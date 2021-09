Milliardprosjekt sikrer mer norsk gass til britene

Shell kom med kake og utbyggingsplan til olje- og energiminister Tina Bru mandag, og lover enda mer gass fra Ormen Lange-feltet til britene. – Som alltid i denne industrien, er det snakk om store summer, sier Bru.

Administrerende direktør Marianne Olsnes i Norske Shell overrakte mandag utbyggingsplanen for tredje fase av Ormen Lange-prosjektet til olje- og energiminister Tina Bru (H). Vis mer

Etter det E24 kjenner til skal investeringene vært på om lag 12 milliarder kroner.

Prosjektpartnerne tok med seg kake pyntet med en tegning av en undervannsinstallasjon da de mandag møtte opp på olje- og energiminister Tina Brus kontor i Oslo for å levere utbyggingsplanen.

Administrerende direktør Marianne Olsnes i A/S Norske Shell sier at prosjektet gir økt risiko, men at gevinsten er mye mer gass og store verdier til både partnerne og fellesskapet.

– Dette er et prosjekt for å få ut mer verdier fra eksisterende felt, på vegne av alle lisenshaverne og staten. Vi øker utvinningen på Ormen Lange fra 75 til 85 prosent, og får inn disse molekylene innenfor et vindu frem til 2040, som gjør markedsrisikoen mindre, sier Olsnes til E24.

– Det er en gunstig investering?

– Det er en veldig robust investering, men også en investering med mer risiko. Vi knytter oss inn i eksisterende infrastruktur i et felt som driver enormt bra. Nå skal vi gjøre det litt mer komplekst. Risiko og inntjening henger sammen, sier Olsnes.

Shell og partnerne hadde med kake til olje- og energiminister Tina Bru for å markere at utbyggingsplanen er levert for prosjektet med havbunnskompresjon på Ormen Lange-feltet. Vis mer

– Spise kake og feire litt

Tina Bru er fornøyd med å ha fått overlevert enda en utbyggingsplan før en ny regjering tar over. Hun er spesielt glad fordi prosjektet tar i bruk teknologi som er utviklet og modnet frem i Norge.

– Det er alltid hyggelig å få utbyggingsplaner. Det er en anledning til å spise kake og feire litt, så det er bare god stemning, sier Bru til E24.

– Det er jo en svær sak. Som alltid i denne industrien, er det snakk om store summer selv for mindre prosjekter. Dette prosjektet øker utvinningen for Norge, og ser du på gassprisen om dagen så skjønner du at dette betyr mye, sier Bru.

Skyhøye gasspriser

Gassprisene kan svinge mye, men den siste tiden har de vært skyhøye. I Europa har prisen ligget på 20 dollar per MMBtu, en så høy pris at norske Yara og andre industriaktører har valgt å stenge ned fabrikker.

Prishoppet gir også skyhøye eksportinntekter til Norge. Det ble eksportert gass for 38 milliarder kroner i august, en femdobling fra samme tid i fjor og tidenes høyeste verdi, ifølge SSB. Equinor meldte mandag om at selskapet har fått tillatelse til å øke gassproduksjonen fra feltene Oseberg og Troll, for å forsyne et stramt europeisk marked.

Ormen Lange-prosjektet skal være i drift i 2026. Prosjektet skal være lønnsomt så lenge gassprisen holder seg over 2,6 dollar per million britiske varmeenheter (MMBtu). Det er betydelig lavere enn dagens priser.

Partnerne bak Ormen Lange-prosjektet poserer. Sittende er administrerende direktør Marianne Olsnes i Norske Shell (t.v.) og olje- og energiminister Tina Bru. Bak: Tor Skjelby (Vår Energi), Sigurd Omland (Petoro), Erling Berge (Equinor), Lars Gjerdåker (Shell) og Karl Henry Steen (Ineos). Vis mer

– Veldig glade i dette feltet

Marianne Olsnes tror britene vil ta godt mot nyheten om at det er tilgjengelig ytterligere 30 til 50 milliarder kubikkmeter, i tillegg til de 300 milliarder kubikkmeterne med gass Ormen Lange ble anslått til fra før.

