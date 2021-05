Kværner får 11,8 millioner i ny kompensasjon. Syv andre bedrifter deler 306.000 kroner.

Kværner får klart mest fra den nye kompensasjonen som deles ut til selskaper med ansatte i karantene. – Uheldig dersom ordningen innebærer betydelig støtte til store bedrifter, mener professor Steinar Holden.

Regjeringen gir 11,8 millioner kroner i kompensasjon for innreisekarantene til Kværner. Dette bildet ble tatt da statsminister Erna Solberg deltok besøkte Kværner på Stord i oktober i fjor. Vis mer byoutline Tor Høvik

Mandag åpnet kompensasjonsordningen for bedrifter som har tapt penger på at de hadde ansatte som måtte i innreisekarantene (se faktaboks).

Fredag hadde åtte bedrifter delt 12,1 millioner kroner for perioden november og desember. 11,8 av disse millionene er tildelt det Kjell Inge Røkke-kontrollerte Kværner.

2020 var et svakt år for dem økonomisk, forteller Odd Naustdal. Han er kommunikasjonssjef i Aker Solutions, som Kværner ble slått sammen med i november.

– Vi er tilfredse med at en ordning for kompensasjon til noen av fjorårets store og ekstraordinære kostnader nå er kommet på plass. Selv om den kun dekker en begrenset del av kostnadene til karantene.

Innreisekarantene kostet dem 20 millioner kroner i perioden de får støtte for, ifølge Kværners tall.

Kompensasjon for innreisekarantene Bedrifter kan søke om å få dekket kostnader for ansatte som må i innreisekarantene.

Kravet for å få støtte er at bedriften har hatt kostnader til innreisekarantene.

For hvert døgn en ansatt må være i karantene, kan bedriften få inntil 1000 kroner. Én ansatt som har sittet ti dager i karantene gir da bedriften 10.000 kroner.

Bedriften skal ikke få mer støtte enn kostnadene de har hatt for innreisekarantene til den ansatte.

Nå i første runde kan de søke om støtte for november og desember.

Ordningen gjelder for periodene 1. november til 31. desember 2020, 1 januar til 28. februar 2021 og 1. mars til 30. april 2021.

Ordningen for innreisekarantene ble presentert av regjeringen i desember. Først 10. mai åpnet ordningen for søknader. Les mer om ordningen her. Vis mer vg-expand-down

Hadde overskudd

Kværner hadde 156 millioner kroner i overskudd det siste halvåret før selskapet ble slått sammen med Aker Solutions.

Kværner offentliggjør ikke egne tall etter tredje kvartal. På spørsmål om hvordan Kværner klarte seg i november og desember, viser Aker Solutions til hele konsernets tall.

– Samlet for året tapte Aker Solutions 1520 millioner kroner, sier Naustdal.

Kompensasjon for karantene er til Kværner som selskap – ikke Aker Solutions som konsern.

2020-tallene for Kværner og Aker Solutions viser:

Kværner hadde 84 millioner kroner i overskudd etter skatt i andre kvartal.

I tredje kvartal var Kværners overskudd etter skatt 72 millioner kroner. Det var siste kvartal som eget selskap.

I tredje kvartal hadde Aker Solutions et overskudd på 291 millioner kroner.

Aker Solutions hadde et netto underskudd på 844 millioner kroner i fjerde kvartal.

De andre deler 306.000 kroner

Mens Kværner fikk 11,8 millioner kroner, har de syv andre bedriftene som får støtte fått 306.000 kroner på deling.

– Det vil være uheldig dersom ordningen innebærer betydelig støtte til store bedrifter og bedrifter som greier seg godt under pandemien.

Det sier økonomiprofessor Steinar Holden. Han har ledet flere av utvalgene som har sett på den økonomiske håndteringen av pandemien.

Flere av de andre ordningene virker bedre begrunnet, legger han til.

– Lønnskompensasjonsordningen bidrar til å få permitterte arbeidstagere tilbake i jobb, og kompensasjonsordningen for bedrifter reduserer risikoen for konkurs for bedrifter som har kraftig omsetningsfall.

– Det er ikke samme grunn til å støtte bedrifter slik at de kan ta inn arbeidstagere fra utlandet, sier han.

– Pålagt av staten

– Den nye ordningen dekker ekstra kostnader bedriftene har fra statlige krav, sier Lucie Katrine Sunde-Eidem (V).

Hun er statssekretær i Næringsdepartementet.

– Ordningen skal bidra til at bedriftene kan opprettholde en så normal drift som mulig, og bidra til verdiskaping og sysselsetting i norsk økonomi.

Bedrifter kan få penger uansett hvordan de har klart seg økonomisk. For å få penger i den vanlige ordningen er det et krav om minst 30 prosent fall i omsetning.

– Også foretak uten omsetningsfall vil ha opplevd store merkostnader dersom de er avhengige av utenlandsk arbeidskraft.

Det er legitime merkostnader bedriftene nå får dekket gjennom ordningen, sier statssekretær Lucie Katrine Sunde-Eidem. Vis mer byoutline Fredrik Hagen / NTB

Lar bedriftene avgjøre

Flere industribedrifter har jobbet med oppdrag de fikk før korona. Det gjør at aktiviteten har holdt seg oppe.

– De kan i liten grad ha mottatt støtte gjennom den generelle kompensasjonsordningen, sier Sunde-Eidem.

Aftenposten/E24 spør henne om regjeringen oppfordrer bedrifter med solid økonomi om å ikke søke støtte. Sunde-Eidem svarer at bedrifter som oppfyller kravene til ordningen selv velger hva de gjør.

Hun ønsker ikke å kommentere enkeltsaker som Kværner.

– Stor betydning

Kværner fikk støtte for 1138 innreisende i november og desember.

– På grunn av mangel på rett kompetanse i Norge, er vi avhengige av utenlandsk arbeidskraft for å gjennomføre prosjektene våre, sier Naustdal.

Aker Solutions har brukt over 300 millioner kroner på smittevern siden starten av pandemien, forteller han.

– Vi har klart å holde arbeidet i gang på prosjekter som har stor betydning for verdiskapingen i Norge. Det gjelder også de tusener i og rundt lokalsamfunnene som er avhengige av vår aktivitet.

Ville ha dobling

En ordning med kompensasjon for innreisekarantene ble først presentert av regjeringen i desember.

NHO, Norsk Industri og LO ga alle tommel opp.

Rederiene mente at det maksimale beløpet man kunne få burde vært doblet eller mer.

«Norges Rederiforbund representerer medlemmer med dokumenterbare merkostnader til kost og losji ved gjennomføring av innreisekarantene på rundt 2000 kroner pr. arbeids- og oppdragstager pr. døgn», skriver forbundet i et svar til høringsrunden.