

Etter å ha ligget over 30 dollar for et fat Nordsjøolje har oppgangen blitt noe dempet tirsdag.

POSITIV STEMNING: Oljeanalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities. Vis mer Stian Lysberg Solum

Publisert: Oppdatert: 5. mai 2020 17:27 , Publisert: 5. mai 2020 16:40

Ett fat av nordsjøoljen Brent koster 20,91 dollar tirsdag, en oppgang på 6,82 prosent for dagen.

Samtidig er prisen på et fat av den amerikanske lettoljen West Texas Intermediate opp nær åtte prosent til 25,38 dollar.

– Nå som vi er i mai har Opec+-kuttene trådt i kraft, så markedet gledes over det. Samtidig har vi hatt flere byer i Europa som kommer ut av nedstenging og lettere restriksjoner, sier oljeanalytiker Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities til E24.

Onsdag kommer den nye ukentlige oppdateringen fra Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy, EIA.

– Sist uke var rapporten mer positiv enn markedet ventet, som også bidrar til en positiv stemning. Det som blir spennende nå er å se om sist uke var et avvik, eller starten på en trend, sier Wiggen.

Hun sier videre at deler av oppgangen kommer ettersom flere aktører tror man er gjennom det verste.

– Vi mener likevel at markedet er mer sårbart enn det selv tror, ikke minst fordi Russland har økt sin eksporttildeling for mai til Europa i slutten av forrige uke, som innebærer lavere samsvar med kuttene en først antydet. Men denne positive statistikken fra USA kan definitivt bidra til en oppgang. Det er mye olje til salgs nå, og de fleste går fremdeles til lagring til disse lave prisene.

Trump bidrar til oppgang

Oppgangen kommer etter at USAs president Donald Trump mandag på Twitter skrev at «oljeprisene stiger etter at etterspørselen starter igjen».

– Trump har på Twitter hintet til at han ikke vil tillate at Saudi-Arabias oljeeksport kommer inn i landet tidligere, dersom dette medfører riktighet kan dette også påvirke statistikke, legger Wiggen til.

Oppgangen forklares også med at flere land begynner å løsne på restriksjoner og åpne opp økonomiene igjen. Etterspørselen fra for eksempel fly og annen transport er ventet å ta seg kraftig opp etter en kollaps i etterkant av coronaviruset og påfølgende smitterverntiltak.

Flere land, inkludert Norge, kutter i oljeproduksjonen, noe som også kan bidra til å løfte prisen.