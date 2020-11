Vekterstreiken kan ramme norsk gasseksport

Gassco bekrefter at prosessanlegget Nyhamna ligger an til å bli stengt ned fra lørdag, noe som vil ramme norsk gasseksport. Årsaken er at vektere på anlegget tas ut i streik på grunn av opptrappingen av vekterstreiken.

Dette er prosessanlegget Nyhamna i Aukra kommune. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Publisert: Oppdatert: 26. november 2020 12:52 , Publisert: 26. november 2020 11:44

Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass advarer mot at situasjonen kan bli dramatisk for norsk olje- og gassindustri når vekterstreiken trappes ytterligere opp fra lørdag av.

Streiken ligger også an til å ramme norsk gasseksport. Operatør Gassco bekrefter nå overfor E24 at prosessanlegget på Nyhamna kan bli stengt fra lørdag av.

Ifølge Norsk olje og gass har en søknad om dispensasjon for anlegget blitt avslått.

En nedstengning av Nyhamna medfører at Ormen Lange-feltet og Aasta Hansteen-feltet vil bli stengt ned. Det rammer også eksporten av norsk gass via gassrøret Langeled, som bidrar med opptil 20 prosent av Storbritannias gassforbruk.

Aasta Hansteen startet produksjonen 16. desember 2018, og Snefrid Nord skal etter planen starte mot slutten av 2019. Gass transporteres i Polarled-rørledningen til Nyhamna-terminalen for videre eksport til Storbritannia.

– Har sikkerhetskritiske roller

Shell har det tekniske ansvaret for driften av anlegget på Nyhamna. Selskapet bekrefter at vektere ved anlegget vil bli tatt ut i streik fra lørdag.

– Vi er blitt orientert av Avarn som leverer sikkerhetstjenester til anlegget om at de har fått varsel om plassfratredelse med virkning natt til lørdag. Dette gjelder vektere som har sikkerhetskritiske roller. Da må man vurdere om det er forsvarlig å fortsette å drive anlegget, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Jan Soppeland i Shell til E24.

– Det er Gassco som er operatør av anlegget, og det er de som må svare på spørsmål knyttet til drift eller nedstengning, sier han.

– Vil bli rammet

Operatøren Gassco har lagt ut en melding på sine nettsider om at anlegget på Nyhamna «potensielt» kan bli stengt ned som følge av streiken.

– Gassco har fått beskjed om at vi vil bli rammet av vekterstreiken på Nyhamna. Shell som er teknisk ansvarlig for driften på daglig basis sier at dette kan få følger for driften av anlegget. Derfor har vi kommet med en melding om at dette potensielt kan slå ut fra i morgen, sier direktør for systemdrift Alfred Skår Hansen i Gassco til E24.

– Hvis det ikke er noen endring i situasjonen, og dette personellet blir tatt ut i streik, så vil Nyhamna bli stengt ned, sier han.

– Det vil ramme norsk gasseksport?

– Det vil ramme norsk gasstransport. Det vil ta ned den totale mengden vi kan eksportere, men det er fortsatt stor fleksibilitet i det norske nettverket. Så vi kan levere mye selv om noen anlegg går ned, sier Hansen.

Rammer helikoptertrafikk

Da vekterstreiken ble trappet opp natt til tirsdag ble det ifølge NRK Rogaland sterkt redusert trafikk. Trafikken fra Florø er stanset, og fra natt til lørdag rammes også terminalen ved Stavanger lufthavn Sola.

– Helikoptrene er blodårene i systemet. Uten helikoptrene stopper norsk sokkel, sier informasjonssjef Kolbjørn Andreassen i Norsk olje og gass til E24.

Bransjeorganisasjonen har hatt møter med operatørene på norsk sokkel torsdag, og sier at de melder om dramatiske følger når helikoptertrafikken rammes.

– De fleste er avhengige av helikoptertransport, og de blir veldig hardt rammet fra lørdag av og utover neste uke, sier han.

Les også Vekterstreiken: Equinor utelukker ikke stopp i oljeproduksjonen

Frykter stans av produksjon

Ifølge Norsk olje og gass kan oljeselskapene bli nødt til å stenge ned produksjonen på flere felt fordi helikoptertrafikken stanses.

E24 skrev onsdag at Norges desidert største operatør Equinor ikke utelukket at produksjon kan bli stengt ned. Selskapet har 60 avganger i uken ut til plattformene.

– De største operatørene melder at de kan måtte stenge ned produksjon fra neste uke av, sier Andreassen.

– Hvorfor?

– Personellet har allerede hatt store belastninger knyttet til smitteverntiltak og karantener. Varer dette lenge nok blir det en ledelsesmessig vurdering om det er forsvarlig å opprettholde driften. Derfor kan det bli nedstengninger innen 1-2 uker fra lørdag av, sier han.

– Hvilke konsekvenser gir en slik nedstengning?

– Da rammer det produksjonen. Det kan etter hvert bli betydelige kutt i produksjonen hvis denne streiken fortsetter, sier Andreassen.

– Vi håper selvfølgelig at streiken blir løst før helgen, uten at vi skal blande oss inn i forhandlingene. Vi håper dette blir løst, for ellers blir konsekvensene veldig store, legger han til.

Les på E24+ Derfor flytter oljemessen OTD fra Bergen til Stavanger

Martin Linge-moduler ved Rosenberg Verft i Stavanger. Vis mer byoutline Kjetil Malkenes Hovland / E24

– Skal tilbake til jul

Det er også en mulighet å få ansatte til havs til å jobbe lenger, men det gir økt belastning, ifølge Norsk olje og gass.

– Mannskapet som er ute nå, skal tilbake til jul. Det blir en veldig stor belastning på personellet som er ute. Dette kompliseres også av at vi har covid-19. Det har vært fraktet folk til andre heliporter, men det er begrensninger på å busse folk rundt, sier han.

Utfordringene med helikoptertrafikken kan også gi konsekvenser for pågående utbygginger.

– Operatørene varsler om betydelige forsinkelser av arbeidet som kan påvirke felt som Johan Sverdrup fase to og Martin Linge, sier Andreassen.

Dette kan også føre til permitteringer i leverandørindustrien, mener han.

– Det blir sendt veldig mye personell fra leverandørene i land nå, og det er fare for permitteringer. Tilbakemeldingen fra operatørene er at dette er en uhyre dramatisk situasjon for næringen. I første omgang må man stanse vedlikehold og modifikasjon og boring av brønner fordi forsyningsbasene vil bli rammet, sier Andreassen.

Les også Oljearbeider testet positivt for korona på Equinor-plattform

Les også Sikrer 65 milliarder til Doggerbank-utbygging

Les også Milliardgarantier sikrer norske Doggerbank-bidrag