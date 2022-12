Aker BP klar for å levere Noaka-plan

Aker BP vil stemme for å levere en rekke utbyggingsplaner sammen med sine lisenspartnere, inkludert Noaka i Nordsjøen. Selskapet venter å investere om lag 185 milliarder kroner frem mot 2028 i disse prosjektene.

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik.

Det kommer frem i en melding.

Prosjektene selskapet nå ønsker å levere utbyggingsplaner om er blant annet Noaka, Valhall PWP-Fenris (tidligere King Lear) og flere Skarv-satellitter, samt flere prosjekter på Utsirahøyden i Nordsjøen.

Aker BPs andel av disse investeringene er ventet å bli på rundt 19 milliarder dollar (185 milliarder kroner) i perioden mellom 2023 og 2028, opplyser selskapet i meldingen.

Pressetalsperson Ole-Johan Faret i Aker BP.

Selskapet leverte nylig utbyggingsplan for Trell og Trine til seks milliarder kroner. Hvis Aker BP får støtte fra lisenspartnerne i de ulike prosjektene, kan det altså bli levert en rekke nye utbyggingsplaner før jul.

– Dette er nok Norges dyreste styremøte, sier pressetalsperson Ole-Johan Faret i Aker BP til E24.

– Summen gjorde at vi måtte sende en egen melding om dette til våre aksjonærer, men den endelige avgjørelsen skal tas av partnere i lisensene, sier han.

Aker BPs lisenspartnere i Noaka er Equinor og Lotos. Partnerne i Valhall PWP-Fenris er Pandion Energy og PGNiG. Rettighetshaverne i Skarv-satelittene er Aker BP, PGNiG, Wellesley Petroleum, Lime Petroleum og Equinor.

Vil levere i desember

Partnerskapene i prosjektene må levere utbyggingsplaner før jul for å bli omfattet av de midlertidige skattereglene som Stortinget vedtok etter coronakrisen i 2020.

«De endelige godkjenningene for å levere utbyggingsplanene er ventet å finne sted i de respektive lisensene i første halvdel av desember, og etter det vil utbyggingsplanene bli levert til norske myndigheter», skriver Aker BP i meldingen.

Aker BP har tidligere sagt at selskapet planla å levere hele 15 utbyggingsplaner i høst, men har også sagt at en endring i regjeringens midlertidige skatteregler kan gå ut over lønnsomheten i prosjekter.

Også Equinor har sagt at selskapet har måttet regne på lønnsomheten i kommende prosjekter på nytt etter skatteendringen. Skatteendringen gjør at feltene trenger mellom to og fem dollar høyere oljepris per fat for å være lønnsomme, sa Equinor-sjef Anders Opedal nylig.

– Disse prosjektene er modnet frem med tanke på å få robuste prosjekter. Vi ser at vi kan produsere på norsk sokkel med lav kostnad og veldig lave utslipp per fat. Vi ser store muligheter i dette, vår produksjon vil stige fra rundt 400.000 fat per dag til godt rundt 525.000 fat per dag når disse feltene er i produksjon, sier Faret.

– Hvis lisensene vedtar å levere disse utbyggingsplanene vil prosjektene også gi vekst og verdiskaping, vi venter at de vil skape om lag 145.000 årsverk for norske bedrifter til fordel for små og store lokalsamfunn over hele Norge, sier han.

Aker BP har blant annet inngått intensjonsavtale for prosjektet Valhall PWP-Fenris med Rosenberg-verftet i Stavanger, en milliardkontrakt som kan gi jobb til tusen personer.

Balansepris på 35–40 dollar

Aker BP sier nå at de kommende feltene i snitt vil være lønnsomme ved en oljepris på 35 til 40 dollar fatet (balansepris), gitt et avkastningskrav på 10 prosent og de endringene regjeringen nylig varslet i de midlertidige skattereglene.

Ifølge Aker BP vil prosjektene kreve fem til seks dollar høyere pris per fat for å være lønnsomme etter regjeringens skatteendringer.

Skarv-satellittene som Aker BP har hatt på sin liste for kommende investeringer inkluderer Ørn, Shrek, Alve Nord og Idun Nord. Her vil selskapet utsette Shrek inntil videre, blant annet grunnet økte kostnader. De øvrige tre går videre, opplyser selskapet til E24.

Blant Aker BPs aktuelle prosjekter på Utsirahøyden er Lille Prinsen, Rolvsnes og fase to av Solveig-feltet.

Selskapet sier at prosjektene vil tilføre Aker BP totalt 730 millioner fat oljeekvivalenter. Dette er i tråd med det selskapet kunngjorde i juli, justert for at Equinor og partnerne nylig utsatte Wisting-prosjektet frem mot 2026, opplyser Aker BP.

Slik illustrerer Aker BP Valhall PWP-Fenris-løsningen. PWP står for prosess- og brønnhodeplattform. Feltsenteret er til venstre, prosess- og brønnhodeplattformen til høyre og Fenris i bakgrunnen.

