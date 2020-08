Solgte for 500 millioner for 15 år siden - nå har gründeren ny suksess

For 15 år siden solgte Rune Freyer selskapet Easy Well Solutions til Halliburton for rundt 500 millioner kroner. Nå opplever han ny suksess med selskapet Fishbones AS.

Rune Freyer eier over halvparten av selskapet Fishbones AS som har både Equinor og Aker BP med på laget. Vis mer Fredrik Refvem

Publisert: Publisert: 12. august 2020 06:19

Det ferske årsregnskapet til selskapet som driver med utvikling og salg av spesialprodukter innenfor olje- og gassvirksomheten fikk i fjor et resultat før skatt på 19,7 millioner kroner mot 17,5 året før. Driftsinntektene var i fjor var på 67 millioner kroner mot 64,5 i 2018.

Egenkapitalen i Fishbones er 58,5 millioner kroner.

Økt utvinning

«Flere kunder har vist stor interesse for Fishbones AS sine løsninger, noe som har materialisert seg i flere leveranser i løpet av 2019. Gjennom året har Fishbones AS og datterselskaper arbeidet med flere kontrakter i både Europa, Midtøsten og Kina», heter det i årsrapporten til Fishbones.

Les på E24+ LES OGSÅ: Oljegründer har fått fart på fiskebein-selskap

Fishbones-teknologien virker som et dreneringsanlegg. Et stort rør med mange mindre forgreninger gjør at området der du kan hente ut olje og gass, utvides. På fagspråk kalles dette å stimulere brønner, og målet er å få til økt utvinning. Det finnes flere måter å stimulere en brønn på, men med fiskebeinsmetoden kan dette gjøres på en mye rimeligere måte.

Både Equinor og Aker BP mener teknologien er såpass spennende at de tidlig var inne på eiersiden med henholdsvis 25 prosent og 17 prosent. Selskapet kontrolleres imidlertid av Rune Freyer som eier 51 prosent gjennom morsselskapet Freyer Holding.

Fishbones holder til i Sandnes og ble etablert i 2004 - året før gründeren solgte Easy Well Solutions til Halliburton for rundt 500 millioner kroner. Det gjorde Freyer til en av Stavangers rikeste. På 2018-ligningen står han oppført med en formue på 505 millioner kroner.

Usikre utsikter

I stort sett alle år har Fishbones gått med underskudd, men i 2018 løsnet det for fullt - og trenden fortsatte altså i fjor. De to siste årene har endt med 37 millioner kroner i overskudd.

Ledelsen skriver imidlertid i årsberetningen at det skal bli tøft å kopiere de to siste årene når status gjøres opp ved årsskifte.

«Selskapets virksomhet er påvirket av Covid-19-situasjonen og urolighetene i oljesektoren og det er forventet at dette vil ha en negativ innvirkning på selskapets planlagte aktiviteter i 2020».

I årsregnskapet kommer det også fram at daglig leder Eirik Renli har en lønn på rett i underkant av 2 millioner kroner og at antall årsverk har økt fra 7,9 i 2018 til 11,3 i fjor.

Les på E24+ LES OGSÅ: Aker BP går inn på ny teknologi for økt utvinning

«Bruker ikke tid på olje»

Rune Freyer har totalt tre selskaper under morsselskapet Freyer Holding. Disse er: Fishbones, Shipshave AS og Flowpower Norway AS. Gjennom sistnevnte selskap driver Freyer et vannkraft-prosjekt i Nkusi i Uganda til 150 millioner kroner. Dette ble startet opp i 2018.

«Jeg har jobbet i mange år med olje. Konklusjonen er at jeg ønsket å ta noen andre valg. Her er det en mulighet til å tjene penger på noe som er bærekraftig. Det er ikke bare en floskel for meg. Nå bruker jeg verken tid på innovasjon eller min finansielle kapasitet på oljevirksomhet, sa Freyer til DN for to år siden.