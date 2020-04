Analytiker om oljeavtalen: Trump er «de facto» Opec-president

SEB-analytiker Bjarne Schieldrop mener det amerikanske presset mot Russland og Saudi-Arabia må ha vært enormt. RBC-analytiker mener USAs president ble Opecs reelle president etter kuttavtalene.

AVTALE OM OLJEKUTT: USAs president Donald Trump lovpriser den nylig inngåtte avtalen om oljeproduksjonskutt. Vis mer POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Det amerikanske presset mot Russland og Saudi-Arabia må ha vært enormt», skriver SEBs råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i et notat mandag.

USAs president Donald Trump har tidligere rettet krass kritikk mot Opec. Kartellet består av 13 oljeeksporterende land, med Saudi-Arabia i spissen, og ble dannet høsten 1960 som en motvekt mot flere amerikanske oljeselskaper.

Presidenten skriver i en twitter-melding at mange tusen jobber i den amerikanske energisektoren er reddet, og takker Russlands president Vladimir Putin og Saudi-Arabias konge Salman.

Lave oljepriser rammer blant annet de amerikanske skiferoljeprodusentene hardt, ettersom mange av produsentene er små og har høye kostnader.

Flere amerikanske senatorer fra oljeproduserende stater skal ha truet Saudi-Arabia om å trekke militær støtte om ikke landet gikk med på «dype og langvarige» produksjonskutt, ifølge Schieldrop.

– Trump ble de facto Opec-president, mener analytiker Helima Croft i RBC Capital Markets om avtalen, ifølge Financial Times.

De facto er et latinsk uttrykk som betyr «faktisk» eller «i virkeligheten».

– Kan være begrenset

Schieldrop skriver at det er sannsynlig at Trump vil bruke makten sin igjen til å legge press på oljekartellet.

Trumps makt kan imidlertid være begrenset over tid, mener analytikeren, som mener det er større sjanse for at nettopp denne avtalen rakner sammenlignet med tidligere avtaler.

Analytikeren skriver at oljemarkedet på et tidspunkt vil komme tilbake til normalen, og at spørsmålet da er hvem som skal få lov til å øke produksjonen igjen.

«Skal det være Brasil, USA og Canada som ikke har kommet med noen konkrete løfter om å kutte, eller skal det bli Opec+ som får lov til å gå bort fra sine lovte kutt og sende seks millioner daglige fat tilbake i markedet?», skriver han, og legger til:

«Sistnevnte vil dempe oljeprisene og dermed forhindre amerikansk skiferoljeproduksjon fra å komme seg, noe som ikke er det Donald Trump (hvis han fortsatt er president) og amerikanske senatorer vil like», skriver Schieldrop.

SEB-analytiker Bjarne Schieldrop følger oljemarkedet tett. Han mener hovedspørsmålet nå er hvor raskt verden vil komme seg etter den pågående nedstengningen som følge av coronaviruset. Vis mer Lise Åserud / NTB scanpix

– For lite kutt

Søndag kveld ble Opec+ enige om produksjonskutt på 9,7 millioner fat daglig i mai og juni, noe som tilsvarer rundt ti prosent av den globale oljeproduksjonen. Det skjedde etter Mexico ikke ville kutte like mye som Saudi-Arabia ønsket.

Produksjonskuttet er dobbelt så mye som det kartellet iverksatte gjennom finanskrisen, ifølge Financial Times. Avisen skriver at land som India, Kina, Japan, Sør-Korea og USA vil kjøpe oljemarkedet for å stramme til markedet og for å bygge opp reserver.

Kuttet er imidlertid ansett å være for lite, ettersom coronakrisen senker den globale etterspørselen. Rystad Energy mener etterspørselen etter olje vil falle med 28 millioner fat per dag i april og 21 millioner fat per dag i mai.

