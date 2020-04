Frykter konkurser i sikkerhetsbransjen

Koronakrisen har ført til full aktivitetsstans hos bedrifter som tilbyr sikkerhetskurs til oljebransjen.

Det for tiden full stans i aktiviteten hos bedrifter som tilbyr sikkerhetsopplæring i oljeindustrien.

Pålagte kurs innenfor sikkerhetsopplæring og beredskapstrening i oljenæringen, er satt på vent. Selv har bransjeforeningen Norsk olje og gass bestemt at sikkerhetssertifikatene, som ikke kan fornyes for øyeblikket, forlenges på ubestemt tid.

Tillitsvalgt Kim Bjørnstad ved RelyOn Nutec sier til Industri Energis nettsider at deres kursaktivitet er helt stengt ned og at over 90 prosent av de ansatte er permitterte.

– Hvis denne situasjonen vedvarer og vi ikke får anledning til å gjennomføre kurs for offshorepersonell risikerer vi at hele bransjen vår går konkurs, sier han til Industri Energis nettsider.

Ikke nok over tid

Selv om myndighetene innvilger bedriftenes søknader om å dekke løpende utgifter, noe også RelyOn Nutec har gjort, understreker Bjørnstad at dette ikke er nok over tid.

– Vi ser også på muligheten for å arrangere noen teoretiske kurs som e-læring. Men det kan ikke erstatte praktisk opplæring og trening innen sikkerhet og beredskap, sier han.

Forbundssekretær Henrik Fjeldsbø i Industri Energi er oppmerksom på faren, men han advarer mot at dersom situasjonen trekker ut i tid, risikeres det at det ikke er sikkerhetssentre igjen når situasjonen stabiliseres igjen.

– Dette får umiddelbart alvorlige økonomiske konsekvenser for de norske sikkerhetssentrene, som risikerer å gå konkurs dersom denne situasjonen fortsetter. Hvis det trekker ut i tid risikerer vi at det ikke er noen sikkerhetssentre igjen i Norge når situasjonen en gang normaliserer seg igjen, sier Fjeldsbø til egne nettsider.

Aftenbladets oversikt viser at det er sendt ut over 16 000 permitteringsvarsler i olje- og gassindustrien. Over 5000 er permitterte så langt, i tillegg har selskapet Archer gått til oppsigelser.

Trolig er tallene for permitteringsvarsler og antall permitterte noe høyere, siden det er bedrifter som ikke vil oppgi slike tall, blant dem oljeservicegiganten Schlumberger.

– Svekker beredskapsevnen

Fjeldsbø påpeker videre at sikkerhet er ferskvare og sier at hvis kunnskapen ikke oppdateres, kan beredskapsevnen offshore svekkes over tid.

– Samtidig som det ikke gis kurs ved sikkerhetssentrene hører vi at beredskapstreningen ute på installasjonene også er redusert på enkelte installasjoner på grunn av smittefare og redusert bemanning, sier han.

Han understreker at Industri Energi har dialog med Norsk olje og gass for å prøve å finne gode løsninger for tilrettelegging for å opprettholde en viss grad av trening.

– Samtidig ønsker vi en felles front med arbeidsgiverne og myndighetene for å unngå at kurssentrene for sikkerhet og beredskap går konkurs, siden disse er helt essensielle i å opprettholde et høyt HMS-nivå i bransjen, sier Fjeldsbø.