Stor oljelekkasje i California – Over en halv million liter har lekket ut i havet

Lekkasjen omtales som en av de største i Californias historie. Den lokale borgermesteren kaller hendelsen for en «potensiell økologisk katastrofe».

En ødelagt rørledning knyttet til en oljeplattform utenfor kysten ved Orange County i California har lekket over en halv million liter olje ut i havet. Et team av redningsarbeidere jobber med å stoppe oljesølet fra å nå vernede områder. Vis mer

Publisert: Oppdatert for mindre enn 3 timer siden

Minst 572.000 liter olje har lekket ut i havet utenfor Orange County i California.

– Lekkasjen har rammet Huntington Beach betydelig, opplyser myndigheter i Huntington Beach i California.

Ifølge borgermester Kim Carr fant oljelekkasjen sted ved nitiden morgenen lørdag, skriver Times of San Diego. Oljesølet skal ha rammet den seks kilometer lange strekningen fra Huntington Beach til Newtown Beach, et område som er svært populært for surfere.

Lekkasjen kan få store negative konsekvenser for miljøet og naturmangfoldet på strendene og i våtmarkene i området.

Redningsmannskaper jobber søndag med å dempe omfanget av lekkasjen før den sprer seg til de vernede våtmarksområdene ved Huntington Beach.

Den amerikanske marinen og lokale selskaper har satt inn fly i et forsøk på å få en oversikt over skadene. I tillegg har lokale entreprenører blitt hyret inn for å bidra i opprydningen, melder Reuters.

En måke flyr over oljelekkasjen som har rammet Huntington Beach søndag. Huntington Beach er en by med rundt 200.000 innbyggere sør for Los Angeles. Vis mer

Redde for dyrelivet

Lekkasjen skyldes en ødelagt rørledning knyttet til en oljeplattform utenfor kysten, ifølge myndighetene i Orange County. Oljen skal ha begynt å lekke ut lørdag amerikansk tid og skal ha dekket et område på 34 kilometer i Stillehavet, ifølge kystvakten.

Utslippet skal også ha gjort stor skade på Talbert Marsh, et vernet våtmarksområde like ved Huntington Beach.

Ifølge CNN kunne de lokale myndighetene allerede tidlig søndag oppleve at død fisk og fugl ble skylt i land sammen med oljen.

Borgermester Carr sier at lekkasjen er en «potensiell økologisk katastrofe».

«Irreversibel påvirkning»

De populære strendene i området ble raskt stengt, og man frykter at oljesølet vil gå hardt utover det rike fugle- og dyrelivet langs den berørte kysten.

– Påvirkningen dette har på omgivelsene er irreversibel, sier Katrina Foley i Orange County.

Oljelekkasjen omtales som en av de største i Californias historie. I 1990 lekket 1,6 millioner liter råolje ut da et tankskip gikk på grunn utenfor Huntington Beach.

I 2015 sprakk en rørledning nord for Santa Barbara, noe som førte til at 541.313 liter råolje lekket ut over Refugio State Beach.