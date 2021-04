Nå betaler Oslo-folk langt mer for strømmen: Dobbelt så dyr strøm i sør som i nord

Strømprisen i Oslo, Bergen og Kristiansand er på sitt høyeste siden februar, men halve landet får rabatt. Torsdag er strømprisen i Sør-Norge dobbelt så høy som i Molde, Trondheim og Tromsø.

DYR STRØM: Torsdag er strømprisen langt høyere i det sørlige Norge enn på Nordvestlandet, i Midt-Norge og Nord-Norge.

Strømprisen i områdene rundt Oslo og Kristiansand stiger til rundt 60 øre kilowattimen torsdag, mens prisen i Bergensområdet er nesten like høy.

Resten av landet slipper unna med halvparten av dette. I Molde, Trondheim og Tromsø ligger dagsprisen i snitt på rundt 27 øre kilowattimen (se figur).

Snittprisen for dagen i Oslo er på 61 øre kilowattimen, mens kunder i områdene rundt Kristiansand må betale drøye 60 øre. I Bergen er prisen 54 øre kilowattimen.

Disse tallene gjelder innkjøpsprisen som oppgis av strømbørsen Nord Pool. Selve strømmen utgjør normalt rundt en tredjedel av strømregningen. I tillegg betaler strømkundene påslag til strømselskapene, nettleie og avgifter.

– Jubler selvfølgelig

Kraftprodusentene vil tjene mindre når prisen er lav, men strømkundene i nord kan glede seg, påpeker handelssjef Tom Eirik Olsen i strømleverandøren Ishavskraft.

– Vi jubler selvfølgelig over billig strøm i nord, sier Olsen til E24.

– I tillegg til den lave strømprisen slipper strømkunder i nord også moms, og mange slipper også elavgift. Så i tillegg til prisforskjellen er det også andre ting som gjør at strømmen i nord blir mye billigere enn i sør, sier han.

– Veldig markant skille

– Det er et veldig markant skille mellom nord og sør både i Norge og Sverige. De sørlige områdene er priset høyt i begge landene, sier partner Marius Holm Rennesund i Thema Consulting til E24.

– Det skyldes nok en kombinasjon av en kaldere vår enn normalt og av kabelen mot Tyskland. Den bidrar til at vi knytter oss mer mot strømprisen i Tyskland, nå som vannmagasinene går mer mot normalen etter et uvanlig fuktig år i 2020, sier han.

Denne måneden ble kraftkabelen Nordlink mellom Norge og Tyskland satt i full drift, etter en periode med prøvedrift. Den har kostet 17 til 18 milliarder kroner og har en kapasitet på 1.800 megawatt.

Påvirkes av prisen på gass og CO2

Norge har betydelig kraftutveksling via kraftlinjer til Sverige. I tillegg har Norge også kabler til Danmark, Nederland og Tyskland, og snart kommer det også en kabel til Storbritannia.

Rennesund tror at prisene i Europa vil påvirke prisene i Sør-Norge mer enn før.

Det kan gi billig strøm i perioder hvor for eksempel vindkraften i Danmark, Tyskland og Sverige og etter hvert Storbritannia leverer mye kraft. I andre perioder kan det løfte prisene i Norge.

Marius Holm Rennesund er partner i Thema Consulting.

– I Tyskland har en kald vår dratt opp gassprisene, og i tillegg har CO2-prisen også økt. Det gir dyrere strøm i Tyskland og drar opp prisen i Sør-Norge, sier Rennesund.

CO2-prisen har i det siste nådd rekordhøye nivåer på over 400 kroner per tonn, fra rundt 250 kroner ved starten av fjoråret.

– Og så er det mer vindkraft og god hydrologisk situasjon i Nord-Sverige og Nord-Norge, som drar ned prisene der. Sverige har i tillegg ikke god nok forbindelse nord-sør, så de får ikke eksportert overskuddet i nord ned til sør, sier Rennesund.

De store forskjellene i pris mellom nord og sør i Norge skyldes ikke bare den nye Tysklandkabelen, ifølge Thema-partneren.

– Det er en kombinasjon av flere årsaker. Det er været, en normalisering av fylling i vannmagasinene og høyere gass- og CO2-pris i Tyskland. Vindkraftproduksjonen i Tyskland har også vært lavere. I tillegg så preges områdene nord i Sverige og Norge av kraftoverskudd og innestengt kraft, sier han.

– Dette må vi venne oss til

Handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft tror kundene i Midt- og Nord-Norge kan forvente seg billigere strøm enn «søringene» i lang tid.

– Dette må vi venne oss til. Det kommer veldig overraskende at prisforskjellen er så stor nå. Men dette er nok et bilde vi vil se mer av i overskuelig fremtid, sier Olsen.

– Vi tror det vil bli vanlig med en forskjell på 10 til 12 øre kilowattimen mellom nord og sør. Det er egentlig Nord-Sverige som setter denne prisen, fordi de har stort kraftoverskudd, sier Olsen.

Han mener at prisforskjellene kan gjøre nordområdene mer attraktive for industriaktører.

– For en bedrift med forbruk på 1 gigawattime i året betyr en prisforskjell på ti øre at de sparer én million kroner i året. Har man et kraftintensivt selskap så bør man bruke de prismekanismene som ligger der, og velge å lokalisere seg i et billig område, sier Olsen.

– Et mer markant skille

Rennesund sier at prisforskjellene mellom sør og nord i Norge sjelden er så store som de er nå. Men han er enig i at strømkunder i nordlige områder i Norge og Sverige trolig vil kunne beholde sin fordel også fremover.

– Man vil nok få et mer markant skille mellom nord og sør i både Norge og Sverige fremover. Det investeres mye i vindkraft i Nord-Sverige, mens konsumet er i sør. Og i Norge har du alle kablene inn i det sørlige området, noe som vil prege prisene der. Det kan bidra større forskjeller mellom sør og nord enn det vi har sett historisk, sier han.

– Så industri bør fremover tenke Nord-Norge heller enn Sør-Norge?

– Det kan man si. Vi begynner å se dette i Sverige. Northvolt legger batterifabrikken sin i Skellefteå, som er langt mot nord. Det kan være påvirket av at man venter kraftoverskudd i området. Og det er dette som er jobben til de ulike prisområdene, å gi incentiver til å investere i områder der det er kraftoverskudd, sier Rennesund.

I Sverige har kraftoverskuddet i nordområdene lokket til seg en rekke aktører. Det planlegges for tiden investeringer for over 1.000 milliarder svenske kroner i Sverige nord for Gävle, oppgir Norrbottens Handelskammare til Dagens Industri.

Investeringene det gjelder knyttes blant annet til Northvolts batteriproduksjon, LKABs produksjon av fossilfritt stål og utbygging av vindkraft.

