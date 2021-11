Produksjonsstans på Johan Sverdrup-feltet etter strømbrudd

Produksjonen ved gigantfeltet har vært nedstengt i flere timer. Også prosessanlegget på Kårstø har problemer.

Oversiktsbilde over Johan Sverdrup feltsenter Vis mer

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Et strømbrudd på land har skylden for at produksjonen på Johan Sverdrup-feltet ble stoppet ved lunsjtider torsdag. Det bekrefter pressetalsperson Ola Morten Aanestad i Equinor til E24.

– Sverdrup får strøm fra land, og der var det et bortfall i strømforbindelsen. Det positive er at nå er kraften tilbake på land, og når vil de jobbe med å normalisere situasjonen, sier Aanestad.

– Vi kan foreløpig ikke si når produksjonen er i full gang igjen.

Johan Sverdrup-feltet ble rammet av strømbruddet på land ved 12-tiden, noe som førte til en kontrollert nedstengning av feltet, skrev Reuters tidligere ifølge Infront TDN Direkt.

Ifølge Gasscos driftsoversikt har produksjonen på prosessanlegget Kårstø også vært ute av drift siden 12.35 torsdag. Gassco skriver at det er usikkerhet rundt hvordan stansen rammer kapasiteten.

Johan Sverdrup-feltet er det tredje største oljefeltet på norsk sokkel. Feltet startet produksjon i oktober 2019. Dagsproduksjonen på feltet er på ca. 535.000 fat per dag.

– Det er vanskelig å si om dette vil ramme et helt døgns produksjon, sier Aanestad.