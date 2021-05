Oppreisning etter tiår med kamp: - Nå har vi kommet i mål

En kommisjon skal etablere en kompensasjonsordning for langtidsskadde oljearbeidere. Det vedtok i Stortinget tirsdag. For mange har kampen vært nær uutholdelig: – Jeg skulle aldri gi opp, sier tidligere oljearbeider.

Tidligere oljearbeider Bjarne Kapstad har stått i frontlinjen for langtidsskadde kollegaer. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Jonas Vikingstad (Stavanger Aftenblad)

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

– Jeg tok til tårene på tirsdags kveld. Jeg trodde ikke det var sant. Dette er det vi har kjempet for i mange år. Dette er et eventyr.

Det sier tidligere oljearbeider Bjarne Kapstad. Han var kranmekaniker på Ekofisk-feltet i tjue år. Han ble løsemiddelskadet av jobben og ble uføretrygdet. Han fikk aldri medhold av verken forsikringsselskapet Tryg eller retten om at skadene kom av hans arbeid på riggen. I februar klaget han saken inn til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

Han har stått i frontlinjen i den lange kampen for å bli trodd. Trodd på at arbeidsplassen ikke var trygg. Trodd på at arbeidet medførte langvarige og livsfarlige skader. Han beskriver den nesten endeløse kampen som slitsom, men nødvendig.

– Det har vært fryktelig tungt. Jeg har vært i noen veldig dype daler. Heldigvis har jeg vært heldig med dem rundt meg som har snakket meg opp hele tiden, sier Kapstad rolig.

– Mildt sagt jævlig

Han benytter anledningen til å sende en takk til tidligere direktør i Conoco Phillips og Oljedirektoratet, Rolf Wiborg. Har har stått sammen med Kapstad i kampen med sine kolleger.

– I lys av det som skjedde i går føler jeg at jeg har fått oppreisning. Nå blir vi trodd. Å bli uføretrygdet i en alder av 44 år var mildt sagt jævlig. Å gå hjemme å gjemme seg vekk var tungt.

Bjarne Kapstad var riggmekaniker på Ekofisk-feltet. Etter tjue år på jobb ble han syk og siden han var 44 år har han vært uføretrygdet. Her er han på jobb i 1995. Vis mer byoutline Even Bergum/Dalane Tidende

I 2018 skrev Stavanger Aftenblad om den dødssyke tidligere oljearbeideren Tor Leif Langhelle. Han døde i 2018 av prostatakreft, en vanlig kreftform blant oljearbeidere. Han kjempet for sin og sine kollegers sak til siste slutt.

Langhelle og Kapstad var gode venner. Før kameraten gikk bort avga Kapstad ham et løfte. Et løfte om å fortsette kampen, et løfte om å aldri gi opp.

– Et løfte er et løfte. Det skal holdes. Dette løftet har motivert meg veldig mye. Jeg savner enda de daglige telefonene våre, sier Kapstad.

Når Aftenbladet snakker med han onsdag er han straks på vei ned til Vats i Vindafjord. Der skal han besøke kameraten på hans siste hvilested.

– Jeg skal legge blomster på graven til Tor Leif. Det er en fin måte å markere tirsdagens nyheter på. Det blir nok litt tungt, men godt også. Særlig nå.

– Nå har vi kommet i mål, avslutter han.

– Det har vært fryktelig tungt, sier Kapstad om sin årelange kamp for oppreisning. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Ingen tid å miste

Også leder for fagforeningen SAFE gleder seg over nyheten som kom tirsdags ettermiddag. Også hun beskriver kampen som tung, lang og dyr.

– Vi er selvfølgelig veldig fornøyde. Det er en mangeårig kamp som ligger bak dette. Vi har brukt mye ressurser på å løfte de frem og vi er veldig glade for at de nå anerkjennes av politikerne, sier fagforeningsleder Hilde-Marit Rysst.

Hun sier kampen har tatt lang tid fordi både fagforeningene og de utsatte har blitt aktivt motarbeidet av en mektig motpart.

– Det er et stort system av forsikringsselskaper som har jobbet mot dem. Nav har også veldig ofte vært et stort problem. I tillegg er ikke arbeidsgiverne behjelpelige nok med å gi dokumentasjon knyttet til kjemikalier, sier hun.

– I tillegg må vi ikke glemme at de utsatte er mennesker som er blitt svekket av sin arbeidssituasjon. Dette gjør at de ikke har like mye krefter til å kjempe en sånn kamp, legger Rysst til.

Leder i fagforbundert SAFE er glad for nyheten. Hun mener den har kommet seint, men ikke for seint. Vis mer byoutline Jarle Aasland

Mange av de skadde og syke tidligere oljearbeiderne er gamle. Noen har, som Langhelle, gått bort. Derfor mener leder i Industri Energi Frode Alfheim at regjeringen må forte seg med å få på plass en ordning.

– Det er et viktig poeng at mange av de som har blitt hardest rammet er landets oljepionerer. Mange av dem har ikke så mye tid å miste for å få den anerkjennelsen de trenger. Derfor er det viktig at arbeidet med ordningen ikke drar ut i det lengste. Det har tatt lang tid, men det kan ikke ta så mye lengre tid nå, slår han fast.

Likevel mener SAFE det ikke for seint å komme med en kompensasjonsordning.

– Det er ikke for seint for de enkelte som står igjen med skadet helse. Mange står også igjen i en helt fortvilet situasjon der de ønsker å få prøvd sakene sine, men dette koster penger. Penger de gjerne ikke har. Jo mer arbeidsgiver og forsikringsselskaper blir ansvarliggjort, jo mer vil de legge til rette for et mindre skadelig arbeidsmiljø. Dette er veldig positivt i fremtiden, slår hun fast.

Selv om tirsdagens nyheter var av den gode sorten er ikke kampen over. Hele yrkesskadeordningen skal under lupen i det videre arbeidet til fagforeningen.

– Det er ikke bare offshorearbeidere det er viktig å ivareta, men også raffineriarbeidere til lands. De utsettes også for gasser og eksos gjennom avlufting uten at det er merket. I Norge tror vi at vi har et så godt vern at ingenting skummelt kan komme ut av lufterør, men det stemmer ikke. Vi må ikke være så naive at vi ikke stiller spørsmål, avslutter hun.

Publisert: Publisert: 5. mai 2021 14:21 Oppdatert: 5. mai 2021 14:41