All helikopter-trafikk til og fra Nordsjøen står

Et sjelden værfenomen gjør at at all helikoptertrafikk til og fra plattformene i Nordsjøen har stanset opp. Det er fare for utladninger av statisk elektrisitet som kan skade helikoptrene.

Torsdag formiddag er det store forsinkelser ved heliportene på grunn av været. Her er offshore-ansatte på vei inn i et Sikorsky S-92A fra Bristow på heliporten ved Stavanger lufthavn, Sola. Bildet er tatt i 2020. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Torsdag går det ingen helikoptre ut fra heliportene i Stavanger, Bergen og Florø.

– Vi har satt all trafikk ut fra Bergen på hold inntil videre, sier Petter Sem-Henriksen i Bristow Norge til Aftenbladet/E24.

Også operasjonsleder Bjørn Johansen i CHC Helikopter Service bekrefter at all helikopter-trafikk til og fra heliporten ved Stavanger lufthavn, Sola har stanset opp. Der er 18 planlagte flyvninger er utsatt inntil videre, og det har ikke gått noen helikopter ut fra Sola torsdag.

Slik så det ut på heliport.no torsdag ved 12-tiden:

«HTI»

Det er værfenomenet som på flyspråk heter «triggered lightning forhold» (HTI) som er årsaken til stansen.

– I spesielle værforhold er det fare for at det utvikles statiske spenninger i helikopteret som kan føre til en utladning som kan skade helikopteret, sier Sem-Henriksen. - Helikoptrene er konstruert for å tåle slike utladninger, men vi unngår å fly når forholdene er slik.

Helikopterselskapene mottar oppdatert værkart som forteller hvor det er fare for HTI fra Meteorlogisk Institutt hver tredje time.

Normalt i nord

Akkurat nå er det ingen trafikk til og fra Stavanger, Bergen og Florø. Trafikken ut fra Hammerfest går normalt mens det er tilnærmet i Kristiansund.

Det er fare for at all helikoptertrafikk lammes torsdag. Det er nemlig strengere regler for å fly etter at det er blitt mørkt.

– Vi har prosedyrer for slike situasjoner. Dersom vi får stans i dag, setter vi opp ekstra kapasitet i morgen, sier Sem-Henriksen.

Han sier at HTI oppstår på denne tiden av året. Det er spesielt utsatt når det snør og temperaturen er rundt 0 grader.