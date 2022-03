Drivstoffprisene stiger til rekordhøyder: – Ikke noe man ønsker seg

Et stramt marked som følge av krigen i Ukraina i kombinasjon med høye avgifter fører til rekordhøye priser på drivstoff.

Gaute Trøim var den eneste som fylte drivstoff på Shell Frogner da E24 var på stasjonen torsdag ettermiddag. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Det blir ikke så mye fylling i dag, sier Gaute Trøim (23).

Han skal hjem til Hemsedal og trenger drivstoff til bilen han skal bruke på kjøreturen. Til daglig studerer han økonomi på BI i Oslo.

– Hva synes du om de høye prisene?

– Det er noe man må leve med. Jeg må jo bruke bilen. Men det er jo ikke noe man ønsker seg, sier Trøim.

Prisene øker på mye i samfunnet. Den siste tiden har inflasjonen vært høy internasjonalt. Energiprisene har bidratt kraftig og gått rett til værs.

– Holder det seg slik, blir det sikkert et problem for mange i samfunnet. Samtidig hjelper det vel for det grønne skiftet, sier Trøim.

Han er selv på utkikk etter elbil og sier man blir straffet hardt som eier av bil som går på fossilt brensel i Oslo.

Bensinprisen på Shell Frogner er 22,09 kroner per liter torsdag ettermiddag. Dieselprisen ligger på 21,2 kroner literen.

Høyere innkjøpspris

Kjetil Foyn er direktør for bærekraft og kommunikasjon i Circle K. Han sier de allerede har sett en kraftig økning i innkjøpsprisen på bensin og diesel, og på drivstoff, som følge av hendelsene i Europa.

– Dette, i kombinasjon med høye avgifter, gir rekordhøye priser på bensin og diesel, sier Kjetil Foyn, direktør for bærekraft og kommunikasjon i Circle K til E24.

Han sier videre at de opplever et stramt drivstoffmarked i Europa, med lave bensinlagre og diesel, og økt etterspørsel som presser prisene opp.

Flere faktorer som påvirker

– Innkjøpsprisen vår på drivstoff påvirkes av flere faktorer, ikke bare råoljepris slik mange tror, men også tilbud og etterspørsel etter drivstoff internasjonalt, i tillegg til valutakurs.

Oljeprisen er på det høyeste nivået siden 2012. Den har steget betydelig den siste tiden og lå på 116,60 dollar fatet på sitt høyeste torsdag ettermiddag.

Prisen ved pumpene påvirkes også av innkjøpsprisene på biodrivstoff som blandes inn i bensinen og diesel som selges i det norske markedet. Det er også lokal konkurranse som kan påvirke drivstoffprisene flere steder.

– Det er fortsatt et stramt marked på bensin og diesel i Europa som følge av det som skjer i Europa nå, sier Foyn.

– Stor usikkerhet bidrar

Sjefanalytiker Thina Saltvedt i Nordea sier at bensin- og dieselprisene henger sammen med oljeprisen, ettersom det er oljeprodukter laget av råolje.

– De henger også sammen med de tilgjengelige lagrene av bensin og diesel, og prisene i Norge vil også være avhengig av valutakursen siden vi kjøper mesteparten av drivstoffet i de internasjonale markedene, som handles i dollar.

Hun legger til at når raffineriene selv må betale mer for råoljen, må de også ta seg mer betalt for produktene som de lager. Det er blant annet bensin og diesel.

– Det er helt klart at markedet var stramt før krigen begynte, og det skyldes at mye av etterspørselen etter olje har økt i takt med at vi nå kommer ut av pandemien og at økonomiene begynner å åpne opp igjen.

Produksjonen har derimot ikke økt like raskt. Opec+ besluttet tirsdag å ikke øke produksjonen, men holde seg på nivået fra tidligere tross forespørsler om å øke.