Ny toppsjef på plass i Norsk olje og gass

Som minister ba hun Petroleumstilsynet bli tøffere mot oljeselskapene. Nå er Anniken Hauglie på plass i sjefsstolen hos interesseorganisasjonen Norsk olje og gass.

I 2018 la Anniken Hauglie, til høyre, fram stortingsmeldingen om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten på Oljemuseeet i Stavanger. Nå er hun på plass i sjefsstolen i interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskap og leverandørbedrifter på norsk sokkel. Vis mer Jon Ingemundsen

Publisert: Publisert: 28. juli 2020 10:42

Som minister etterlyste Anniken Hauglie at Petroleumstilsynet ved enkelte anledninger var «sterkere i klypene» mot oljeselskapene. Hun måtte blant annet erkjenne at Statoil og Eni (nå Equinor og Vår Energi) hadde utfordret det norske tilsynsregimet.

Nå skal hun lede arbeidet med å påvirke blant andre norske myndigheter på vegne av oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk sokkel.

– Jeg har gledet meg til å begynne å jobbe i Norges viktigste næring, som har lagt mye av grunnlaget for den velferden vi i dag setter så stor pris på, og verdiskapingen og kompetansen vi nyter godt av i by og bygd og i næringer langt utover bransjen selv, sier Anniken Hauglie i en pressemelding.

Navneskiltet er på plass: Anniken Hauglie er glad for å begynne i bransjeforeningen Norsk olje og gass Vis mer FOTO: Maryam Iqbal Tahir

Som tidligere statsråd har Hauglie vært i seks måneders jobbkarantene, og er glad for endelig å ta fatt på jobb igjen.

– Det har vært uvant ikke å kunne jobbe i en så lang periode, og det har vært et veldig annerledes halvår å måtte stå «på sidelinjen» når man egentlig bare ønsker å bidra. Men nå er det over! Nå gleder jeg meg til å være med og «dra lasset», til å bidra til verdiskaping og vekst, til inntekter og velferd, til bærekraft og endringer for fremtiden, sier Hauglie.

Hauglie er utdannet cand.polit fra Universitetet i Oslo og har hatt en rekke stillinger og verv innen politikk, blant annet som byråd i Oslo og drøyt fire år som arbeids- og sosialminister i regjeringen Solberg.

Les også Anniken Hauglie ilegges karantene av Karantenenemnda

Les også Anniken Hauglie skal lede norsk oljebransje: – All grunn til å være bekymret for oljeprisen

Som arbeidsminister hadde Anniken Hauglie (H), til venstre, flere olje og gass-oppdrag hvor HMS-arbeid stod sentralt. Bildet er fra 2018 da deler av Martin Linge-plattformen ankom uferdige fra Asia til Rosenberg verft i Stavanger. Konserndirektør for norsk sokkel i Equinor, Arne Sigve Nylund, til høyre og sjef for Petroleumstilsynet Anne Myhrvold i midten. Vis mer Jon Ingemundsen

Mer enn 100 bedrifter knyttet til olje- og gassvirksomheten på sokkelen er medlemmer av Norsk olje og gass, ifølge organisasjonen selv. I tillegg til å tilby et faglig nettverk og juridisk bistand prøver organisasjonen å påvirke politikere og samfunnsaktører både lokalt og på sentralt nivå i saker som er viktige for industrien.

Norsk olje og gass har 60 ansatte blant annet i Oslo og Tromsø og hovedkontor på Forus utenfor Stavanger.

Les også Anniken Hauglie blir ny sjef i Norsk olje og gass

Les på E24+ (for abonnenter) Oljetopp Kristin F. Kragseth: – Coronatiden har minnet meg på verdien av en helt vanlig dag

Her kan du lese mer om Anniken Hauglie Norsk olje og gass