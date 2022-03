Kraftig oljeprishopp

Prisen på nordsjøolje har bikket over 130 dollar fatet i løpet av natten.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Oljeprisen hoppet da handelen i Asia åpnet i natt, og har på det meste kostet mer enn 130 dollar.

Det betyr at oljeprisen nå er på nivåer som ikke har blitt sett siden 2008, da finanskrisen preget markedet.

I skrivende stund omsettes ett fat med nordsjøolje for 130,34 dollar fatet – opp mer enn 10 prosent for dagen, ifølge tall fra dataleverandøren Infront.

Det tilsvarer en pris på omtrent 1.160 kroner fatet. Til sammenligning la regjeringen til grunn en snittpris på oljen på 559 kroner fatet i år, i Nasjonalbudsjettet fra i høst.

Også prisen på den amerikanske lettoljen WTI har hoppet til sitt høyeste nivå siden finanskrisen, og omsettes i skrivende stund for 125,7 dollar fatet.

Diskuterer handelstans

Bloomberg og Financial Times knytter oljeprishoppet til samtaler mellom USA og allierte om en mulig handelsstans av russisk olje.

– Vi snakker nå med våre europeiske partnere og allierte om å på en koordinert måte se på mulighetene for å forby import av russisk olje, sa USAs utenriksminister Antony Blinken til CNN søndag.

Samtalene handler også om å «sikre at det fortsatt er en sunn forsyning av olje i markedet», sa Blinken.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har oppfordret allierte til å stramme ytterligere til de allerede omfattende sanksjonene mot Moskva, blant annet ved å boikotte landets lønnsomme olje- og gassnæring.

På slutten av fjoråret var Russland verdens fjerde største eksportør av råolje og petroleumsprodukter etter Canada, Mexico og Saudi-Arabia, ifølge amerikanske myndigheter.

– Vi ser nå sannsynligheten for at russisk eksport blir direkte påvirket av sanksjoner som svært høy, sier råvarestrateg Daniel Hynes ved ANZ til CNBC.

Han mener at dagens oljeprishopp antyder at markedet «ikke tok hensyn» til potensialet for direkte sanksjoner mot russisk olje.

Tyskland advarer mot stans

Den tyske regjeringen advarer mot importforbud på russisk olje. USA sa søndag at tiltaket var oppe til vurdering blant mulige nye sanksjoner mot Russland.

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock at et slikt tiltak vil være nytteløst, fordi det ikke kan opprettholdes på lang sikt.

– Det monner ikke om vi om tre uker finner ut at vi kun har igjen noen dager med strøm i Tyskland og derfor må gå tilbake på disse sanksjonene, sa hun søndag.

Også finansminister Christian Lindner uttaler skepsis til en oljeembargo i et intervju med Bild.

Tyskland er avhengige av fossil energi fra Russland. Landet får anslagsvis 55 prosent av gassen og 42 prosent av oljen og kullet fra russerne.

Råvarepriser stiger

Også en rekke andre råvarepriser stiger etter meldingene. Spotprisen på gull, som gjerne anses som en trygg havn for investorer i urolige tider, har i løpet av natten bikket over 2.000 dollar per unse for første gang siden august 2020.

Samme morgen har prisen på palladium og kobber nådd sine høyeste nivå noensinne, ifølge Bloomberg.

Kraftig nedgang i Asia

Børsene i Asia- og Stillehavsområdet faller kraftig samme morgen. Tyngst er fallet i Tokyo og Hongkong, der børsene er ned mer enn tre prosent.

Slik ser bildet ut rundt klokken 05.30 norsk tid: