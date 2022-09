Medier: EU-kommisjonen jobber med forslag om pristak på strøm

EU-kommisjonen anbefaler medlemsland å innføre et pristak på strøm, ifølge flere medier. Ursula von der Leyen har varslet pressekonferanse klokken 12.30.

Kommisjonen vil anbefale medlemslandene å sette et pristak på strøm på 200 euro per megawattime, skriver Bloomberg og Financial Times. De to mediene viser til henholdsvis kilder kjent med situasjonen og et foreløpig dokument.

Et tak på 200 euro per megawattime, tilsvarer rundt to kroner per kilowattime. Strømprisen ligger til sammenligning på rundt 4,60 kroner per kilowattime i Tyskland onsdag.

Det eventuelle pristaket foreslås å gjelde kun på strøm som ikke produseres av gass. Strømprisene har steget kraftig som følge av at de er koblet til gassprisen på grunn av at mye strømproduksjon gjøres med nettopp gass.

EU-kommisjonen har i sitt forslag understreket at et pristak må være så høyt at det ikke vil hindre fremtidige investeringer i fornybar energi, ifølge FT.

Varsler pressekonferanse

Nyheten kommer før EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal holde en pressekonferanse klokken 12.30.

von der Leyens pressekonferanse ble varslet tidligere onsdag, og kommer bare to dager før EU-landenes energiministre møtes for å diskutere den utfordrende situasjonen i kraftmarkedet.

Forslaget skal diskuteres av diplomater fra de 27 EU-landene onsdag, skriver avisen.

EU-toppen har tidligere varslet at kommisjonen vurderer å gripe inn i energimarkedet, og at de jobber med en «strukturell reform».

Europeiske energiselskaper stiger på kontinentets børser etter nyheten. Østeriske Verbund klatrer rundt 12 prosent, mens tyske RWE er opp rundt syv prosent. Her hjemme snudde solselskapet Scatec fra en nedgang på rundt to prosent til oppgang etter nyheten ble kjent.