Stavanger-selskap kjøper seg opp og blir tredje størst i Norge

Det som startet som bedriftshelsetjeneste rettet mot oljeservicebedrifter, har utviklet seg voldsomt de siste årene. Nå kjøper Medco opp Arsana i Bergen og blir landets tredje største aktør innenfor bedriftshelsetjenester.

Snezania Nedeljkovic tester oljearbeider Roy Allerdyce før utreise i januar hos Medco dinHMS i Tananger. Nå ekspanderer Medco og kjøper opp Arsana i Bergen. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det er en riktig godt fornøyd Pål Lillebø, administrerende direktør i Medco dinHMS, som nå kan opplyse til Aftenbladet at Medco dinHMS i 2021 vil bli den tredje største aktøren på bedriftshelsetjenester i Norge.

Oppkjøpsprisen er konfidensiell, men ut fra omsetningen til Arsana dinHMS har Aftenbladet grunn til å tro at prisen ligger på et sted mellom 10 og 20 millioner kroner.

Medco dinHMS har hovedkontor i Tananger i Sola kommune og avdelingskontorer i Stavanger, Bergen, Jørpeland, Haugesund, Mandal og

Kristiansand. I tillegg eier Medco dinHMS 50 prosent av dinHMS i Oslo. Nå blir de altså også å finne i Bergen.

Aftenbladet omtalte Medco dinHMS i januar i år og fortalte om testregimet av oljearbeidere før utreise som flere oljeservicebedrifter og boreselskaper benytter seg av.

Administrerende direktør Pål Lillebø, til høyre, og bedriftsoverlege Steffen Roth, i Medco dinHMS kan se at selskapet med hovedkontor i Tananger ekspanderer. Dette bildet ble tatt i 2015. Vis mer byoutline Jonas Haarr Friestad

Styrer mot 100 mill. kr. i omsetning

Utviklingen har de siste årene vært formidabel. Fra en omsetning på 9,3 millioner kroner for åtte år siden, vil den i 2021 ligger på rundt 100 millioner kroner.

– Forebyggende helsearbeid er viktig for mange bransjer. Kostnaden ved

langtidssykemeldte medarbeidere og ansatte som får skader på jobb er

betydelig. Vi bistår virksomheter med å ta ned kostnaden og bidrar til et sunnere arbeidsliv. Økt samarbeid og tettere integrering av virksomhetene gjør at vi nå dekker Sør- og Vestlandet, samt Oslo-regionen godt. Det gjør at vi kan tilby flere store virksomheter et enhetlig og helhetlig tilbud på bedriftshelsetjenester sier administrerende direktør Pål Lillebø i Medco dinHMS.

Arsana har i dag 17 medarbeidere på kontoret i Bergen, mens Medco har 42 ansatte fordelt på seks kontoret i Rogaland, Agder og Oslo.

Startet oljerettet

Det var lege Endre Hove som etablerte Medco for over 30 år siden for å levere tjenester til oljeserviceindustrien.

I dag har Medco kunder innenfor et bredt spekter; hotell- og restaurantnæringen, inkludert kantiner og catering, industrivirksomheter både på fastlandet og offshore, matprodusenter, bygg og anleggsbransjen, transportselskaper, renovasjonsselskaper og en rekke virksomheter innenfor tjenesteytende næringer.

– Vi har i snart 10 år hatt et meget godt samarbeid med Arsana. For tre år siden kjøpte vi dinHMS i Oslo sammen. Vi mener at integreringen av disse tre virksomhetene vil øke vår konkurransekraft ytterligere, sier Lillebø videre.

Medco dinHMS bistår sine oppdragsgivere i det forebyggende arbeidet for å redusere skader og sykefravær samt fremme trivsel på arbeidsplassen. I tillegg arbeider de sammen med ledere og medarbeidere på arbeidsrelaterte spørsmål og kompetanseheving innenfor HMS arbeidet.

– Koronaepidemien har ført til at HMS har kommet langt høyere på dagsorden på grunn av smitteverntiltak, testing av medarbeidere og de psykososiale konsekvensene av nedstengninger, permisjoner og hjemmekontor, samt et nytt arbeidsmiljø for mange - på hjemmekontoret, sier Lillebø.