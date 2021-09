Nok en ny årsrekord for strømprisen

Strømprisen i Sør-Norge klatrer mandag til årets høyste nivå på 1,18 kroner kilowattimen. Bakgrunnen er tørt vær i Norge og dyr strøm i Europa.

En kraftlinje på Økern i Oslo.

Strømprisen i Sør-Norge lå i snitt på 75 øre kilowattimen i august, som ble den dyreste augustmåneden for strømprisen noensinne.

I september har prisen steget videre. Strømprisen sør i landet har ligget på over én krone kilowattimen i fire av seks septemberdager så langt. I tillegg til selve strømmen betaler kundene også et påslag til strømselskapene, samt nettleie og avgifter.

Mandag ligger strømprisen i Sør-Norge på 1,18 kroner kilowattimen utenom påslag, nettleie og avgifter, ifølge strømbørsen Nord Pool. Det er årets høyeste snittpris, og godt over nivåene i februar.

– Står skralt til

Årsakene til de høye prisene i Sør-Norge er at tørt vær gjør at det er mindre vann i vannmagasinene enn vanlig, kombinert med uvanlig høye strømpriser i Europa, ifølge direktør for krafthandel Andreas Myhre i Agder Energi-selskapet Entelios.

– Det er fortsatt den samme historien. Det står litt skralt til med den norske vannkraftproduksjonen, og da må du opp mot tyske priser for at du skal kunne holde igjen på vannet, sier Myhre til E24.

– Kraften flyter alltid dit prisen er høyest. Og siden det tyske prisnivået er veldig høyt, så påvirker det prisene her i landet. Det er spesielle forhold i Tyskland, det er dørgende stille. Det er veldig dumt når du investerer en fantasilliard i vindkraft, og så blåser det ikke, sier han.

I 2018 var snittprisen på strøm på over 40 øre kilowattimen, som var det dyreste året siden 2010. En tørr sommer ble i 2018 avløst av en stormfull og våt høst, som fylte vannmagasinene. Det kan skje igjen, men vannkraften må holde igjen for å være sikker, påpeker Myhre.

– Det er litt nedbør i sikte nå, men for produsentene er det bedre å bremse vannkraftproduksjonen nå enn å måtte bremse i januar, sier han.

Venter 70–80 øre frem til påske

Prisene er ventet å toppe seg i disse dager, og hvis det kommer nedbør og vind, så kan det bidra til å dempe prisene ytterligere.

– Og det kommer jo på ett eller annet tidspunkt. Det kommer til å snu litt i denne uken, med nedbør i Midt-Norge. Og til helgen kommer det nedbør i Sør-Norge. Men vi vet ikke om det er et varig omslag, sier Myhre.

– Strømmen i Sør-Norge vil holde seg på høye nivåer denne uken. Så er prisene ventet å ligge på 70–80 øre kilowattimen omtrent frem til påske, hvis det ikke begynner å regne mye. Men ut fra prisprognosene så venter markedet at vi er på toppen nå, sier han.

– Kan fort bli 2.000 kroner mer

Strømkostnaden for en vanlig kunde i Sør-Norge (utenom nettleie og avgifter) var mye lavere i det uvanlige strømåret 2020. Men i år må kundene ut med mye mer for strømmen enn i både 2019 og 2020.

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt peker på de samme grunnene.

– De kontinentale prisene, som i Tyskland, har tatt et steg videre på grunn av høyere pris på kull, gass og CO₂-kvoter. Og så er det lite vind. Det gjør at de har tatt enda et steg den siste uken. Så må Sør-Norge bremse sin produksjon, og da stiger prisene, fordi de må tilnærme seg de europeiske prisene for å spare på vannet og redusere eksporten, sier Lilleholt til E24.

– Det er fortsatt lave priser i Nord-Norge og Nord-Sverige, fordi de har en bedre ressurssituasjon enn i sør og på grunn av manglende overføringskapasitet, sier han.

Selv om markedet tror på noe lavere priser fremover vinteren, tror analytikeren at prisene kan holde seg helt oppe mot dagens nivåer helt frem til våren, i alle fall hvis det ikke kommer mye nedbør.

– Dette kan bli enda strammere. Vi kobler oss mot det britiske markedet i oktober med en ny strømkabel, og i Storbritannia ligger prisene på over 1,50 kroner kilowattimen, sier han.

Da kan strømregningene fort bli krevende for dem som har lite å rutte med.

– Det kan fort bli 2.000 kroner mer i måneden for en gjennomsnittlig husholdning i Sør-Norge vintermånedene, sammenlignet med i fjor, sier han.

Strømkostnader for en sørnorsk husholdning med forbruk på 20.000 kilowattimer i året (utenom nettleie og avgifter), ifølge Volue Insight:

2019: 10.400 kroner

2020: 2.600 kroner

2021: 16.000 kroner (anslag)

Gjør innhugg i familiebudsjettet

I helgen skrev E24 om en strømkunde Ove André Øybrekken som bor i Kvam i Gudbrandsdalen sammen med kone og en datter på 11 år, i et tre år gammelt hus på 240 kvadratmeter.

– Vi har strøm som hovedvarmekilde, og det er ikke så mye mer igjen å effektivisere. Så da merker vi den økte strømprisen direkte på lommeboken, sa Øybrekken.

I en undersøkelse YouGov har utført for Gudbrandsdal Energi svarer 58 prosent av de spurte at de har blitt mer opptatt av strømpriser enn tidligere.

39 prosent svarer at de i ganske stor grad eller svært stor grad opplever at strømregningen gjør innhugg i familiebudsjettet, mens 31 prosent sier at de rammes i ganske liten eller svært liten grad.

Strømkunde Ove André Øybrekken i Kvam i Gudbrandsdalen er blant de mange som merker at strømprisen har steget. Han har skiftet til et strømabonnement med makspris. Vis mer