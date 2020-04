Equinors letesjef går av: Går over i ny strategirolle

Norsk sokkels mektigste letesjef takker av i det selskapet kaller en «planlagt endring i ledelsen». Hvem som blir den permanente etterfølgeren etter Tim Dodson er ikke klart ennå.

Tore Løseth (t.v.) er utnevnt til konserndirektør for Leting. Tim Dodson, konserndirektør for Leting siden 2011. Vis mer Equinor

22. april 2020

Equinors konserndirektør for leting, Tim Dodson, går av etter å ha sittet i stillingen siden 2011. Han skal nå bli direktør for strategigjennomføring ved selskapets strategi- og forretningsutviklingsenhet – GSB.

Det melder Equinor i en melding.

Hvem som blir selskapets permanente letesjef er ikke avklart, men inntil videre er Tore Løseth utpekt som fungerende konserndirektør for leting og blir dermed en del av konsernledelsen.

Løseth har vært i Equinor (da Statoil) siden 2001 og har hatt flere stillinger i letedivisjonen i selskapet. Siden oktober 2017 har han vært direktør for Equinors internasjonale virksomhet på land.

– Jeg vil benytte anledningen til å takke Tim for hans langvarige bidrag til ledelsen av selskapet og som medlem av konsernledelsen i Equinor. Jeg er glad for at vi fortsatt kan dra nytte av Tims solide erfaring og brede forståelse av Equinor i hans nye stilling i strategienheten i GSB, og jeg ønsker han lykke til, sier konsernsjef Eldar Sætre.

– Samtidig vil jeg ønske Tore velkommen til konsernledelsen. Han tar med seg sterkt lederskap og internasjonal erfaring inn i ledergruppen, og jeg ser fram til å samarbeide med Tore i hans nye stilling, sier Sætre.

Under Tim Dodson har Equinor både hatt opp- og nedturer på letetoktene sine, som det gjerne er i leting.

Selskapet har blant annet gjort Bay du Nord-funnet offshore Canada, men har også hatt flere skuffende store letekampanjer i Barentshavet.

Selskapet har også vært aktive i en rekke land og har gjort funn som Monument i Mexicogolfen, i tillegg til at man har etablert seg offshore og på land i Argentina. Satsingen på land i Tyrkia ble imidlertid ingen letesuksess.