Opec-melding sender oljeprisen brått ned

Opec+ nærmer seg avtale om moderat opptrapping av oljeproduksjonen, ifølge The Wall Street Journal. Oljeprisen reagerer med å falle.

Illustrasjonsbilde. Vis mer byoutline Essam Al Sudani / X03713

Infront TDN Direkt

Eivind Bøe

Publisert: Oppdatert: 3. desember 2020 11:13 , Publisert: 3. desember 2020 10:39

Oljekartellet Opec og samarbeidslandene (Opec+) nærmer seg en avtale om moderat økning i produksjonen med opptil 500.000 fat per dag fra januar.

Det sier personer med kjennskap til diskusjonene, ifølge The Wall Street Journal torsdag.

Meldingen sender oljeprisen ned. Ett fat av nordsjøoljen Brent koster nå 47,78 dollar, mot 48,4 dollar som var prisnivået før meldingen.

Prisen steg tidligere, før den var ned 0,25 prosent for dagen. Deretter henter prisen inn noe av kursfallet.

Opec+ skal møtes torsdag klokken 14 etter at det planlagte møtet ble utsatt tidligere denne uken på grunn av uenighet mellom landene. Oljeanalytiker Helge André Martinsen i DNB Markets har pekt på at det kan gå mot en sakte reduksjon av produksjonskuttene, altså at kuttene blir mindre.

– Forventningene har vært at de vil utsette reduksjonen av kuttene med tre måneder. Etter det vi forstår diskuteres nå flere alternativer som involverer en gradvis avsmalning av kutt, ettersom Opec+-landene nærmer seg et kompromiss, skrev Martinsen i en kommentar tidligere torsdag.

Coronapandemien og de påfølgende nedstengingene har gjort at etterspørselen etter olje har stupt, noe som har senket oljeprisen, og landene i Opec har vært uenige om hvor mye olje de skal pumpe opp.

