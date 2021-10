«Knalltøff og trivelig»: Her er Norges nye olje- og energiminister

Tidligere bergensordfører, nestleder i Rød Valgallianse og trillingmor. Marte Mjøs Persen (Ap) er landets nye olje- og energiminister.

– Litt spent, sa Mjøs Persen da hun for første gang sto på statsrådskontoret hun nå skal jobbe fra de neste fire årene. Vis mer

Oslo: Få turte å spekulere i hvem som skulle overta for Tina Bru som ny olje- og energiminister. I motsetning til andre ministerposter var denne posten lite omtalt.

Hun som skal lede Olje- og energidepartementet de neste fire årene under statsminister Jonas Gahr Støre er Marte Mjøs Persen.

Hun var ordfører i Bergen i perioden 2015 til 2021.

Hun satt i bystyret i Bergen fra 2003 til 2015. Da overtok hun som byens ordfører hvor hun gikk av etter stortingsvalget i år.

– Viktig å ivareta arbeidsplassene

Like før klokken tre torsdags ettermiddag kom Persen inn på kontoret til avtroppende statsråd Tina Bru.

Stemningen var lett og gemyttlig.

– Jeg er veldig glad for at det er en vestlending som overtar, sa Bru før hun forlot kontoret.

– Ja, jeg er jo litt spent, erkjenner Persen idet hun står bak pulten hun nå skal jobbe fra de neste fire årene.

– En av de store oppgavene handler om å redusere klimagassutslippene. Samtidig er det viktig å ivareta arbeidsplassene innenfor olje- og gassnæringen. De er viktige i overgangen fra fossil til fornybar energi, sa hun.

– Vi må gjøre oss mer uavhengig av olje- og gass, la hun også til.

Persen har bakgrunn fra Rød Valgallianse (RV). Hun var nestleder i partiet fra 2003 til 2007. Hun meldte seg ut av partiet da de slo seg sammen med Arbeidernes kommunistparti og ble til dagens Rødt.

I 2008 meldte hun seg inn i Arbeiderpartiet.

– Jeg er først og fremst en vanlig jente fra Bergen, sa Marte Mjøs Persen om seg selv da hun inntok statsrådstolen for første gang torsdag. Vis mer

Forkjemper for elektrifisering

Den nye olje- og energiministeren har tidligere uttalt seg kritisk mot vindkraft på land. Særlig har hun engasjert seg mot de planlagte vindturbinene i Stølsheimen.

I et intervju med Bergens Tidende i desember 2020 sa hun dette:

– Det heter så pent vindkraftparker. Sannheten er at det er industriområder, sa hun da.

– Det er havvind – vindturbiner til havs – Norge kan bli best i, kommenterte hun også.

Også dette ble et tema under nøkkelseremonien i Akersgata i Oslo.

– I plattformen har vi pekt på å bygge vindkraft om det er lokalt forankret. Vi kommer til å se på eventuelle konflikter som måtte være mellom natur, folk og utbygging, sa hun.

Hun har vært en forkjemper for elektrifisering av norsk sokkel. Og hun er ikke for en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon.

I et intervju med Bergensavisen tidligere i år sa hun dette.

– Elektrifisering av sokkelen skal i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen. Vi må sørge for videre elektrifisering av nye og eksisterende felt, samtidig som det sikres nok fornybar kraft til ny og eksisterende industri på fastlandet.

– Radikal bakgrunn

Stortingsrepresentant for Rødt Mímir Kristjánsson kjenner Persen fra tiden i RV. Han beskriver henne som knalltøff og trivelig.

– Hun kommer fra en nokså radikal bakgrunn. Hun har beveget seg mot sentrum, men er fremdeles på venstresiden av Arbeiderpartiet, sier Kristjánsson

Han er overrasket over at hun fikk nettopp denne posten.

– Jeg vet ikke hvorfor han er overrasket over dette, smilte Persen da hun fikk høre om Kristjánssons kommentar.

– Du finner nok litt igjen av den gamle radikaleren Marte, men jeg er først og fremst en vanlig jente fra Bergen, slo hun også fast

Kristjánsson savner en klarer olje-kobling med den hos den nye statsråden. Nå advarer han Rogaland om å ikke havne bakpå

– Jeg synes det er synd at ikke Rogaland er representert i denne posten. Jeg er generelt skuffet over mangelen på rogalendinger i denne regjeringen. Det er ikke mangel på dyktige kandidater, slår han fast.

– Rogaland må derfor følge nøye med å sørge for at viktige energiløft ikke skyves til Bergen. Det er jo en viss rivalisering her, avslutter han.

Persen selv tar hennes egne manglende olje-erfaring med knusende ro.

– Jeg er vestlending og vet hvor viktig næringen er for arbeid og utvikling i landet. I denne jobben handler det om å se på den politiske helheten. Ikke minst er det viktig å samarbeide med fagbevegelsen, sa hun på spørsmål fra Aftenbladet/E24.

Trillingmoren

Administrerende direktør i Norsk olje og gass Anniken Hauglie gratulerer den nye statsråden med jobben.

– Plattformen som ble lagt frem onsdag viser at den nye regjeringen viderefører hovedlinjene i olje- og gasspolitikken. Det sikrer aktiviteten på sokkelen som gir store inntekter til fellesskapet og sikrer arbeidsplasser i hele landet, samtidig som vi når klimamålene, skriver hun i en e-post til Aftenbladet/E24.

Hun har vært organisasjonssekretær i Human-Etisk Forbund og fylkessekretær i Hordaland Nei til EU.

Hun var ordfører i Bergen da Turøy-ulykken skjedde. Hun har selv en mann som jobbet offshore.

Mjøs Persen er også trillingmor.