Oljekollapsen i USA fortsetter: Største ukentlige riggfall på 14 år

I løpet av de siste seks ukene har driften stoppet opp på 45 prosent av de landbaserte oljeriggene i USA. Fremtiden ser heller ikke spesielt lys ut, ifølge analytikere.

Vis mer DAVID MCNEW / AFP

Publisert: Publisert: 24. april 2020 21:02

Samlet var det 378 aktive oljerigger i landet denne uken. Det viser Baker Hughes riggtelling fredag kveld.

Det tilsvarer en nedgang på 60 rigger den siste uken, eller hele 13,7 prosent.

Om man legger den prosentvise nedgangen til grunn, er denne ukens nedgang den kraftigste siden februar 2006, ifølge Bloomberg.

Dette er sjette uke på rad antallet aktive rigger faller i USA. I løpet av perioden har 45 prosent av onshore-riggene i landet stoppet driften ettersom oljeprodusenter har stoppet leting og prosjekter, samt sagt opp ansatte for å håndtere den kraftige oljeprisen.

Hittil i april har oljeprodusentene kuttet driften ved 246 rigger. Dette er den største månedlige nedgangen siden januar 2015, ifølge Reuters.

Prisen på de amerikanske lettoljen (WTI) er fredag kveld rundt 17,50 dollar fatet, en oppgang på 2,5 prosent mot dagen før. Nordsjøoljen handles samtidig for 22,04 dollar fatet, opp 2,3 prosent.

Les på E24+ (for abonnenter) Ekspert: Slik kan Norge sikre oljeinntekter og få opp aktiviteten

Venter 200 aktive rigger ved nyttår

Inkluderer man de 85 aktive gassriggene, var det 465 rigger i drift denne uken. Det tilsvarer en nedgang på 64.

Analytikere i investeringsbanken Raymond James mener at antallet aktive rigger vil falle til 400 rundt midten av sommeren. Videre venter de at riggantallet vil falle til rundt 200 ved utgangen av året, ifølge Reuters.

Neste år ser investeringsbanken for seg at antallet aktive rigger i snitt vil ligge på 225.

Når det totale antallet nå er under 500 nærmer man seg også de laveste nivåene man så under oljekrisen. Bunnoteringen stammer fra mai 2016 da bare 404 oljerigger var i aktivitet.

Les på E24+ (for abonnenter) Tankselskapene med mest lagringsplass i flåten

Måtte betale for å kvitte seg med olje

For første gang i historien var prisen på den amerikanske lettoljen (WTI) under null tidligere denne uken. Det skjedde i forbindelse med at mai-kontrakten var på vei til å gå ut, noe som resulterte i at mange tradere ville ut av sine posisjoner.

Da handelen stengte for dagen tirsdag kveld var prisen på et fat WTI-olje (mai-kontrakten) nede i minus 37,63 dollar fatet. Det var en nedgang på mer enn 300 prosent.

– Dette øyeblikket er selvfølgelig historisk og kunne ikke bedre illustrert prisutopien som markedet har vært i siden mars, sa Rystad Energys oljeanalytiker Louise Dickson i en kommentar tirsdag.

– Siden den gang har tradere sendt prisene opp og ned på spekulasjoner, håp, tweets og ønsketenkning. Men nå synker virkeligheten inn, fortsetter Dickson.