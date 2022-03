Årets dyreste strøm i Sør-Norge igjen

Strømprisen fortsetter å stige her til lands, og setter årsrekord for andre dag på rad tirsdag.

Kraftprisen blir tirsdag på 2,58 kroner per kilowattime i snitt gjennom døgnet i de sørligste prisområdene. Det viser tall fra Nord Pool.

Den faktiske strømprisen ender dermed på omtrent 3,7 kroner kilowattimen.

Anslaget tar utgangspunkt i en nettleie på 28 øre, redusert elavgift på 8,91 øre, el-avgift på 1 øre i tillegg til moms på 25 prosent. Påslag fra strømselskapet kommer i tillegg.

Den dyreste timen er mellom klokken 7 og 8. Da når kraftprisen hele 6,53 kroner kilowattimen. Prisen holder seg over 6 kroner også timen etter.

Det er andre dag på rad at døgnprisen når en årstopp. Mandagens kraftpris i Sør-Norge var 2,34 kroner kilowattimen.

Eller i landet prisnivået fremdeles langt lavere. I Midt-Norge er kraftprisen rundt 17 øre kilowattimen i snitt gjennom døgnet, mens den i Nord-Norge ligger litt lavere på rundt 16 øre.

– En varslet krise

Kraftanalytiker John Brottemsmo i Kinect Energy er ikke overrasket over at strømprisen setter ny årsrekord tirsdag.

– Dette er vel for så vidt en varslet krise. Det er en veldig anstrengt energisituasjon i Europa som forårsaker prisoppgangen. Gassprisen i Europa setter stadig nye rekorder, sier Brottemsmo til E24.

Han peker på at gassprisen er veldig dominerende for prissettingen på strøm.

– Gass omsettes for mer enn tigangen av det som er normalen. Normalt omsettes gass for rundt 20 euro per megawattime, men morgendagens kontrakt er på 253 euro, sier han.

– Det produseres også lite vind og er kaldt på kontinentet, så det er uheldige omstendigheter på alle kanter, sier han.

Russland fortsetter imidlertid å forsyne Europa med gass, som de har gjort både før og etter invasjonen, påpeker han. Eksporten fra Russland til Europa har imidlertid vært på lavere nivåer enn normalt i vinter.

– Ser ikke så veldig lyst på det

– Hvordan ser du på prisene fremover?

– Jeg ser ikke så veldig lyst på det. Det er en veldig fastlåst politisk situasjon. Det humanitære er jo det mest vesentlige nå, men dessverre ser det så langt ut til å bli en langvarig konflikt. Og markedene for både gass, kull og olje har god fart oppover på grunn av usikkerheten, sier Brottemsmo.

– Hvordan ser markedene på prisene?

– Fremtidsmarkedet følger stort sett spotmarkedet på gass. Med rekordhøye gasspriser er det også rekordhøye kraftpriser i Europa. Og jo lenger denne situasjonen vedvarer, jo høyere er jeg redd for at prisene kan gå, sier han.

– For andre kvartal, hvor det typisk er lavere forbruk på grunn av lite behov både for varme og kjøling, er strømprisen i Tyskland i snitt på 5,15 kroner per kilowattime. Det er omtrent ti ganger høyere enn normalt, sier Brottemsmo.

I en tidligere versjon av denne saken sto det at snittprisen for strøm i Tyskland var 5,15 øre. Det riktige er 5,15 kroner. Saken er rettet klokken 13.27, mandag.