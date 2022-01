28 selskaper får tilbud om nye leteområder på norsk sokkel

Selskapene får tilbud om andeler i totalt 53 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel.

Publisert:

I høst ble regjeringen og SV til enige enige om å droppe nye leteblokker i 2022 i umodne deler av norsk sokkel. Men oljeselskapene skal fortsatt få tilbud om å lete etter olje og gass i mer modne områder - kjent som forhåndsdefinerte områder (TFO) .

Tirsdag ble det kjent at 28 selskaper har fått tilbud om andeler i totalt 53 utvinningstillatelser på norsk sokkel i tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021.

Til sammen 31 selskap søkte og ble vurdert av norske myndigheter i løpet av høsten 2021.

Dette melder Oljedirektoratet i en pressemelding.

– Gledelig

Av de 53 utvinningstillatelsene, er 28 i Nordsjøen, 20 i Norskehavet og 5 i Barentshavet. 17 av utvinningstillatelsene er tilleggsareal til eksisterende utvinningstillatelser.

– Det er gledelig at selskapene fortsatt har stor tro på at det er mer å finne i områder med kjent geologi og i nærheten av eksisterende infrastruktur. Det er viktig å påvise disse ressursene slik at ledig kapasitet i allerede etablerte prosessanlegg og rørsystemer kan utnyttes. Da kan selv små funn gi betydelig verdiskaping, sier direktør for lisensforvaltning i Oljedirektoratet, Kalmar Ildstad i pressemeldingen.

Årets tildeling viser at det fortsatt er et stort mangfold blant aktørene med en god blanding av små og mellomstore selskap samt store internasjonale aktører, mener myndighetene.

– Videre leteaktivitet og nye funn er avgjørende når vi skal videreutvikle den norske petroleumsindustrien til det beste for hele landet, sier olje- og energiminister Marte Mjøs Persen i en melding.

Disse selskapene får lete mer Følgende selskaper får tilbud (andeler/operatørskap):

Aker BP (15/7) A/S Norske Shell (2/1) Chrysaor (4/1) Concedo (3/0) ConocoPhillips (3/3) DNO (10/3) Equinor (26/12) Idemitsu (3/0) KUFPEC (1/0) Longboat (1/0) LOTOS (4/0) Lundin (10/5) M Vest (2/0) Neptune (2/2) OKEA (4/3) OMV (3/1) ONE-Dyas (3/0) Pandion (3/0) Petrolia NOCO (2/0) PGNiG (4/3) Source (2/0) Spirit (7/2) Suncor (2/0) Sval (3/0) TotalEnergies (1/0) Vår Energi (10/5) Wellesley (3/1) Wintershall Dea (7/4) Vis mer

Equinor skriver i en melding at selskapet er tildelt 26 nye utvinningstillatelser i forbindelse med Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) 2021 – 12 tillatelser som operatør og 14 som partner.

– Leting er helt nødvendig for å sikre fortsatt verdiskaping på norsk sokkel. TFO-rundene er derfor svært viktige for oss og vi er glade for tildelingen av nye utvinningstillatelser, sier Jez Averty, direktør for Undergrunn i utforsking og produksjon Norge i Equinor.

Wintershall Dea er tildelt syv lisenser i TFO-runden 2021, fire som operatør, melder selskapet.

En utvinningstillatelse gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleum innenfor tillatelsens geografiske område.

I Norge har vi to typer konsesjonsrunder, nummererte runder og tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO). De nummererte rundene utlyses til vanlig ut annethvert år. Dette omfatter umodne områder. TFO lyses ut årlig og omfatter modne deler av sokkelen.

– Vanvittig, mener Greenpeace

Greenpeace-sjef Frode Pleym reagerer sterkt på at Støre-regjeringen fortsetter der Solberg-regjeringen slapp med å dele ut nye oljelisenser.

Greenpeace sier de er spesielt bekymret for den nordligste lisensen, som ligger tett inntil den kontroversielle “iskantsonen”, som er hjemmet til flere tusen arter, og blir beskrevet som et spesielt verdifullt og sårbart område.

– Støre-regjeringen viser sitt sanne ansikt ved å sette oljeindustriens krav om nye letelisenser over behovet for en rettferdig, grønn omstilling, sier Frode Pleym, leder i Greenpeace Norge i en pressemelding.

– De nye lisensene er et klart brudd på klimaløftet statsminister og bestefar Støre ga til barnebarna i valgkampen. I stedet for å bidra til å gjøre en forskjell for i møtet med klimakrisen fortsetter Støre med «business as usual», mener Pleym.