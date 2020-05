Krever alle Equinor-tall på bordet

Stortingspolitikere vil ha detaljert rapportering fra alle landene der Equinor har virksomhet – ikke bare USA. – De kan enten bli presset, eller gå i forkant.

Espen Barth Eide er energipolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Vis mer Vidar Ruud / NTB scanpix

15. mai 2020

Etter avsløringene i Dagens Næringsliv om enorme tap, manglende kontroll, ukultur og høy pengebruk USA, varslet Equinor denne uka at konsernet nå vil begynne å rapportere mer detaljert fra satsingen i USA.

På generalforsamlingen sa konsernsjef Eldar Sætre at fra og med andre kvartal i år vil tallene fra virksomheten i USA bli rapport som et eget segment under den internasjonale virksomheten til konsernet.

– Dette innebærer at vi vil gi regnskapsmessig resultat, justert resultat før og etter skatt, investeringer, eventuelle nedskrivninger og utvikling i anleggsmidler fra den amerikanske virksomheten, sa Sætre.

– Alvorlig brist i omdømmet

Nå vil politikere på Stortinget at Equinor legger alle tallene på bordet, og begynner å rapportere like detaljert fra de andre landene der selskapet har virksomhet.

Equinor i utlandet Har aktivitet i over 30 land. USA, Brasil og Storbritannia er de viktigste.

Satsingen i utlandet skjøt fart etter børsnoteringen i 2001, og spesielt etter fusjonen med Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet i 2007.

Selskapet tapte i fjor penger på virksomheten i utlandet. De samlede inntektene var drøyt 10 milliarder dollar, mens driftsresultatet var minus 800 millioner dollar.

Det har lenge vært kjent at den store satsingen i USA har vært et tapssluk. Nylig avslørte Dagens Næringsliv at det samlede tapet er på 200 milliarder kroner.

Nå skal Equinor begynne å rapportere resultatene for USA hvert kvartal, noe som lenge har vært et ønske fra flere hold.

Dette er landene Equinor har virksomhet i: Algerie, Angola, Argentina, Australia, Aserbajdsjan, Bahamas, Belgia, Brasil, Canada, De forente arabiske emirater, Danmark, India, Irland, Japan, Kina, Libya, Mexico, Nederland, Nicaragua, Nigeria, Norge, Polen, Russland, Singapore, Storbritannia, Surinam, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tanzania, Tyrkia, Tyskland, USA, Venezuela. Vis mer vg-expand-down

– Dette har vært en alvorlig brist i omdømmet, og den beste måten å møte dette på for Equinor er å være enda mer åpen og tydelig, sier Espen Barth Eide i Arbeiderpartiet til Aftenbladet/E24.

Han viser til at USA, der skandalen nå er avdekket, «tross alt har en sterk stat og et regelverk som fungerer».

– Men Equinor har også vært tungt inne i land med mye svakere samfunnssystemer enn USA: Angola, Brasil, Aserbajdsjan, sier Eide.

– Jeg tenker at de like godt kan begynne å rapportere på samme måte for de andre landene også. De vil enten bli presset til det, eller så kan de selv gå i forkant. Det å være i forkant bruker å være en god regel i krisehåndtering.

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV. Vis mer Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Alle tall på bordet

Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV, er enig:

– Uten tvil, sier hun.

Kaski kaller USA-saken «et voldsomt skudd for baugen» for Equinor, og mener mest mulig åpenhet er den eneste måte å rette det opp.

– Det er store variasjoner i lønnsomheten i utenlandssatsingen. Noen prosjekter er veldig lønnsomme, men det er all grunn til å tro at det er tapte investeringer også i flere land. Her trenger vi å få alle tall på bordet, og det bør være i Equinors interesse i lys av avsløringene.

Bjørn Asle Teige er konserntillitsvalgt i Equinor. Vis mer Jon Ingemundsen/Stavanger Aftenblad

Vil ha flere tall fra Brasil

Bjørn Asle Teige er konserntillitsvalgt for Safe i Equinor. Han er fornøyd med at selskapet nå blir mer åpne om resultatene i USA.

– Det burde skjedd for lenge siden, sier Teige.

Også han vil imidlertid ha enda større åpenhet, og er spesielt opptatt av det som skjer i Brasil.

– Landet er pekt ut som et kjerneområde for selskapet. Da bør det fortelles mer om hva som skjer der, sier Teige.

Sør-Amerikas største land er blant Equinors viktigste satsinger de neste årene. Selskapet skal investere 125 milliarder kroner der fram mot 2030. I 2018 ble Brasil skilt ut som eget forretningsområde, og Margareth Øvrum ble konserndirektør for virksomheten der.

Equinor sier nei

Equinor har imidlertid ingen planer om å rapportere fra andre land, på samme måte de nå skal rapportere fra USA.

– Virksomheten i USA er den største. Der har det vært et ønske om den informasjonen vi gir løftes bedre fram og kommer også kommer kvartalsvis. Vi vil fortsette med å gi informasjon om hvert enkelt land i årsrapporten på samme måte vi gjør i dag, men landene vil ikke være et eget driftssegment, slik USA nå blir, sier Glad Pedersen.

Han sier Equinor, med måten de har rapportert informasjon fra hvert enkelt land, har ligget i forkant av internasjonale reguleringer. Han mener selskapet har vært «en pådriver» for denne type åpenhet.

– Vi rapporterer detaljert om alle inntekter og skattebetalinger, i alle land der vi har virksomhet. Vi har i mange sammenhenger fått anerkjennelse for dette, fra organisasjoner som jobber for økt åpenhet. Dette vil vi fortsette med, sier Glad Pedersen.

Når det kommer til det store bildet for lønnsomheten internasjonalt sier Glad Pedersen:

– Det er riktig at det er variasjoner i lønnsomheten i den internasjonale satsingen. Slik er det også i Norge. Men samlet sett har det internasjonale virksomheten vært lønnsom for Equinor, og vi har verdifulle eiendeler som har potensial for god verdiskaping også fremover.