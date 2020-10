Derfor mener Lederne at oljestreiken er viktig

Forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne er kampklar og mener arbeidsgivere bør være forberedt på at en rekke oljeplattformer kan rammes av streik fra slutten av helgen.

Lederne er klare til streik og har opprettet streikekontor i Stavanger. Fra venstre: Per Helge Ødegaard, Terje Herland, Hans Fjære Øvrum, Linn markegård, Linda L. Bøe, Ragnar Vågen, Liv Spjeld By, nestleder, og forbundsleder Audun Ingvartsen. Vis mer byoutline Tor Gunnar Tollaksen

Publisert: 1. oktober 2020

– Lederne har ikke tenkt å legge ned årene nå og gå tilbake til arbeidsgiverne og si at det bare var tøys; «vi vil ikke streike likevel». Nei, da har de truffet på feil forbund og kan tro om igjen, sier Audun Ingvartsen, forbundsleder i Lederne til Aftenbladet.

I Breibakken 14 i Stavanger har Lederne opprettet streikekontor hvor medlemmer kan henvende seg. Her er det også flygeblad som streikevakter deler ut, noe som også skjer på plattformene.

Et Sikorsky-helikopter fra Johan Sverdrup landet på heliporten på Sola utenfor Stavanger onsdag morgen. Lederne-medlemmer som skulle bli med på returen klokka 10.00, ble nektet adgang på grunn av streiken. Vis mer byoutline Kristian Jacobsen

Lederne-medlemmene som Aftenbladet møter i Stavanger er tydelige på at de kommer til å stå på de prinsipielle kravene i saken. At Lederne mener alvor viser opptrappingsplanen som kan ramme ytterligere fire plattformer i tillegg til Johan Sverdrup. Fra søndag tas nemlig følgende ut i streik:72 medlemmer på Gjøa-plattformen tilhørende Neptune Energy. Kvitebjørn, 18 medlemmer (Equinor), Gina Krog, 18 medlemmer (Equinor), Gudrun, 18.

Da Sikorsky-helikopteret fra Johan Sverdrup-plattformen landet på Heliporten på Sola i nitiden onsdag morgen, gikk produksjonen som normalt på Johan Sverdrup. I morgentimene var det uoversiktlig om produksjonen var stengt ned eller ikke. Ifølge Lederne var den stengt ned, men meldingen fra Norsk olje og gass tilsa at den kunne bli stengt ned.

Equinor meldte imidlertid om at produksjonen gikk som normalt, det samme påpekte pressekontakt Morten Eek til Aftenbladet og la til at aktiviteten var noe redusert.

Ble nektet utreise

De Equinor-ansatte Linn Markegård og Linda L. Bøe skulle begge vært med ut til Johan Sverdrup på flygingen klokken 10.00, men de ble nektet utreise på grunn av streiken. Nå er de klare til innsats for Lederne.

Forbundsleder Audun Ingvartsen understreker at dersom det ikke kommer noen løsning mellom partene, så vil streiken ramme produksjonen på flere plattformer.

– Når Lederne har tatt ut 43 personer i streik av nøkkelpersoner om bord som tekniske fagarbeidere og kontrollromsoperatører som overvåker at produksjonen går på en trygg og sikker måte, så er det slik at det foregår forberedelser til nedstenging. Vi er heldigvis ikke i en situasjon i Norge i dag hvor streikende arbeidere blir erstattet av annet personell, understreker Ingvartsen.

Begge fagforbundene Safe og Industri Energi kom til enighet med arbeidsgiversiden i meklingen. Det gjorde ikke Lederne.

Ingvartsen syns det er synd at arbeidsgiversiden har latt medlemmer av Lederne havne i denne situasjonen, men påpeker:

– Det som har gjort oss mest oppgitte, og det som er den utløsende faktor for streiken, er at de ikke er interessert i å gi oss en avtale som gjør at våre medlemmer kan være organisert i Lederne når det blir mer bruk av kontrollrom på land. Dette handler ikke om en lønnskamp, dette handler om prinsipper, sier Ingvartsen.

Han snakker om den teknologiske utviklingen som har hentet inn oljearbeiderne, uten at avtaleverket følger etter. For kontrollromsoperatører som nå også jobber i avanserte kontrollrom på land – i stedet for, eller i tillegg til, på plattformen offshore – er det snakk om at de ikke kan sondere under sokkelavtalen.

Kravet om avtaleopprettelse ble første gang sendt til Norsk olje og gass og NHO i april 2017. Drøftelser og sonderinger for å søke å finne en løsning for kravet har pågått i perioder til nå uten hell.

Flere plattformer enn Johan Sverdrup kan rammes av oljestreiken dersom det skjer en opptrapping. Vis mer byoutline Carina Johansen

– Avtale for noen få

Lederne mener dette blir helt feil og frykter at dette er starten på en forringelse av medlemmers opparbeidede lønns og arbeidsvilkår.

Jan Hodneland, forhandlingsleder i Norsk Olje og Gass, påpeker at sokkelavtalens virkeområde er begrenset til arbeid offshore.

– Vi ble i meklingen enige med både Industri Energi og Safe som representerer 85 prosent av de ansatte som omfattes sokkelavtalene. Sokkelavtalens virkeområde er begrenset til arbeid offshore. Det vil si ansatte som arbeider på installasjoner ute i havet. Kravet fra Lederne har vært å få en avtale som gjelder for noen svært få medlemmer som jobber på land. Det er utenfor avtalens virkeområde, og vi kan derfor ikke gi dem en slik avtale, forklarer Hodneland.

– Viktig med løsning

Audun Ingvartsen på sin side mener det minner om fagforeningsknusing når medlemmer ikke gis anledning til en avtale og mener at medlemmene i realiteten blir presset ut av forbundet på denne måten.

– For oss er det viktig å finne en løsning for medlemmene våre. Et alternativt forslag til løsning var at vi var villig til å ta utgangspunkt i bransjeavtalen som Industri Energi bruker slik at vi får en løsning på plass for personell som i deler av året arbeider i kontrollrom på land og deler av året jobber offshore, påpeker Ingvartsen og legger til:

– Hvis Norsk olje og gass vil unngå en eskalering av situasjonen, skal jeg sette meg i en Taxi og kjøre ut til Forus og signere en avtale med en gang. Løsninger finnes, det er bare viljen som mangler.