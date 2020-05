Baker Hughes sier opp ansatte i Norge

Oljekrisen gir varige endringer for Baker Hughes Norge. Nå har klubbleder Atle Bertelsen fått beskjed om at det blir oppsigelser.

Atle Bertelsen, leder for Industri Energi i Baker Hughes Norge, må avfinne seg med at selskapet kutter antall ansatte. Vis mer Pål Christensen

– Vi får mange reaksjoner etter at dette nå er klart. For noen er dette veldig tøft, sier Atle Bertelsen, leder i Industri Energi i Baker Hughes Norge.

Koronapandemi og oljepriskollaps vil føre til varige endringer i aktivitetsnivået på norsk sokkel, mener brønnserviceselskapet.

– De tror dette vil fortsette ei stund. Nedgangen i arbeid vil fortsette, og dermed mener de det er grunnlag for å ta ut folk. Vi har for mye folk sammenlignet med arbeidsmengde. Og det viser igjen på økonomien, sier Bertelsen.

I utgangspunktet blir 73 av rundt 1200 ansatte totalt sagt opp. Antallet kan avhenge av hvor mange ansatte over 55 år som sier ja til sluttpakken de blir tilbudt.

– Vi vet ennå ikke hvordan sluttpakkene vil slå ut, fordi det kan være ansatte i avdelinger man i utgangspunktet ikke vil redusere i som tar sluttpakke. Men dette kan selvfølgelig påvirke antall oppsigelser, sier Bertelsen.

Han ønsker ikke å gå inn på detaljene i sluttpakkene, annet enn at fristen for å takke ja går ut denne uka. Også ansatte som får beskjed om at de mister jobben, får tilbud om en sluttpakke.

– Denne vil være dårligere enn den for dem som er eldre enn 55 år.

Innleide ut først

– Hva med innleie?

– Her er reglene klare om at innleide skal ut først. Så vil de få jobbe ut kontraktstiden, siden det er bedre enn at vi betaler for dem uten å få brukt dem.

– Hvordan har prosessen vært?

– Det har godt fort, men gjennomført etter loven. Jeg tror alle fagforeningene opplever de er blitt involvert på en god måte, sier Bertelsen.

Blodrødt for konsernet

Baker Hughes Norge har ennå ikke levert regnskapet for 2019. Av en omsetning på fire milliarder kroner i 2018, gikk oljeserviceselskapet 170 millioner kroner i minus på driften. Året endte likevel i pluss – etter totalt nesten én milliard kroner i minus de to foregående årene – på grunn av solide finansinntekter. Resultatet før skatt ble på 85 millioner kroner.

Baker Hughes-konsernet rapporterte røde tall etter første kvartal i år, med ti milliarder dollar i minus. Selskapet har tidligere varslet omfattende kuttplaner. En talsperson for Baker Hughes skriver i en e-post til Aftenbladet/E24 at selskapet er nødt til å kutte kostnader etter den brå og uventede nedgangen i markedet. Hun vil ikke kommentere på antall oppsigelser i Norge, men viser til at slike tiltak ikke er enkle og at andre kutt tas først.