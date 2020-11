Vår Energi hentet frem boreplaner: – Blir det funn, kan vi få det raskt til markedet

Oljeselskapet Vår Energi er i full gang med å bore etter olje i både Sør og Nord. Blir det funn, kan det resultere i to nye satellittfelt på norsk sokkel.

GJENGANGER: Boreriggen Scarabeo 8 avbildet ved Goliat-feltet i Barentshavet i 2016. Nå er den nok en gang tilbake i området på oppdrag for Vår Energi Vis mer byoutline Jan-Morten Bjørnbakk / NTB

Publisert: Publisert: 21. november 2020 21:56

– Både brønnene vi hadde planlagt i Nord og i Sør var egentlig utsatt takket være coronapandemien, lav oljepris og for å beskytte likviditeten, sier Rune Oldervoll, driftsdirektør i Vår Energi.

– Men takket være skattepakken i juni kunne vi nå hente opp igjen planene, og også legge til flere brønner, fortsetter han.

Vår Energi mener dette er et kroneksempel på at politikernes skattepakke virker: Prosjekter og aktivitet er hentet opp av skuffen, og blir satt i gang.

I sommer varslet selskapet at de gjenopptok boreaktiviteten, og nå legger selskapet frem boreprogrammet for E24.

– Det er jo ikke bare folkene om bord på rigger og plattformer som får jobb. Dette sysselsetter folk på baser, i logistikkleverandører, trailersjåfører, hoteller og reiseliv, med flere. Så ringvirkningene er store, sier Oldervoll.

100 milliarder hjelper

I sommer vedtok Stortinget en omfattende midlertidig skattepakke for oljeselskapene, som frigir rundt 100 milliarder i likviditet og gir et mindre skattekutt gjennom økt friinntekt (investeringsfradrag).

– Alternativet ville vært å stoppe investeringene og ventet til likviditeten i selskapet var slik at man kunne gått videre igjen. Den bedringen av likviditet som skattepakken sikrer oss gjør at vi kan holdere jevnere drift, sier Oldervoll.

Oljeselskapet Vår Energi har blitt til en av Norges største etter at italienske Eni slo sammen sin norske virksomhet med HitecVision-eide Point Resources i 2018. Med i miksen kom etter hvert hele ExxonMobils norske oljevirksomhet.

Selskapet har takket være fusjonen posisjonert seg med flere felt i drift, inkludert Balder-området i Nordsjøen, som nå er under en storstilt oppgradering.

Opprustningen av produksjonsskipet Jotun er en sentral del av dette, men holdt på å bli utsatt grunnet pandemien. Så kom imidlertid skattepakken fra Stortinget og prosjektet gikk videre etter plan.

Dette gjelder altså også lete- og boreprogrammet.

Kan gi to satellittfelt

Selskapet har hyret inn boreriggen Scarabeo 8 som har ligget i opplag i Ølen siden våren. Den har akkurat ankommet Barentshavet, der den skal i gang med en 120 dager lang kampanje.

I tillegg til at det skal bores brønner for å sikre god produksjon og økt utvinningsgrad på Goliat-feltet, skal Vår Energi altså på letetokt.

Her er oversikten over alt som skal skje det neste året:

På Goliat-feltet i Barentshavet skal det bores to produksjonsbrønner og en vanninjeksjonsbrønn til

Deretter skal riggen sørover til Nordsjøen og Balder-området en gang rundt mars

Der skal man bore leteprospektet King Prince

Så skal riggen igjen til Barentshavet

Der skal det bores enda en produksjonsbrønn ved Goliat (denne har kommet til på toppen av opprinnelig plan)

Så skal man bore letebrønnen Rødhette, rundt 30 kilometer fra Goliat

– I Balder-området skal vi bore et spennende prospekt som vi har stor tro på, kalt King Prince. Blir det et funn er det noe vi kan få raskt til markedet, sier Oldervoll og fortsetter:

– Vi har tilrettelagt oppgraderingen av produksjonsskipet Jotun slik at vi kan ta imot et betydelig funn fra King Prince, sier han og peker blant annet på at dreieskiven vil få plass til potensielle stigerør fra feltet.

– Gjør vi et funn på Rødhette kan det bli en fremtidig satellitt til Goliat, sier Oldervoll.

Borekampanjen kan altså resultere i to nye satellittfelt på norsk sokkel, hvis man treffer.

Skattepakken har også gitt en annen effekt for Vår Energi:

– Dette så vi på Ringhorne (et felt i Balder-området, journ.anm.) der vi vurderte å stanse boringen og oppgraderingen av riggen, sier Oldervoll om det aldrende feltet.

– Så kom skattepakken og gjorde det veldig tydelig at vi må fortsette med full fart. Så nå skal vi bore på Ringhorne i hvert fall ut 2023, og forhåpentligvis frem til 2024 eller 2025.

– Tror det er mulig å finne store ting

Oldervoll vil ikke ut med summen Vår Energi bruker på all boringen og letingen i dette programmet, men sier at det er snakk «om betydelige investeringer».

Selskapet jobber ikke bare med boring rundt eksisterende felt, selv om dette er det som ligger i programmet nå.

– Vi har boring av prospekter med standalone-potensial som en del av strategien og vi tror det er mulig å finne store ting på norsk sokkel fortsatt, sier Oldervoll.

– Er det noen utfordringer med kapasiteten i leverandørmarkedet nå som dere og andre oljeselskaper setter i gang med ulike prosjekter?

– Vi har ikke sett at det har vært noe problem hittil. Det var tøffere å få tak i leverandører og delvis også materiell fra utlandet tidligere, men det ser vi ikke nå. Samtidig er det en økt risiko for at det kan stramme seg til når covid-19 er i bakspeilet, sier Oldervoll.

