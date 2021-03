Aker-selskap landet Baker Hughes-avtale etter 20 år: Akastor henter ut én mrd.

Aker-systemet og den amerikanske oljeservicegiganten Baker Hughes slår sammen borevirksomhetene sine til et nytt felles selskap. Partene henter ut 3,2 milliarder kroner – og mer skal det bli.

Illustrasjonsbilde av et boretårn Vis mer byoutline MHWirth

– Aker og Baker Hughes har hatt en dialog om å gjøre noe veldig lenge. Jeg tror første gang jeg var i et møte med dem var for 20 år siden. Vi har ikke fått det til, men har fortsatt dialogen fordi vi ser et sterkt rasjonale for å gjøre dette, sier Akastor-sjef Karl Erik Kjelstad til E24.

På de 20 årene har han gått fra å være 34 til å være 54 år, men han har altså aldri gitt opp. For tirsdag kunne han og Aker-selskapet Akastor annonsere et samarbeid med den amerikanske oljeservicegiganten.

Akastor er et porteføljeselskap i Aker-systemet som eier en rekke oljeserviceselskaper. Selskapet ble til da man skilte Aker Solutions i 2014.

Det de nå gjør er å slå sammen borevirksomhetene sine, henholdsvis MHWirth fra Akastor og borevirksomheten til Baker Hughes kalt SDS (Subsea Drilling Systems), til et nytt felleseid selskap.

– Akkurat dette prosjektet begynte vi å snakke om i 2017. Det har tatt tid, blant annet fordi oljeservicemarkedet har vært utfordrende og så kom 2020 på toppen. Det gjorde at noe så enkelt som å møtes ble vanskelig, sier Kjelstad.

– Det er bare tre leverandører i hele verden

Akastor-toppene forteller at de to selskapene utfyller hverandre og at det er relativt lite overlapp.

– Dette er veldig komplementært. MHWirth leverer alt som er boredekket til en borerigg, mens Baker Hughes har utstyret som trengs på havbunnen i forbindelse med en boreoperasjon, oppsummerer Kjelstad.

Det eneste de begge leverer er stigerørene mellom. Samtidig får MHWirth en del av et marked Kjelstad mener er svært attraktivt: Utblåsningsventiler, også kjent som BOP i bransjen.

– Det er bare tre leverandører av det i hele verden – Baker Hughes, Schlumberger og National Oilwell Varco. Det er fordi inngangsbarrieren er så høy med strenge regulatoriske krav, blant annet, sier Kjelstad og forklarer hvordan stiene deres har møttes før:

– GE Oil & Gas kjøpte BOP-virksomheten sin i 2007. Vi var også med den gangen, men det var de som gikk seirende ut. Senere har GE Oil & Gas blitt en del av Baker Hughes.

Konserndirektør for «Oilfield Equipment»-divisjonen i Baker Hughes, Neil Saunders, peker på at olje- og gassindustrien er i «rask endring» og at de hele tiden ser etter nye måter «å levere verdi til kundene på».

– Dette selskapet er en perfekt match mellom våre respektive porteføljer (...) og tilbyr kundene våre en komplett offshore borepakke, sier Saunders i en melding.

Regnskapstall for Baker Hughes og Akastors nye boreselskap De to selskapene har offentliggjort pro-forma-tall som viser noen nøkkeltall for det nye selskapet. Tallene er i dollar og er et anslag som er ment som en illustrasjon for årene 2020, 2019 og 2018: Omsetning: 713 millioner / 850 millioner / 731 millioner

Justert brutto driftsresultat (EBITDA): 102 millioner / 139 millioner / 93 millioner Vis mer vg-expand-down

Karl Erik Kjelstad, administrerende direktør i Akastor Vis mer byoutline Akastor

Henter ut milliardbeløp

Samtidig som man vil bygge et selskap som skal være en bredere leverandør til kundene, ha et «mer solid fundament for fremtidig vekst» og bidra til næringens overgang til mer energieffektive løsninger, skal eierne også få sin gevinst.

Akastor og Baker Hughes henter nemlig ut totalt 320 millioner dollar, eller 2,8 milliarder fra det nye selskapet.

Akastor får ut 100 millioner dollar i kontanter med en gang (860 millioner kroner) og gir i tillegg et selgerlån til det nye selskapet på 20 millioner dollar. Totalt 120 millioner eller 1,0 milliard kroner.

Baker Hughes får ut 120 millioner dollar i kontanter og gir et selgerlån på 80 millioner dollar, totalt 200 millioner dollar eller 1,8 milliarder kroner.

Dette finansierer de ved at det nye selskapet tar opp et banklån på 220 millioner dollar og får en kassakreditt på 80 millioner dollar til.

– Hvorfor velger dere å hente ut penger fra selskapet på denne måten?

– Ser man på Akastor frem til i dag så har vi vært finansiert basert på kontantstrømmen vi har fått fra MHWirth. Når den brytes måtte vi refinansiert Akastor. Vi vil fremover først og fremst få opp kontanter gjennom utbytter og transaksjonsinntekter, sier Kjelstad og fortsetter:

– For å få det til var vi avhengige av de 100 millioner dollarene.

