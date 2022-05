Polens statsminister: Norges økte oljeinntekter bør deles med Ukraina

Norge tjener store penger på økningen i oljeprisen som blant annet stiger grunnet krigen i Ukraina. Polens statsminister mener inntektene bør deles med Ukraina

Polens statsminister Mateusz Morawiecki mener det er urettferdig at Norge indirekte tjener store penger på krigen i Ukraina.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Polens statsminister Mateusz Morawiecki deltok lørdag i en spørretime under Nasjonal ungdomsdialogkongress.

Her uttalte han at et lite land som Norge, med fem millioner innbyggere, sitter igjen med et overskudd fra olje og gass på godt over hundre milliarder euro, og mener Norge indirekte drar nytte av krigen i Ukraina.

Det skriver polske TVN24.

– Noe er galt. Skriv til dine unge venner i Norge. De burde dele dette gigantiske overskuddet, oppfordret statsministeren ungdommene til stede.

– Ikke rettferdig

Han henvendte seg også til nordmenn direkte.

– Kjære norske venner. Det er ikke normalt, det er ikke rettferdig. Dere drar indirekte nytte av krigen forårsaket av Putin. Tilfeldig, selvfølgelig, for krigen i Ukraina er ikke Norges feil, men dere tjener indirekte på krigen, sa Morawiecki, og la til en siste oppfordring:

– De bør dele raskt. Jeg sier ikke at det er nødvendig for Polen, men for Ukraina, for de som er mest berørt av denne krigen.

Vanvittig inntektsøkning

I årets tre første måneder solgte Norge gass, laks og andre råvarer til utlandet for 435 milliarder kroner, noe som er nesten tre ganger så mye som vanlig.

Det skyldes både uro i verdensøkonomien, men også krigen i Ukraina.

Norge solgte naturgass til utlandet for 259 milliarder kroner i januar-mars i år. Det er omtrent fem ganger så mye som i de siste årene.

Oljesalget har omtrent doblet seg til over 120 milliarder kroner i første kvartal, sammenlignet med noen år bakover.

Også Polens største gasselskap, Pgnig, har sett driftsresultatet mer enn doble fra i fjor, skriver Bloomberg. I første kvartal omsatte selskapet for 2,19 milliarder dollar (21,5 milliarder kroner), hvor mesteparten av inntektsøkningen kommer fra det norske datterselskap Pgnig Upstream Norway, som har rettigheter på norsk sokkel.

Nordea anslår statens inntekter fra olje og gass til om lag 1.200 milliarder kroner i år, 550 milliarder mindre enn tidligere.

– Dette kan svinge veldig mye, sier analytiker Dane Cekov i Nordea.