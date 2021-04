Advarer om overoppheting i oljebransjen: – Kan skje fort

Flere kvartalsresultater renner inn for oljebransjen som rapporterer om opptur. Nå spekuleres det i om den økte aktiviteten vil føre til overoppheting. - Bransjen må gå sammen, sier direktør.

Gladsakene står i kø for oljeselskapene. Nå frykter enkelte sprengt kapasitet grunnet stor aktivitet. Vis mer byoutline Carina Johansen

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Equinors første kvartal er det sterkeste på sju år». «Oljenæringen opplever en opptur igjen etter kriseåret 2020. Det inkluderer Lundin Energy der pengene renner inn». «Det rant i første kvartal rekordmye penger inn i kassen» til Aker BP.

De siste dagene har gladsakene stått i kø for oljeselskapene når de har lagt fram resultatene sine.

Så bra går det at Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik er urolig for «prosjekt-rush på sokkelen» og ber bransjen vurdere en «køordning» for å hindre overoppheting på verft og hos leverandører. I tillegg til prosjekter i norsk oljeindustri, kan også et økende antall internasjonale prosjekter innen fornybar energi bidra til at oppdragsmengden blir stor.

Så hvordan er stemningen hos verft og leverandører?

Les også Aker BP leverer solid resultatvekst i første kvartal

Les på E24+ Med dagens oljepris bygger Aker BP stor utbyttekapasitet

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik frykter den økte aktiviteten vil føre til et prosjekt-rush på norsk sokkel. Vis mer byoutline Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Betydelig økning i etterspørsler

– Oljeprisen falt som en stein, og vi hadde ganske dramatiske scenarioer for virksomheten, sier Aibel-sjef Mads Andersen når han beskriver våren 2020.

Optimismen til konsernsjefen kom tilbake da myndighetene lanserte skattepakken og oljeprisen steg.

– Vi ser også optimistisk på de neste tre årene, sier han.

Når han vurderer Aker BP-sjefens bekymring, understreker han at han ikke kan uttale seg på vegne av andre enn Aibel.

– Etterspørselen har tatt seg opp gjennom siste kvartal i fjor og første kvartal i år. Vi er også inne i det europeiske havvind-markedet. Jeg kan bekrefte en betydelig økning i etterspørsel etter det vi kan levere til disse markedene. Dessuten er markedene for hydrogen og karbonfangst også i ferd med å røre på seg.

Aibel-sjef Mads Andersen er også optimistisk for de neste årene. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

– Overoppheting kan skje fort

Administrerende direktør i Moreld Geir Austigard sier bildet er veldig blandet. Enkelte sliter mer enn andre. Særlig advarer han om overoppheting innenfor ingeniørarbeidet.

– De har veldig mye å gjøre akkurat nå. Der er det klart at overoppheting kan skje grunnet mye press. Her trenger vi også flere folk. Min oppfordring til de unge er å ta en utdanning her, fordi jobbene er der, sier han

Han sier at overoppheting i tidlig fase fort kan spre seg videre i verdikjeden. Nå ber han selskapene om å gå sammen for å hindre sprengt kapasitet.

– Bransjen må være klok og opptre samlet for å unngå eventuell oppheting. Overoppheting kan skje fort hvis de store aktørene overbyr hverandre på lønn for å tiltrekke arbeidstakere og sikre kapasitet. Vi har et felles ansvar for å ikke havne i en slik situasjon igjen, avslutter han.

Bekymret for overoppheting

– Vi har hatt veldig bra trykk de siste årene. At det går bra for kundene våre, håper vi betyr god aktivitet også i årene som kommer, sier Jan Narvestad som er sjefen på verftet Rosenberg Worley i Stavanger.

Han tror at alle er bekymret for overoppheting på et generelt grunnlag.

– Forutsigbarhet og stabilitet er det viktigste. Men jeg skal ikke si at det som ligger i løypa nå vil gjøre det overopphetet.

Administrerende direktør i Head Energy Morten Leikvoll opplever også travle dager og stor aktivitet.

– Det er mye å gjøre for oss. Vi har jevn og solid vekst de siste årene og forventer å passere en halv milliard i omsetning i 2021. Vi ønsker å bruke denne fasen til å vokse, så vi øker også kapasiteten vår så godt vi kan, sier han.

Han forteller at de nå er nær 500 ansatte, det høyeste antallet i bedriftens historie.

Geir Austigard i Moreld sier bransjen må gå sammen for å forhindre overoppheting. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Les også Nel inngår avtale med oljeserviceselskapet Aibel

Les også Alvorlig koronatrøbbel for Equinor, men sikter på oppstart innen juni

Ber om god planlegging

– Mange av leverandørene sitter i kontraktsløp som er forhandlet fram i dårligere tider. Derfor er det ikke gitt at leverandørene har god fortjeneste når operatørene nå kan høste gevinst, sier Ingrid Solheim, administrerende direktør i STS-gruppen.

«Nei» er derfor svaret hennes på spørsmålet «merker STS-gruppen noe til optimismen som kan spores i tallene fra oljeselskapene». I alle fall for øyeblikket.

– Men vi er optimistiske med tanke på kommende prosjekter, legger hun til, og viser til virkningene av oljeskattpakken som ble lansert i fjor for å hjelpe næringen gjennom koronakrisen.

Solheim deler Aker BP-sjefens bekymring for den totale kapasiteten i leverandørindustrien.

– Vi oppfordrer operatørene til å planlegge godt slik at vi kan løse dette i Norge og med norske leverandører på en kostnadseffektiv måte for alle parter.

STS har også tatt et steg inn i det fornybare gjennom deltakelse i prosjektet Hywind Tampen, Equinors norske havvindanlegg som er under bygging.

– Vi er veldig nysgjerrige på hvordan vi skal ta vår rolle i det fornybare. Med hensyn til kapasitet i industrien blir det en prioritering mellom ulike prosjekter.