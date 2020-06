Rederiforbundet om havvind: – Ting begynner å løsne

Norges Rederiforbund mener det er gode nyheter at Norge åpner to områder for havvindprosjekter. – Vi har vært kritiske. Nå ser vi at ting begynner å løsne, sier direktør Harald Solberg.

12. juni 2020

Regjeringen åpner området Utsira Nord utenfor Haugesund og Sørlige Nordsjø II helt sør langs grensen i Nordsjøen for havvindprosjekter.

Det offentliggjorde olje- og energiministeren under en rundtur i Haugesund og Karmøy fredag.

– Det er gode nyheter at regjeringen nå åpner to områder for havvind, sier direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbund til E24.

– Det er et viktig steg mot å bygge videre på Norge som energinasjon. Nå må vi ha konsesjons- og skatte- og avgiftsregime på plass, slik at man kan sette i gang, sier han,

Rederiforbundet ønsker å utvikle havvindindustrien i Norge, og har lenge tatt til orde for en norsk storsatsing på denne teknologien. Andre land rundt Nordsjøen har bygget ut mange tusen megawatt kapasitet innen havvind.

– Våre medlemmer er konkurransedyktige i denne industrien ute, og mener at et hjemmemarked vil være viktig for å utvikle nye teknologier og løsninger som kan redusere kostnadene, øke konkurransekonkraften og brukes utenlands, sier Solberg.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) besøker fredag Hywind-turbinen på kysten av Rogaland. Samtidig åpner hun to havområder for havvindprosjekter. Vis mer Ørjan Deisz, Bergens Tidende

Mente staten manglet strategi

Solberg etterlyser en helhetlig strategi, og sier at det ikke er nok med Enova-støtte for å bygge ut denne bransjen. Enova støtter Equinors flytende havvindprosjekt Hywind Tampen med 2,3 milliarder kroner.

Rederiforbundets leder har tidligere kritisert staten for å mangle en strategi på havvind.

– Vi har vært kritiske. Nå ser vi at ting begynner å løsne. Vi håper dette er starten på en stor satsing fra norske myndigheter, sier Solberg.

– Men det å utvikle havvind i Norge krever industriell etterspørsel etter kraften, et skatte- og konsesjonssystem som stimulerer til utvikling, og en klar visjon til å utvikle Norge videre som energinasjon, legger han til.