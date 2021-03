Oljeprisen stiger kraftig etter melding om Opec-enighet

Opec og allierte er enige om å holde produksjonen uendret i april, ifølge Bloomberg. Oljeprisen stiger til over 67 dollar fatet.

PRISHOPP: Nordsjøoljen har steget rundt 30 prosent i verdi siden nytttår etter torsdagens oppgang. Corona-innhenting, kuldesjokk i USA og nå, overraskende lav oljeproduksjon fra Opec, ligger bak oppgangen. Vis mer byoutline Ramzi Boudina / X03395

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Oljekartellet og samarbeidslandene, Opec+, møttes klokken 14 torsdag. Bloomberg melder at landene ble enig om å holde produksjonen uendret i april.

Prisen på ett fat nordsjøolje (Brent spot) stiger 5,09 prosent til 67,24 dollar fatet. Markedet er overrasket, ettersom forventningene på forhånd til dels handlet om at landene ville øke produksjonen.

Det var ventet at landene vil lette på produksjonskuttene og øke produksjonen med 500.000 fat om dagen fra april. I tillegg var det ventet at Saudi-Arabia helt eller delvis avslutter landets frivillige produksjonskutt på 1 million fat per dag, ifølge Reuters.

Ifølge kilder til Reuters hadde imidlertid noen Opec-land foreslått å holde på dagens produksjonsnivå.

– Etterspørselen lider

Så langt i år har oljeprisen steget nesten 30 prosent

– Selv om prisstigningen har vært god er det ingen tvil om at global oljeetterspørsel fortsatt lider når mesteparten av verdens flyflåte fortsatt står på bakken, skrev råvareanalytiker Bjarne Schieldrop i SEB i et notat.

Han mente prisoppgangen har kommet av Opec+-tiltak og at gruppen vet at de kan gjøre det om hvis de tilfører for mye til markedet.

På grunn av svak etterspørsel trodde Schieldrop at Opec+ kommer til å holde seg på den sikre siden og holde markedet stramt. Han ventet at Opec+ kom til å øke produksjonen med mellom 1 og 1,5 millioner fat per dag.

Kuldesjokk i USA sendte prisen opp

I forrige uke steg oljeprisen til det høyeste på over ett år. Da sto prisen på det meste i 67,7 dollar fatet. Kuldesjokk i USA lammet oljemarkedet.

Et raffineri i Port Arthur i Texas måtte stanse produksjonen, noe som var med på å senke tilbudet av olje i markedet og presse prisen opp. Dette måtte stenge ned fordi kulden førte til forstyrrelser i tilførselen av kraft, vann og drivstoff over hele delstaten. Også oljerørene ble påvirket av kulden.

Publisert: Publisert: 4. mars 2021 17:00 Oppdatert: 4. mars 2021 17:30