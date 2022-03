USA stopper russisk olje: – Skader Putin mer enn Europa

Selv om Europa ender med å sanksjonere russisk olje vil ikke Putin strupe gassen. Da er det ikke mer penger til krigsmaskineriet hans, mener oljeanalytiker.

Putin har raslet med sablene. Han truer med å kutte av den russiske tilførselen av gass til Europa. Vis mer

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Tirsdag kunngjorde president Biden at USA forbyr importen av russisk olje og gass. En idé som før helgen ble ansett som usannsynlig.

Nadia Martin Wiggen er partner og energianalytiker i Pareto Securities. Hun mener det var en enkel beslutning for amerikanerne, men likevel en kraftfull en.

– Man må huske på at russisk olje kun utgjør to prosent av oljen USA importerer. Så det betyr mer for signaleffekten, hevder hun.

– Mindre penger til krig

I Europa er man langt mer avhengig av russisk olje. Russland er Europas største oljeprodusent. Nettopp derfor har stemningen for å sanksjonere russisk olje vært lunken. Likevel mener Wiggen at også europeiske sanksjoner kan komme snart.

– Det kommer mange private sanksjoner. TotalEnergies har bestemt seg for å ikke kjøpe russisk olje. Når private selskaper gjør det, blir det lettere for statene å gjør det samme, sier Wiggen.

Nadia Martin Wiggen er partner og oljeanalytiker i Pareto Securities. Hun mener ikke etterspørselen etter olje er truet nå. Vis mer

Etter intervjuet med Wiggen bestemte også Shell seg for å stoppe kjøp av russisk olje.

Spørsmålet er da om dette gir den russiske presidenten et insentiv til å strupe den russiske gasseksporten til Europa.

– Ikke nødvendigvis. Da har han mye mindre penger til krigen hans. Gass er det siste han vil kutte ut. Da har han bare atomvåpen igjen, sier hun.

Russland er Europas største gasseksportør. De står for om lag 45 prosent av den EUs gass.

– Det skader Europa mer enn Putin om Russland kutter gassen. Men det skader Putin mer enn Europa å sanksjonere russisk olje, legger hun til.

Nyhetene fra den andre siden av Atlanterhavet førte til nok et oljeprishopp. Tirsdag ettermiddag nådde oljeprisen over 130 dollar.

EU kunngjorde tirsdag også en plan for å gjøre kontinentet mindre avhengig av russisk energi. Etter planen skal Europa være uavhengig fra russisk fossil energi før 2030.

Mot 150 dollar?

Høy oljepris kommer AS Norge, isolert sett, til gode. Men finnes det en for høy oljepris? En oljepris som demper etterspørselen?

– Vi ser ingen tegn til dette nå.

– Sist gang prisen ble for høy, og kollapset, lå den på 147 dollar, justert for inflasjon betyr det 185 dollar i dag.

For at markedet skal kollapse igjen tror analytikeren at prisen må over dette nivået.

– Det er mye likviditet i markedet nå etter koronapandemien. Slik har det ikke vært tidligere. Selv om landene ikke liker høye oljepriser har de nå større kjøpekraft enn før, hevder Wiggen.

En oljepris på 120 til 125 dollar fatet er sunt, mener hun.

Om russisk olje sanksjoneres av Europa vil det påvirke om lag 6,5 millioner fat russisk olje. Da mener hun at oljeprisen kan nærme seg 150 dollar fatet, eller høyere. Det kan påvirke etterspørselen.

– Men om dette skulle skje vil Saudi-Arabia og Forente Arabiske Emirater øke sin produksjon. I tillegg kan Iran slippes inn i markedet, kanskje også Venezuela. Da vil vi kanskje ikke se noe påvirkning på etterspørsel, forklarer oljeanalytikeren.