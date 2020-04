Regjeringen vil flytte iskantgrensen: – En farlig avtale for verdens miljø

Regjeringen foreslår å flytte iskanten til der det er is 15 prosent av dagene i april, mot 30 prosent som er dagens grense. - Utrolig skuffende av Venstre, mener SV-leder Audun Lysbakken.

ISKANTEN: Regjeringen foreslår å flytte iskanten lenger sør. Vis mer Tore Meek / NTB scanpix

Oline Birgitte Nave

Publisert: Oppdatert: 24. april 2020 13:10 , Publisert: 24. april 2020 12:26

Iskanten er avgjørende for hvor langt nord man kan lete etter olje og gass.

– Vi har satt grensen, både for iskanten som særlig verdifullt og sårbart område og for petroleumsvirksomhet på 15 prosent, sier Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

I det nye forslaget vil det altså ikke bli åpnet for petroleumsvirksomhet nord for iskanten.

Havforskningsinstituttet og Norsk Polarinstitutt har anbefalt å trekke iskanten enda lenger sør, og sette grensen ved 0,5 isfrekvens. De har vært en del av Faglig forum, som er regjeringens eget ekspertutvalg.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) presenterte regjeringens forslag om å flytte iskanten lenger sør under en pressekonferanse i dag. Vis mer Vidar Ruud

Får kritikk

Forslaget til regjeringen får kritikk av miljøvernorganisasjoner, som mener iskanten må flyttes enda lenger sør.

– Det er ikke til å tro at regjeringen har mekket i stand sin egen iskantgrense som tilfeldigvis går rett nord for oljeblokkene som allerede er tildelt. Denne politikken viser at Høyre på ingen måte er det kunnskapspartiet de påstår å være, men snarere en nikkedukke for oljelobbyen, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet, i en pressemelding.

Forbundet mener regjeringens nye iskantgrense er for lik den gamle.

– Det er helt uforståelig om miljøpolitikere fra noen av regjeringspartiene forsøker å selge dette som en seier. Her har man sagt til oljeindustrien at de skal få dure på som vanlig, uten at oppdatert kunnskap skal sette noen grenser for dem. Det er rett og slett helt utrolig, sier Lundberg.

KRITIKK: SV-leder Audun Lysbakken gir hard kritikk til regjeringsforslaget om ny iskant. Vis mer Ola Vatn / VG

– Farlig avtale

Til NTB sier SV-leder Audun Lysbakken at regjeringens forslag er et miljønederlang, og at SV skal slåss med nebb og klør for å sikre de sårbare og verdifulle havområdene i nord mot risikofylt oljevirksomhet.

– Dette er en farlig avtale for verdens miljø, og utrolig skuffende av Venstre å gå med på. Å erklære dette som en seier er trist og uansvarlig og på ingen måte riktig, sier Lysbakken.

Glad for fortsatt næringsvirksomhet

Forslaget til ny iskant-grense ligger nord for allerede eksisterende oljefelt. Det er Norsk olje og gass fornøyde med, til tross for at de mener at det ikke er faglig grunnlag for å endre iskant-grensen fra 30 til 15 prosent.

– Vi er glade for at den nye definisjonen gir grunnlag for fortsatt næringsvirksomhet i de åpnede områdene i Barentshavet sør. Det er viktig med forutsigbarhet for de utvinningstillatelsene myndighetene har tildelt, sier konstituert direktør i Norsk olje og gass, Knut Thorvaldsen til NTB.

Politisk strid

Det kommer til å bli en hard kamp i Stortinget når iskant-striden skal avgjøres.

Til TV2 har FrP-leder Siv Jensen uttalt at de vurderer å trekke støtten til regjeringen om de flytter iskanten sørover, noe de nå altså foreslår å gjøre.

FrP ønsker en dynamisk iskant, som vil si at iskanten vil gå der isen til enhver tid er. De er det eneste partiet på Stortinget som ønsker en slik ordning. Leder i Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre, er skeptisk til oljeplattformer lenger nord.

KrF: - Viktig seier

– Dette er en viktig seier, KrF har lenge jobbet for å sikre det som er et av verdens viktigste og mest sårbare havområder, sier miljøpolitisk talsperson i KrF, Tore Storehaug i en pressemelding.

– Det er uaktuelt med en flytende definisjon av hvor iskantsonen skal gå. Denne løsningen sikrer forutsigbarhet for næringen men viktigst av alt, sikrer den verdifulle og uerstattelige områder for dyr og planteliv, sier Storehaug.

Til NTB sier APs energi- og miljøpolitisk talsperson Espen Barth Eide at han advarer mot en polarisert debatt med skyttergravskrig mellom oljeinteresser og naturvern, og sier at avtaler som allerede er inngått med oljenæringen må holdes.

– For Arbeiderpartiet er det viktig å finne en god og balansert løsning mellom hensynet til miljøet og næringsinteressene innen fiskeri, havbruk, skipsfart, mineralnæring og oljeindustri. Forvaltningsplanen skal ikke ha tilbakevirkende kraft, og tildelte lisenser skal stå ved lag, sier han.

