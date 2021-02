Skadde oljearbeidere blir sak på Stortinget

Historiene til syke nordsjøarbeidere gjorde inntrykk på stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (Frp). Nå vil han at en offentlig kommisjon skal gå inn i sakene.

Tor Leif Langhelle døde sommeren 2018. Selv var han ikke i tvil om at han ble syk av oljejobben, og han kjempet for rettferdighet for seg og kollegaer helt til det siste. Vis mer byoutline Finn Våga

Mange nordsjøarbeidere mener de er blitt syke av jobben ute på plattformen – men har slitt med å få aksept og erstatning. Aftenbladet har tidligere fortalt om den tidligere Ekofisk-mekanikeren Bjarne Kapstad. Han har gått til sak mot forsikringsselskapet Tryg for å få yrkesskadeerstatning etter sykdom han knytter til jobben for Conocophillips, men ikke vunnet fram i det norske rettssystemet.

Bjarne Kapstad var riggmekaniker på Ekofisk-feltet. Selv er han ikke i tvil om at jobben gjorde ham syk. Vis mer byoutline Privat

Bjarne Kapstad saksøkte forsikringsselskapet Tryg og tapte. Nå jobber han for å få saken sin tatt opp av menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Vis mer byoutline Fredrik Refvem

Stortingsrepresentant Gisle Meininger Saudland (Frp) har i det siste møtt flere tidligere nordsjøarbeidere.

– For noen måneder siden fikk jeg tilsendt en rapport to ildsjeler hadde skrevet på egen hånd. De hadde besøkt veldig mange oljearbeidere og kartlagt deres skader – hva de ble utsatt for og hvilken tilstand de var i. Mange dette gjelder bor på sørvestlandet, blant annet i distriktet der jeg bor, og jeg har besøkt flere av dem.

Saudland forteller at møtene gjorde inntrykk på ham.

– De fortalte om hvilket arbeid de gjorde og at det ikke var noen klare HMS-krav. Så har de blitt syke etter mange år, uten at de kan peke på én enkelthendelse som utløste det. Her er det snakk om eksponering over tid og en sykdom som har kommet snikende.

– Du mener det er grunn til å si at det er en sammenheng mellom offshorejobben og sykdommen?

– Ja, det tror jeg. Arbeidsmiljøskaddes landsforening har undersøkt 700 saker. Halvparten var uføretrygdet og over 100 var døde. Men selv om det er gjort et arbeid for å kartlegge omfanget her, mener jeg vi trenger en offentlig gjennomgang som kan gå enda dypere inn i saken, sier Saudland.

Stortingsrepresentanten har i en interpellasjon spurt arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) om han vil sette ned en kommisjon for å kartlegge omfanget og vurdere eventuell kompensasjon til skadde pioneroljearbeidere».

Gisle Meininger Saudland (Frp) vil ha historiene til tidligere oljearbeidere inn i Stortinget. Vis mer byoutline Vidar Ruud

– Oljearbeiderne forteller at de har møtt et system som ikke fungerer. De er ikke blitt trodd og de opplever at staten fraskriver seg ansvaret. Mange av dem har egenhendig tatt opp kampen mot milliardkonsern med skarpskodde advokater. Jeg opplever at det er min jobb å løfte denne saken og gi oljepionerene den oppmerksomheten de fortjener, sier Saudland.

Han sammenhenger kommisjonens arbeid med det som for noen år siden ble gjort for nordsjødykkerne.

– Jeg ser ikke bort fra at det en ny gjennomgang også kan ende med erstatning. Men nå vil jeg først ha en bred gjennomgang av saken, sier Saudland.

Når har statsråden én måned på seg på å svare – og møte i Stortinget for debattere saken.

– Jeg vil løfte dette inn i nasjonalforsamlingen vår. Nå regner jeg med at den kommer opp før påske, sier Saudland.

Tidligere Ekofisk-arbeider Bjarne Kapstad setter pris på initiativet til Saudland.

– Jeg håper ballen begynner å rulle. Vi trenger all hjelp vi kan få, sier han til Aftenbladet.

