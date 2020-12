Equinor-sjefen skjønner at folk er bekymret: – Litt for mange hendelser

Equinor-sjef Anders Opedal forstår at lokalbefolkning og fagforeninger er bekymret etter flere alvorlige hendelser i høst. – Vi er ikke der vi skal være.

Brann på Equinors LNG-anlegg på Melkøya i Hammerfest den 28. september i år. Vis mer byoutline Bjarne Halvorsen, NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

De store fagforeningene i olje- og gassindustrien er bekymret etter flere alvorlige hendelser den siste tiden, inkludert branner og lekkasjer.

Nå erkjenner Equinor-sjef Anders Opedal at selskapet har en jobb å gjøre.

– Vi har hatt litt for mange hendelser den siste tiden, og vi er ikke der vi skal være, sier Opedal til E24.

Denne uken holdt konsernsjefen pressekonferanse for å markere at Stortinget har gitt sin støtte til regjeringens forslag om å støtte fangst og lagring av CO₂ med 16,8 milliarder kroner.

Les også Tilsyn hasteinnkalte Equinor-direktør til møte etter alvorlige branner

Dette var en jubeldag for Equinor – men 2020 har så langt vært et krevende år.

Flere sikkerhetshendelser på selskapets anlegg etterforskes av politiet og granskes av Petroleumstilsynet (Ptil) og Equinor selv.

Equinor har måttet håndtere branner på to landanlegg og oljeutslipp på et tredje, i tillegg til avsløringer om store tap og rot i papirene i USA, penger på avveie i Angola og forsinkelser og nye milliardsprekker på flere utbygginger (se faktaboks).

– Jeg skjønner veldig godt at når du får brann i et landanlegg i nærheten av der folk bor, at folk blir bekymret. Derfor tar vi kraftfulle tak, sier Opedal.

– Stort alvor

Olje- og energiminister Tina Bru (H) viser til at det er Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for Ptil og sikkerheten på sokkelen.

– Men det jeg kan si er at jeg nylig hadde et møte med arbeids- og sosialministeren og Petroleumstilsynet hvor dette var tema, blant annet, sier Bru til E24.

– Selvfølgelig har jeg helt klare forventninger om at norsk sokkel er verdensledende på helse, miljø og sikkerhet, og at det er trygt for de ansatte å gå på jobb. Så det er noe jeg tar på stort alvor, sier Bru.

Les også Bekymret etter alvorlige oljehendelser: – Det er urovekkende

Les på E24+ Havet kan gi Equinor-aksjen sterk medvind

Fagforeningene: – Urovekkende

Safe og Industri Energi har begge brukt ordet «urovekkende» om brannene på Equinors LNG-anlegg på Melkøya i Finnmark og Equinors metanolfabrikk på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal.

– Det er urovekkende. Det er dypt tragisk at vi opplever en slik situasjon igjen, sa leder Hilde Marit Rysst i fagforeningen Safe til E24 den 2. desember.

Safe har lenge flagget bekymring for kostnadskutt, endringer av vedlikeholdsintervaller og mindre kursing av de ansatte, påpekte hun.

– Det er for tidlig å si hva som er årsaken her, men hvis det viser seg at kostnadskutt ligger bak, så er det sterkt bekymringsfullt, sier hun.

– Det er urovekkende når du får så mange hendelser på én gang, sa Industri Energi-leder Frode Alfheim til E24 den 9. desember.

Han har vært i Hammerfest og møtt noen av foreningens 179 medlemmer på Melkøya etter brannen. Han vil at Ptil skal gjøre grundige undersøkelser for å finne ut om kostnadskuttene i næringen kan ha påvirket sikkerheten.

Fagforeningen skriver i en melding at det har vært utilfredshet blant ansatte på Melkøya. Hovedtillitsvalgt for Industri Energi på Melkøya Oskar Simen Schjeldrupsen sier at han har tatt opp flere bekymringer med ledelsen.

– Vi har store utfordringer fremfor oss, men jeg håper selskapet legger til rette slik at vi får utbedret anlegget på en trygg og god måte, og får det opp å gå igjen, sier Schjeldrupsen.

Les også Konserntillitsvalgt i Equinor har varslet om ukultur

– Full stans og gjennomgang

Konsernsjef Anders Opedal sier at Equinor nå gjør en full gjennomgang av alt utestående arbeid på landanleggene sine. Det gjelder både observasjoner som selskapet selv har gjort, og avvik og forbedringspunkter som Ptil har påpekt.

Målet er å sikre at utfordringene er løst og at kvaliteten på anleggene er som den skal, sier han.

– Vi tar en gjennomgang av all kompetanse og kapasitet på landanleggene våre. Vi har hatt en full stans og gjennomgang med alle fabrikksjefene, knyttet til at vi har samme forståelse for kritikalitet, sier han.

– Og så har vi et veldig godt samarbeid med vernetjenesten på våre landanlegg. Så det er de takene vi tar nå fremover for å sikre at dette ikke skjer igjen, sier Opedal.

Les også Skjult eierskap i Angola: – Røde lys i alle retninger

– Er det kostnadskuttene som er årsaken?

– Vi har ingen indikasjoner om at det er direkte samsvar mellom reduksjon av kostnader og sikkerhet. Men vi ser at vi har for stort etterslep av en del kritisk vedlikehold for våre landanlegg, og det må vi ta igjen, sier Opedal.

Ptil ga denne måneden Equinor pålegg om å ordne opp etter at et tilsyn påviste alvorlige brudd på regelverket om arbeidstagermedvirkning. Verneombudene i Equinor har ifølge tilsynet ikke fått nok tid til sitt arbeid med å passe på de ansattes helse, miljø og sikkerhet.

Per Martin Labråthen som er konserntillitsvalgt for Industri Energi i Equinor har også vært i Hammerfest og møtt medlemmer etter brannen.

– Inntil granskingene foreligger vil jeg ikke ha for bastante meninger, men jeg føler meg trygg på at granskingene vil finne forhold som ikke er så bra for selskapet. Det må vi være forberedt på, sier han.

Les også Riksrevisjonen om Equinor-styringen: – Departementet har vært for lite opptatt av lønnsomhet

Skarp kritikk fra Bellona

Miljøstiftelsen Bellona har vært svært kritiske til Equinor, og har laget sin egen gransking av brannen på Melkøya. Hendelsen etterforskes av politiet, i tillegg til at Petroleumstilsynet og Equinor også gransker den.

Etter Tjeldbergodden-brannen i desember var Bellona-leder Frederic Hauge enda mer kritisk til Equinor og konsernsjef Anders Opedal.

– Sikkerhetskulturen i Equinor er ute av kontroll. Vi ser nå konsekvensene av blant annet Step-programmet, som Opedal satte i gang, sa Hauge til E24 den 2. desember.

Step-programmet ble satt i gang i 2014 for å kutte Equinors kostnader, og ble utvidet etter et betydelig oljeprisfall fra 2014 til 2016.

I år har Bellona også skrevet varselbrev til regjeringen om blant annet sveiseproblemer på Johan Castberg-produksjonsskipet i Singapore, og anmeldt Equinor for oljelekkasjer på Mongstad.

