Disse 28 feltene vil Equinor bygge ut: Kanadisk felt kan sette ny rekord

Equinor venter å produsere mindre olje og gass på sikt, men frem til 2030 skal selskapet likevel bygge ut nesten 30 større og mindre olje- og gassfelt. 17 av dem ligger i Norge.

Slik ser Equinor for seg at produksjonsskipet på Bay du Nord-utbyggingen vil se ut Vis mer byoutline Equinor

Konsernsjef Anders Opedal og resten av konsernledelsen i Equinor presenterte tirsdag selskapets oppdaterte strategi på kapitalmarkedsdagen.

I planen fremskynder selskapet klimamålene og trapper opp tempoet i fornybarinvesteringene.

Samtidig skal verdiene som sendes tilbake til aksjonærene økes etter pandemien, og man skal få mest mulig ut av olje- og gassvirksomheten.

For at Equinor skal kunne investere 12 milliarder dollar i fornybar (netto før prosjektfinansiering) frem mot 2026 og sende milliardbeløp til aksjonærene, forsøker ledelsen å finne den rette balansen for oljen og gassen.

Man vil ikke sitte med for mye den dagen olje og gass blir mindre etterspurt, samtidig som man heller ikke vil gå glipp av gevinsten som finnes der.

Equinor estimerer at internrenten de får på de planlagte utenlandsinvesteringene er over 20 prosent, og regner man med de norske prosjektene er tallet rundt 30 prosent totalt.

Avkastningen er langt over fornybarinvesteringene – et poeng flere analytikere tok opp under tirsdagens presentasjoner.

Selskapet oppgir ikke forventet internrente på fornybarinvesteringene, men opplyste tirsdag om at man forventer en realavkastning på 4 til 8 prosent, eller 6 til 10 prosent nominelt – estimater som har blitt nedjustert grunnet økt konkurransepress innen fornybar.

Når produksjonstoppen i 2026

Det var særlig tre svært lønnsomme oljeprosjekter som ble trukket frem tirsdag.

Det norske Johan Sverdrup-feltet, der man nå bare trenger 15 dollar per fat for å gå i pluss (balanseprisen), samt utbyggingene av Bacalhau-feltet i Brasil og Bay du Nord-feltet i Canada.

De to feltene utgjør én del av Equinors plan for 28 nye felt det kommende tiåret – hvorav 17 ligger i Norge (se oversikt nederst i saken).

Disse feltene vil kunne levere solid avkastning, og går i pluss så lenge oljeprisen er på 35 dollar fatet eller høyere, ifølge Equinor.

Selv om det bygges ut mange nye prosjekter det neste tiåret, er paradoksalt nok tiden for vekst snart over (se figur). Feltene som skal bygges ut vil nemlig ikke være nok til å motveie fallet i de eksisterende feltene.

– Vår egen produksjon vil falle etter 2026, og vil i 2030 være på nivå med det vi har i dag, sier konsernsjef Anders Opedal.

– Det vi ser er at behovet for olje og gass vil gå ned etter 2030. Så vi vil tilpasse våre leveranser av olje og gass i forhold til de behovene vi vil se etter 2030, fortsetter han.

Konsernsjef Anders Opedal i Equinor intervjues av NRK i forbindelse med kapitalmarkedsdagen tirsdag. Vis mer byoutline Kjetil Malkenes Hovland, E24

Opedal understreket tirsdag at det er vanskelig å gi en eksakt bane for olje- og gassproduksjonen om ti år. Bare det siste drøye året har oljeprisen variert fra under 20 dollar til godt over 70 dollar fatet.

Ved å holde kostnadene nede og investere i attraktive felt regner Equinor med at olje- og gassvirksomheten vil generere 45 milliarder dollar i kontantstrøm etter at investeringer og skatt er betalt, med en oljepris på 60 dollar.

Olje- og gassvirksomheten er med på å løfte konsernets samlede frie kontantstrøm, som er ventet å ende på 35 milliarder dollar i samme periode – fra 2021 til 2026.

Kanadisk felt kan sette rekord

Listen over prosjekter er for lang til å nevne alle, men det er verdt å merke seg noen nøkkelprosjekter.

