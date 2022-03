Slik skal norsk rederfamilie hjelpe Tyskland ut av Putins jerngrep

Det norske rederiet er i samtaler med Tyskland om å leie ut et mottaksanlegg for flytende naturgass. Et slikt anlegg kan alene erstatte over 10 prosent av gassen som tyskerne nå kjøper av Russland.

Det flytende mottaksanlegget for LNG, Höegh Independence (t.h.), ligger fast ved kai i Litauen. Det mottar flytende gass (LNG) fra skipet Arctic Princess som går til og fra Melkøya. Tyskland vil nå leie et tilsvarende mottaksanlegg.