– Det regner vi med. Ormen Lange har vært veldig betydningsfullt for Storbritannia, sier Olsnes.

– Det har til tider da det var full produksjon levert 25 prosent av britenes forbruk, så de er veldig opptatt av Ormen Lange, og veldig glade i dette feltet. Så de er fornøyde med at det kommer mer gass fra Ormen, sier hun.

Storbritannia var i fjor det landet som kjøpte mest av Norges gass, med en andel på 20 prosent, ifølge norskpetroleum.no. Britene bruker blant annet gass til oppvarming, matlaging og kraftproduksjon.

– Tar tid å legge om

Olje- og energiminister Tina Bru peker på at norsk gass er viktig for Europa, noe som er blitt enda tydeligere i det siste. Begrenset tilgang på gass og høye priser får dramatiske konsekvenser for forbrukere og næringsliv i Storbritannia og på kontinentet.

– Det er kjempeviktig. Du skjønner hvor viktig Norge er for forsyningssikkerheten i Europa, når det andre stedet å hente gass fra er Russland. Når Europa avkarboniserer og får mer uregulerbar kraft på nett, trenger de grunnlast. Det er bedre at det er gass enn kull, sier Bru.

– Vi vet at omstillingen i Europa ikke skjer fullt så raskt som man kan få inntrykk av i avisene. Det vil ta tid å legge om kraftsystemet. Gassen kommer til å spille en viktig rolle i mange år. Dette vil også fortsette hvis Europa skal bruke store mengder hydrogen, i hvert fall i en overgangsfase, sier hun.

Les også Equinor får levere mer gass: – Uvanlig stramt

– Maksimerer verdien

Lars Gjerdåker er leder for forretningsutvikling i Shell. Han peker på at 80 prosent av leveransene til dette prosjektet skjer fra norske selskaper.

– Dette gir også en direkte inntekt til den norske stat på i størrelsesorden 40 milliarder kroner, avhengig av gassprisen, sier Gjerdåker til E24.

– Vi sikter mot oppstart i 2026. Totalt vil prosjektet levere 30 til 50 milliarder kubikkmeter ekstra. Dette kommer på topp av det feltet allerede av produsert, det er veldig høy utnyttelsesgrad. Vi bruker tidligere investeringer og maksimerer verdien av det som er gjort før, sier han.

– Dette vil vi se mer av på sokkelen, tror mange?

– Ja. Det er videreutvikling av eksisterende felt, der vi tar ut mer ressurser og bruker infrastruktur som er på plass, og får ut høyere verdi til lavere kostnader, sier Gjerdåker.

Lars Gjerdåker er leder for forretningsutvikling i Shell. Vis mer

– Verdensrekord

Kompresjonsanlegget på Ormen Lange skal stå på 900 meters havdyp og styres fra land, 120 kilometer unna. Det skal også bygges en rekordlang vekselstrømskabel fra land til undervannskompressorene.

– Det som er spesielt er undervannskompresjonen, der vi setter ned utstyr på 900 meters dyp og hjelper trykket inn til land, slik at gassmolekylene får en lettere vei. Det gjør at vi kan få flere av dem opp. Vi senker det som kalles brønnhodetrykket, sier Gjerdåker.

– Det er også 120 kilometer til land, og transporten av strømmen ut dit er også verdensrekord, sier han.

Ormen Lange har tidligere bidratt til teknologiutvikling for leverandører som Aker. Teknologien i fase tre er utviklet sammen med OneSubsea i Bergen, med læring fra lignende prosjekter på feltene Gullfaks og Åsgard.

– Kompetansen på undervannsaktivitet i Norge finnes ingen andre steder i verden, og den blir også eksportert, sier Olsnes.

Partnerne i Ormen Lange er operatør Shell (17,81 prosent), Petoro (36,485 prosent, Equinor (25,3452 prosent), Ineos E&P Norge (14,02808 prosent) og Vår Energi (6,3356 prosent).