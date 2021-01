Monica har jobbet 30 år innen olje og gass. Nå vil hun rydde opp.

– Det kan være min måte å bidra til å snu dette, sier Monica Ulveseth, som tar grønn videreutdanning.

Monica Ulveseth tar videreutdanning innen energiomstilling og karbonfangst på UiB ved siden av jobben i Equinor.

I fjor dukket det opp en melding på intranettet på jobben til Monica Ulveseth, som jobber i Equinor på Sandsli. Det var en mulighet for grønn og digital videreutdanning, myntet på folk i oljebransjen.

– Jeg har tenkt at hvis jeg skulle gjort noe nytt, så ville jeg over på den litt grønnere siden, sier Ulveseth.

Hun hev seg rundt og meldte sin interesse. Etter å ha begynt på et kurs i karbonfangst og -lagring på Universitetet i Bergen i høst, meldte hun seg på et nytt kurs om energiomstilling over nyttår.

Kursene følger hun på nett, og setter av et par timer etter jobb tre-fire dager i uken.

Grønne muligheter i vest

Ulveseth er ingeniør med ti års erfaring i Equinor og snaut 20 år i Aker før det. For tiden jobber hun med vedlikeholdsprosjekter på plattformene i Nordsjøen som driftes fra Bergen.

Da hun startet i bransjen på 90-tallet var det andre ting som fikk mer oppmerksomhet enn klimagassutslipp, forteller hun.

– Vi leverte noen prosent av BNP i vår avdeling alene. Det ligger en stolthet i det. At fokus har snudd til CO₂ og klimagasser, det har kommet mer etter hvert, sier Ulveseth.

Monica Ulveseth har hørt om klimaendringene siden studiene på 90-tallet, men sier temaet ikke fikk samme oppmerksomhet i oljebransjen da som nå.

I det siste har imidlertid grønne satsinger skutt fart, også i Equinor og på Vestlandet. Ulveseth trekker frem blant annet Northern Lights-prosjektet for karbonfangst og -lagring, der byggingen akkurat har startet på Kollsnes på Sotra.

– Det skjer en del i selskapet. Kanskje det kan være en mulighet. Etter disse kursene vet jeg litt mer om dette, og hva jeg eventuelt kan bidra med, sier hun.

Måtte stoppe ventelisten

Det har vært stor interesse for kursene Ulveseth følger, kan professor Atle Rotevatn på Universitetet i Bergen fortelle.

Med 100 plasser på energiomstillingskurset, måtte Universitetet begynne å avvise folk da ventelisten nådde 87 stykker.

– Det er artig å se hvor stor interesse det er for dette, sier Rotevatn, som tror kursene kan bidra til omstilling i både nye og gamle selskaper.

Kursene er del av et videreutdanningsprogram for olje-, gass- og leverandørindustrien som ble opprettet i fjor. Det er partene i arbeidslivet som velger kursene, som finansieres av staten.

– Vi valgte å satse på fornybar energi og digitalisering. Det er et uttrykt behov for kompetanse på disse to feltene, sier Målfrid Rønnevik, fagsjef for kompetanse i arbeidsgiverorganisasjonen Norsk olje og gass.

Birgitte Jordahl i arbeidstakerorganisasjonen Tekna sier de fikk innspill fra sine tillitsvalgte i petroleumsnæringen.

– Det skjer utrolig mye innen grønn omstilling, der den kompetansen en petroleumsingeniør sitter på kan bygges videre på og bli relevant for nye områder, sier hun.

Roald Valle, leder for videreutdanning på UiB, sier bestillingen fra myndighetene var å komme raskt i gang.

– Vi ser fra søkertallene at vi og bransjeorganisasjonene har truffet et behov. Det kan handle om å styrke kompetansen i nåværende rolle, eller for å posisjonere seg til andre stillinger, sier han.

Vil bidra til mindre utslipp

På det siste kurset har Monica Ulveseth tatt et dypdykk ned i energiutfordringene verden står overfor. Hun tror Norge kan ha en viktig rolle, særlig innen karbonfangst og -lagring.

For henne handler kursene om å tilegne seg mer kunnskap, og å kunne bidra til en renere industri.

– Det kan være min måte å bidra til å nå karbonmålet, og være med å snu dette. Kanskje jeg kan gå av med pensjon og tenke at vi har ryddet opp etter oss òg, sier hun.

