Skuffet over nye Angola-svar fra oljeminister Tina Bru

Dag Terje Andersen (Ap) er ikke fornøyd med hvordan Olje- og energidepartementet som hovedaksjonær har fulgt opp Equinors virksomhet i Angola.

Dag Terje Andersen (Ap) mener departementet burde fulgt opp Equinors virksomhet i Angola bedre. Vis mer byoutline Stian Lysberg Solum/NTB

Publisert: Publisert: 18. oktober 2020 07:45

– Skuffende og betegnende, sier komitéleder Andersen etter at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité denne uken fikk nye Angola-svar fra olje- og energiminister Tina Bru (H).

Saken startet tidligere i høst, da Aftenbladet/E24 gjennom flere artikler belyste Equinors gigantbetalinger til sosiale bidrag i Angola og partnerskapet med et selskap i det beryktede nettverket «88 Queensway Group».

Mellom 2012 og 2016 overførte Equinor 420 millioner kroner til et forskningssenter som ennå ikke er bygget, og betalte rundt 290 millioner kroner til udefinerte sosiale prosjekter uten rett til innsyn i hva pengene ble brukt til.

Dette er saken: Equinor betalte 420 millioner kroner til et forskningssenter i Angola mellom 2011 og 2016. Senteret skulle bygges av det statseide angolanske oljeselskapet Sonangol, men er ennå ikke påbegynt.

Equinor har også betalt over 290 millioner kroner til udefinerte sosiale prosjekter, som de ikke har rett til å kreve informasjon om hva blir brukt på – og som Sonangol ikke svarer på hva har gått til.

E24 har avslørt at Equinor i en årrekke har vært partner med det beryktede nettverket «88 Queensway Group» på en oljeblokk i Angola. Den antatte lederen av nettverket, Sam Pa, har vært svartelistet av USA siden 2014 og ble angivelig pågrepet av Kina for korrupsjon i 2015.

Martin Kolberg (Ap), som satt som leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité da saken om forskningssenteret var oppe der i 2016, mener at saken må tas opp igjen.

Dag Terje Andersen (Ap), nåværende leder av komiteen, har bedt OED redegjøre på nytt.

Espen Barth Eide (Ap), saksordfører for redegjørelsen om Equinors enorme USA-tap på Stortinget, mener Stortinget må få klarhet i hva OED har visst om Equinors partnerskap med Queensway-gruppen. Vis mer vg-expand-down

Ikke diskutert i eiermøter

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sendte få dager senere brev til Tina Bru for å få svar på hva som hadde skjedd i Angola-saken siden den sist var et tema i mediene og på Stortinget i 2016.

Komiteen var ikke fornøyd med de første svarene som kom, og komitéleder Dag Terje Andersen mente det var viktig å finne ut om statsrådene i Olje- og energidepartementet har fulgt opp saken godt nok. Derfor ble det sendt fem nye spørsmål.

I svaret fra Tina Bru, som ble sendt denne uken, kommer det frem at Angola-saken ikke er diskutert i eiermøter med Equinor i hele 2019 eller i 2020 før kontrollkomiteen stilte spørsmål etter E24s saker.

«I den perioden spørsmålet dekker, har ikke tidligere statsråd Freiberg, tidligere statsråd Listhaug eller jeg diskutert selskapets virksomhet i Angola på eiermøter», skriver Bru i brevet.

Olje- og energiminister Tina Bru (H). Vis mer byoutline Vidar Ruud/NTB

– Unnskyldning for å være passiv

Det kommer også frem at saken ikke har vært tema og gjenstand for vurdering på Equinors generalforsamlinger.

– Det synes jeg er spesielt. Dette er skuffende og betegnende for at det har vært lite engasjement fra politisk side for å følge opp det som skjedde i 2016, sier Andersen etter de nye svarene.

I begge brevene til komiteen bruker Bru betydelig plass på å forklare statens rolle som eier. Et viktig prinsipp har vært at det skal være armlengdes avstand mellom staten som eier og Equinor.

– Bru bruker ikke prinsippene for eierutøvelse som ramme for å være en aktiv eier, men som unnskyldning for å være passiv, mener Andersen.

– Vi skal være ryddige, men det betyr ikke at man ikke kan være aktiv. Det var også grunnlaget for de siste spørsmålene som ble sendt, legger han til.

Flere Equinor-undersøkelser

Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil igjen diskutere saken når den samles førstkommende tirsdag. Samtidig er energi- og miljøkomiteen i ferd med å undersøke Equinors USA-fadese, mens Riksrevisjonen jobber med å gjennomgå Equinors virksomhet i utlandet.

– Vi vil koordinere med disse andre undersøkelsene. Det er derfor foreløpig uklart hva som skjer videre, sier Andersen.

I brevet fra Bru kommer det også frem at hun ikke har vært i kontakt med sin angolanske kollega, olje og ressursminister Diamantino Pedro Azevedo.

«Jeg er ikke kjent med at Equinors innbetalinger av midler til sosiale formål i Angola har blitt tatt opp med angolanske myndigheter av tidligere olje- og energiministre», skriver Bru.

Nye planer

Norges ambassadør til Angola tok imidlertid opp Equinor-saken i juni.

Senere har ambassaden, ifølge brevet fra Bru, mottatt invitasjon til å bli med på befaring av tomten der forskningssenteret skal ligge.

Etter nesten ti år uten konkrete nyheter om fremdriften, kom Sonangol for første gang med detaljer om planene i et brev til E24 i september.

Sonangol hevdet i brevet at byggingen av forskningssenteret skal starte opp i 2021 og at senteret skal være i drift i 2023. Sonangol har ennå ikke oversikt over hva det vil koste.

Equinor har gjentatte ganger overfor E24 uttalt at det er det angolanske statsoljeselskapet Sonangol som har ansvaret for gjennomføringen av prosjektene Equinor har vært med på å finansiere.

De viser til at utbetalingene er vurdert til å ikke være i strid med relevant antikorrupsjonslovgivning. Equinor sier også at de ga «grundige redegjørelser om problemstillingen til OED i 2016 i forbindelse med at temaet var på dagsorden da».

– Siden den gang har vi fulgt opp saken regelmessig med Sonangol både skriftlig og i møter for å forsikre oss at deres kontraktsmessige forpliktelser følges opp. Vi noterer oss at Sonangol nå antyder byggestart i 2021 og vi kommer til å fortsette å etterspørre fremdrift i saken, har Erik Haaland, talsperson for Equinors internasjonale virksomhet, sagt til E24.

