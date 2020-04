Totalkollaps for USA-oljen: Verste prisfall noensinne

Enorme overskudd av olje sender den amerikanske oljeprisen til det laveste siden handelen startet i 1983. Oljelagrene «flommer over», sier analytiker.

STUPER: Amerikanske oljepriser er i fritt fall. Her en oljebrønn i Permian-området i Texas.

– Det som nå trykker WTI-oljen rett i bakken er at lagrene flommer over. Prisen prøver å få produsentene til å stenge ned, fordi det er en så stor ubalanse mellom konsum og produksjon, sier råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB.

Prisen på den amerikanske lettoljen (WTI) med levering i mai stuper mer enn 70 prosent til 4,66 dollar per fat mandag ettermiddag. Aldri tidligere har prisen på USA-oljen vært lavere, ifølge historiske data fra Det amerikanske energibyrået.

Omregnet til norske kroner betyr det at man nå kan kjøpe et fat WTI-olje for like under 50 kroner.

Det er også det største prosentvise fallet noensinne, ifølge Bloomberg.

Senest i januar var prisen over 62 dollar fatet, men viruskrisen som nå struper oljeetterspørselen har sendt prisene i bakken.

Prisen på nordsjøolje faller også mandag, men holder seg rundt 27 dollar per fat.

Coronakrisen i oljemarkedet Coronakrisen har satt store deler av verdens flyflåte på bakken og biltrafikken stuper, noe som struper etterspørselen etter drivstoff.

Rystad Energy anslår at verdens oljekonsum vil falle fra rundt 100 millioner fat per dag til 72,5 millioner fat om dagen i april.

Det betyr at oljelagrene blir fylt opp raskt. Frykten er at verden snart vil gå tom for ledig lagerplass.

Opec-landene og samarbeidsland som Russland har blitt enige om et kutt som tilsvarer rundt ti prosent av global oljeproduksjon , men analytikere tviler på at kuttet er stort nok til å balansere et oljemarked i krise.

I et slikt scenario kan oljeprisen stupe til enda lavere nivåer, slik at produsentene blir tvunget til å kutte produksjon som ikke er lønnsom.

Den lave oljeprisen går utover statsfinansene til mange oljeproduserende land. Den skaper også store problemer for amerikanske skiferoljeprodusenter, som har stått for en kraftig gjeldsfinansiert vekst i flere år. Vis mer vg-expand-down

– Ekstremt stresset marked

Tekniske årsaker ligger bak prisforskjellen på de såkalte frontkontraktene, mellom den amerikanske lettoljen og nordsjøolje, ifølge oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets.

Han sier at de store ubalansene i oljemarkedet gjør at effekten blir ekstra sterk.

Kontraktene i oljemarkedet har levering på forskjellige tidspunkter. Det har oppstått store prisforskjeller på kontraktene, hvor de med kort tid til levering er priset lavere enn kontraktene med lengre tid til levering.

Oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets. Vis mer DNB Markets

Martinsen forklarer at den nærmeste WTI-kontrakten har levering i mai, mens den nærmeste brent-kontrakten har levering i juni.

I tillegg utløper mai-kontrakten for WTI på tirsdag, og det er nå lite handel i denne kontrakten, påpeker analytikeren.

– Det er store prisbevegelser på relativt tynne volumer på WTI. Og det er en enorm contango i markedet, så når du har forskjellige tidspunkter på disse frontkontraktene kan du få helt vanvittige forskjeller i prising, som vi normalt ikke ser.

Contango er en situasjon hvor fremtidige oljepriser er høyere enn dagens oljepris.

– Jo nærmere oljen er i tid jo billigere er den. Du har et ekstremt stresset marked i det korte bildet, sier Martinsen.

– Disse effektene kan man også se i et normalt marked, men de er så små at man normalt ikke reflekterer så mye over det. Men siden markedet er i et ekstremt ytterpunkt man ikke har sett tidligere, så blir disse effektene helt enorme, sier han.

– Legger grunnen for høyere priser

Schieldrop i SEB peker også på de forskjellige leveringsmånedene for WTI- og brentkontraktene.

Analytikeren sier at oljeprisene lokalt i USA og Canada har blitt enda lavere, og han peker på at amerikanske skiferoljeprodusenter nå kutter kraftig i aktiviteten.

– Man slutter å bore, man slutter å ferdigstille brønner og i tillegg stenger man ned brønner for å prøve å få balanse i markedet.

Lave oljepriser vil imidlertid legge grunnlaget for høyere priser i fremtiden, tror analytikeren.

– Nå fjerner vi masse investeringer, ødelegger masse produksjon. På et eller annet tidspunkt, uvisst når, så kommer konsumet tilbake. Da legger dette grunnen for mye høyere priser.

– Det går alltid fra det ene ytterpunktet til det andre. Så er spørsmålet når det andre ytterpunktet kommer, sier Schieldrop.