Kjelstad og finansdirektør Øyvind Paaske peker på at finansiering av oljeservice har vært krevende i dagens marked, men at de er svært glade for at DNB, SEB, Nordea og Swedbank stiller med finansiering til Akastor og det nye selskapet.

– På holding-nivå har vi i dag vi en låneramme på 2,5 milliarder som etter transaksjonen reduseres til 1,25. Vi bruker de 100 millioner dollarene på å få ned gjelden i Akastor. Ettersom det er de samme bankene som både finansierer Akastor og det nye selskapet har det vært en spennende reise for å få finansieringskabalen til å gå opp, sier Paaske.

Den nye lånerammen på 1,25 milliarder er en refinansiering som Akastor nå har sikret, påpeker Paaske.

– Corona og den grønne bølgen har gjort olje- og gassfinansiering litt mer komplisert, men nå har vi fleksibiliteten vi trenger til å stå uten kontantstrømmen fra MHWirth og realisere mer verdier frem i tid, fortsetter han.

– Kan dette tynge det nye selskapets evne til å vokse?

– Nei, dette selskapet har en robust finansiering med en grei giring (belåningsgrad, journ.anm.), sier Kjelstad.

Finansdirektør Øyvind Paaske i Akastor Vis mer byoutline Akastor

Vurderer å børsnotere nykommeren i Oslo

I tillegg til at Akastor og Baker Hughes får ut penger nå, vil partene også realisere mer verdier for aksjonærene sine:

– I 2019 sa vi at vi skulle bygget et større og bredere MHWirth, og at vi skulle børsnotere det når tiden var riktig, sier Kjelstad, med referanse til en ny strategi for selskapet som ble presentert den gangen.

– Når kan en børsnotering være aktuell?

– I 2019 sa vi at det kunne skje i løpet av tre til fire år. Siden den gang har verden truffet en fartsdump (corona, journ.anm.), så om det er et eller tre år unna vil avhenge av flere forhold, sier Kjelstad.

Han peker på at Akastors mål som porteføljeselskap er å utvikle selskapene de eier, og deretter realisere verdier for å dele det ut til eierne.

– Vi har den finansielle fleksibiliteten slik at vi ikke må selge, men vi har funnet en vei mot børsnotering som er kortere og mer forutsigbar, sier Kjelstad.

Ifølge Kjelstad vil Oslo Børs kunne være en «attraktiv markedsplass» for det nye selskapet.

Mener det norske boremiljøet vil bestå

Akastor og Baker Hughes skal eie halvparten hver av det nye selskapet. Selskapet skal ha et delt hovedkontor mellom Kristiansand og Houston.

Selskapet skal ledes av Merrill A. Miller, som vil bli konsernsjef og styreleder. Han har lang erfaring fra oljenæringen og har blant annet vært konsernsjef i konkurrenten National Oilwell Varco.

For boremiljøet på Sørlandet har det vært noen krevende år. Regionen har siden forrige oljebrems opplevd at både MHWirth og konkurrenten National Oilwell Varco har nedskalert virksomhetene sine kraftig.

MHWirth hadde i 2014 over 4.500 ansatte. Den første oljenedturen som startet det året ga en bråstans i bestillinger av nye rigger og boreskip, noe som igjen førte til at MHWirths marked for borepakker tørket helt opp.

Etter flere store nedbemanninger skulle i selskapet ende med en arbeidsstokk «godt under 2.000», sa daværende finansdirektør Leif Borge i 2016. Ved utgangen av 2020 var det 1.581 ansatte i MHWirth, ifølge Akastor-regnskapet.

– Nå har vi vært gjennom et nytt år der oljeselskapene har kuttet kraftig, men vi ser også at mange frykter underinvesteringer og at oljeprisen er på vei opp. Hvordan ser utsiktene ut?

– Vi er forsiktige optimister for slutten av 2021 og 2022. Vi ser at kundene er mer aktive med å planlegge nye ting, sier Kjelstad og fortsetter:

– Vi tror ikke verden kommer tilbake til toppen i 2014, men vi har et sterkt selskap der 70 prosent av omsetningen kommer fra service og ettermarked slik at nybygg bli en ekstra oppside. Før var forholdet motsatt.

Han peker på at kostnadsbasen siden 2014 er halvert og at man har levert tosifrede marginer i et krevende marked.

Fremover ser Akastor muligheter for at MHWirth kan bruke teknologien sin i for eksempel gruve- og entreprenørvirksomhet, samt i kompliserte løfteoperasjoner til havs innen havvind.

– Vil dette boremiljøet forbli i Norge når dere når slår det sammen med amerikanske Baker Hughes?

– Det som har gjort denne transaksjonen mulig er reisen de ansatte har tatt selskapet på siden 2014, med stor omstilling og utvikling av ny teknologi. Så selskapet har et stort tyngdepunkt i Kristiansand og slik vil det fortsette, sier Kjelstad.

– I tillegg har vi alltid hatt en utfordring med å få et skikkelig tyngdepunkt i Houston og det amerikanske markedet. Det får vi nå, avslutter han.