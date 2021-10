Mímir Kristjánsson: – Legg ned bemanningsbransjen

Ap får skryt fra Høyre for å moderere inngripenen i bemanningsbransjen, mens Rødt er skuffet over signalene og foreslår umiddelbare tiltak.

Mimír Kristjánssons første forslag i Stortinget, er å legge ned bemanningsbransjen i sin nåværende form.

På sin første arbeidsdag dag på Stortinget drar Mímir Kristjánsson til på direkten og foreslår å forby bemanningsbransjen. Rødt vil bare tillate innleie mellom produksjonsbedrifter og fra offentlig arbeidsformidling, samt å ha egne ordninger for sesongarbeidere.

Ut fra hva Arbeiderpartiet og Senterpartiet, ifølge NRK, har blitt enige om, kommer de ikke til å støtte et slik forslag.

– Vi tar signalene fra de som har skoene på og imøtekommer det sterke ønsket fra Fellesforbundet med å legge ned bemanningsbransjen i sin nåværende form. Det som Ap og Sp ser ut til å lande på i sin regjeringsplattform, står langt fra det Fellesforbundet ønsket, sier Krístjánsson til AftenbladetE24.

– Setter i gang lovarbeid

Ifølge lekkasjer fra regjeringsforhandlingene som NRK har beskrevet, kommer ikke Ap og Sp foreløpig til å gjøre noen store inngripener når det gjelder bemanningsbransjen. I sitt program lovte Ap å ta et tydelig oppgjør med bemanningsbransjen og hadde som mål at innen 100 dager skulle innleie som fortrenger faste stillinger forbys.

Nå er ikke Ap like tydelige. På spørsmål fra NRK om innleie som fortrenger faste stillinger blir forbudt, svarte påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre at de skal se på regelverket og sende på høring hvordan dette skal fungere framover. Ap og Sp ønsker å «sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransjens omfang og rolle. Arbeidet skal også klargjøre regelverket for utsendte arbeidstakere».

– Ap har ingen å skylde på

Rødts Mímir Kristjánsson er på sin side skuffet, men ikke veldig overrasket over at Ap nå er utydelige på å rydde opp i bemanningsbransjen.

– Jeg hadde ikke forventninger til at de ville avvikle bemanningsbransjen, men jeg trodde at når de sa de ville forby innleie som fortrenger faste stillinger, så hadde jeg forventet at dette skulle overleve lenger enn til regjeringserklæringen ble lagt fram.

– Ap har ingen andre å skylde på her. Både Sp, SV og Rødt støtter Fellesforbundet og fagbevegelsen i denne saken og mener at det må ryddes opp. Ut fra støtten Ap fikk i valgkampen fra fagorganiserte, hadde jeg kanskje forventet at det satt litt lengre inne å bare droppe det de lovte, sier han.

Tirsdag fremmer Rødt forslaget som fagbevegelsen og Fellesforbundet har vært så opptatt av: Nemlig å avvikle bemanningsbransjen i sin nåværende form.

– Ut fra signalene til Ap og Sp er jeg ikke veldig optimistisk, men jeg er samtidig spent på om Ap og Sp har mage til å starte sine fire år med å stemme dette ned. Ap bør huske at de vant regjeringsmakten på grunn av en historisk god oppslutning til venstresiden i norsk politikk, og da bør vi lytte til de som så sterkt har uttrykt ønske til endringer i bemanningsbransjen, mener Kristjánsson.

Margret Hagerup er glad for at Ap ser ut til å moderere seg når det gjelder bemanningsbransjen.

Skryt fra Høyre

Høyres Margret Hagerup er lettet over at Ap og Sp ikke ser ut til å gå inn for store endringer i bemanningsbransjen.

– Dette er langt bedre enn fryktet, og jeg syns det er veldig bra at Ap har moderert seg i forslaget som nå foreligger. For meg tyder dette på at Ap har forstått alvoret i saken og hvilke negative sider en avvikling av bemanningsbransjen vil ha å si for næringslivet, sier Hagerup og fortsetter:

– Men nå blir det spennende å følge denne saken videre. Den er på ingen måte avsluttet. Både SV og Rødt og deler av Sp, med Per Olaf Lundteigen, vil strekke dette lenger og forby bemanningsbransjen. Men det er veldig bra at Ap har moderert seg så kraftig som partiet har gjort, sier Margret Hagerup til Aftenbladet.

Nestleder Steinar Krogstad i Fellesforbundet leser regjeringserklæringen mer som en retning og ikke som et løftebrudd og konkrete vedtak.

– Nei, nei, nei, vi har på ingen måte gitt opp endringer. Det er nå arbeidet starter. Jeg bet meg merke i det Hadia Tajik sa ganske konkret om at adgangen til virksomheter uten tariffavtale skal begrenses til konkrete vikariater, der tar du den store massen som har omgåelse i dag. Selv om en lovutredning er en omfattende prosess, er det mye vi kan få til gjennom en forskriftsendring. I bedrifter med landsdekkende tariffavtale legger Ap fortsatt opp til at innleie skal skje etter avtale med tillitsvalgte.

– Hvordan vurderer du Fellesforbundets mål om å avvikle bemanningsbransjen i sin nåværende form?

– Det ser jeg fortsatt positivt på. Vi ønsker at bemanningsbransjen går tilbake til det den var tenkt som; nemlig en vikarbransje. Får vi til det, skal vi bli fornøyd. Har god tro på at vi klarer å endre bransjen. Vårt overordnede mål er her flere faste ansettelser i produksjonsvirksomhetene, sier Krogstad.

Nestleder Steinar Krogstad, til høyre for forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet.

– Tok ikke salto

Distriktsleder Arild Håvik i Fellesforbundets avdeling 25 i Stavanger innrømmer at han ikke slo salto da han leste om hva Ap vil gjøre.

– Jeg er skuffet og samtidig overrasket at de ikke lytter til de klare signalene de har fått fra tillitsvalgte. Jeg oppfatter en utredning av hva de skal gjøre som veldig vagt. Hva er det mere å utrede? Skal de utrede, bør i hvert fall sørge for at tillitsvalgte som kjenner hvor skoen trykker, blir med i utvalget. Jeg håper i det minste på klare innstramminger i bemanningsbransjen og at det blir klare og strengere krav til de som leier ut arbeidskraft, sier Håvik og legger til:

– Jeg forstår at bemanningsbransjen ikke kan avvikles over natten, men minstekrav til den nye regjeringen er å sørge for lønn mellom oppdrag til de som er ansatt i bemanningsselskap, seriøsitetsreglene bør skjerpes og det må skje endringer slik at en bedrift ikke kan leie inn fra mellom 40 og 50 ulike selskaper, men forholde seg til et bestemt antall aktører for å få bedre kontroll med selskapene som leier ut arbeidskraft, påpeker Håvik.