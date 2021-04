I dag må Equinor-sjefen forklare seg for Petroleumstilsynet

Konsernsjef Anders Opedal må forklare mangelen på etterlevelse av regelverket hos Equinor.

Petroleumstilsynet finner avvik mellom det ledelsen i Equinor sier den forventer og det som faktisk gjøres. Konsernsjef Anders Opedal må forklare mangelen på etterlevelse av regelverket for tilsynet. Vis mer byoutline Håkon Mosvold Larsen

Rett før påske omtalte Aftenbladet et ferskt pålegg fra Petroleumstilsynet til Equinor. Tilsynet er bekymret for sikker drift på selskapets plattformer, etter funn av mye overtidsbruk.

Men det stopper ikke der. Direktør Anne Myhrvold i Petroleumstilsynet har også kalt inn konsernsjef Anders Opedal til et møte senere i dag, torsdag.

Møtet er ikke direkte forårsaket av pålegget, har tilsynet tidligere uttalt.

– Pålegget er ikke det konkrete utgangspunktet for møtet, men vil nok være et eksempel. Møtet handler om totaliteten i situasjonen og de alvorlige hendelsene som har vært med for eksempel branner på landanlegg. Så vil møtet også omhandle mangel på etterlevelse av regelverket hos Equinor, sa talsperson Øyvind Midttun hos Petroleumstilsynet til Aftenbladet.

Direktør Anne Myhrvold Vis mer byoutline Johansen, Carina / NTB scanpix

Han viste til at mangelen på etterlevelse var basert på funn i tilsynsaktiviteter og granskninger.

– Det er et gap mellom det ledelsen i selskapet uttrykker at den forventer og det som faktisk avdekkes i tilsyn. Møtet er for å diskutere relevante forhold knyttet til dette og for å uttrykke alvoret i situasjonen, sa Midttun.

Foruten konsernsjef Opedal skal flere i konsernledelsen være med på møtet, samt representanter for sikkerhetsarbeidet i selskapet.