Det var 1. juni at Equinor ga grønt lys for Bacalhau-prosjektet i Brasil med en prislapp på 66 milliarder kroner – feltet som vil bli selskapets største utenlands.

Den rekorden kan bli slått raskt, for nå gir selskapet også gass på den store Bay du Nord-utbyggingen i Canada.

Det er gått en Statoil-sjef og en Equinor-sjef siden hovedfunnet ble gjort i 2013 – funnet ble gjort under Helge Lund, modnet frem under Eldar Sætre og skal nå trolig loses inn mot en investeringsbeslutning av Anders Opedal.

Equinors ferske konserndirektør for den internasjonale olje- og gassvirksomheten, Al Cook, forklarte hvordan funnet egentlig har vokst til å bli seks felt, koblet til et stort produksjonsskip.

Kapasiteten på skipet er estimert til rundt 200.000 fat olje per dag, 20.000 mindre enn skipet på Bacalhau, men det kan fort bli større.

I 2022 skal det nemlig bores to nye letebrønner, kalt Sikta og Cambriol Central, rundt de seks andre funnene. Treff her kan gi et ytterligere tillegg til Bay du Nord-prosjektet, ifølge Cook:

– Bay du Nord har potensial for å bli større enn Bacalhau. Så mens et skip nå setter seil i Brasil, er et annet snart klart på et verft i Canada, sa han tirsdag.

Til sammenligning produserer Equinors hittil største utenlandsfelt, Peregrino, til vanlig 100.000 fat per dag.

Det haster å skape oljeverdier

Fordi det er ventet at oljemarkedet om et tiår vil begynne å krympe, er Equinor opptatt av at prosjektplanene må være tilpasset det markedet man ser for seg.

Selv om tilbakebetalingstiden på Bacalhau-feltet er fire år, tar det i snitt under 2,5 år for oljeprosjektene å nedbetale sin egen investering med en oljepris på 60 dollar.

Alt av driftsoverskudd etter dette vil være ren profitt, og da vil man også klare seg med lavere oljepriser.

Al Cook bemerket at man i 2022 vil være klar for gjenåpningen av Peregrino og oppstarten av Peregrino II i Brasil.

I Brasil følger man deretter opp med Bacalhau i 2023/2024, i tillegg til det russiske feltet North Komsolmoskoye.

I perioden 2022–2025 er det ventet at Karabagh, North Platte og Angara vil stå klare

og i 2026–2030 regner man med å kunne starte produksjonen på BM-C-33 og Bacalhau fase 2 i Brasil, samt Rosebank i Storbritannia og Bay du Nord i Canada.

– I en verden der vi forventer at etterspørselen etter olje og gass vil synke fra 2030, vil disse feltene skape verdi på 2020-tallet, sa Al Cook og la til at de internasjonale feltene vil ha et produksjonsutslipp på rundt åtte kilo CO₂ per fat, halvparten av snittet i verden.

I Mexicogolfen kan Cook etter hvert også supplere North Platte med Blacktip- og Monument-funnene, men noen konkret tidsplan for disse er ikke offentlig.

Slik venter Equinor at selskapets olje- og gassproduksjon vil utvikle seg på 2020-tallet. Vis mer byoutline Equinor

En bred buffé i Norge

På norsk sokkel planlegger Equinor både store og nye utbygginger som Wisting i Barentshavet (oppstart 2026–2030) og Noaka-feltet med Aker BP i Nordsjøen (2026–2030), samtidig som det investeres i mindre satellitter og utvidelser.

– Vi har en veldig god portefølje innen olje og gass. Vi tror at de fatene som er vinnerne i fremtiden er de fatene vi kan produsere med lave nullpunktspriser, lave utslipp og kort tilbakebetalingstid, sier Opedal til E24.

Equinor-sjefen sier at tiltak for å få ut mer olje (IOR) og funn i nærheten av eksisterende felt på norsk sokkel gjør det mulig en gjennomsnittlig balansepris på under 35 dollar fatet.

For noen prosjekter har selskapet utslipp ned mot fem kilo per produserte fat, og en nedbetalingstid på under 1,5 år.

– Dette er veldig konkurransedyktige fat, sier Opedal.