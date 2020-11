– Dette er en stor dag

Nå har Anders Opedal (52) overtatt som øverste sjef for Equinor.

Avtroppende sjef Eldar Sætre tok imot Anders Opedal da han ankom Equinors hovedkontor som toppsjef for første gang. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

2. november 2020

Mandag 2. november 2020 blir en merkedag i historien til den norske oljegiganten Equinor. I dag har saudabuen Anders Opedal sin første dag på jobb som konsernsjef i selskapet.

– Det er en stor dag. For meg personlig og for selskapet. Det er ikke hver dag Equinor får ny konsernsjef, sa Opedal like etter at han ankom hovedkontoret på Forus for første gang som toppsjef.

Og han har helt rett i at sjefsbytter ikke er hverdagskost. Opedal er bare den sjette faste konsernsjefen i Equinor siden selskapet ble etablert i 1972.

Det var ingen stor seremoni da Anders Opedal overtok sitt nye kontor, men forgjenger Eldar Sætre avduket det nye navneskiltet på døren. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

– Godt skodd

I resepsjonen ble Opedal møtt med koronahilsen og håndsprit av forgjenger Eldar Sætre, som har hatt jobben siden 2015.

– Nå er du sjefen min i fire måneder, sa Sætre, som skal jobbe i Equinor-kulissene og bistå Opedal fram til han formelt går av med pensjon til våren.

Sætre er sikker på at selskapet er i trygge hender når han nå overlater roret til Opedal.

– Anders er veldig godt skodd for oppgaven. Dette er en stor glede for meg, sa Sætre og la til at han la vemod og følelser knyttet til egen avgang bak seg før helgen.

– Det skal bli spennende, sa Opedal, før de to Equinor-toppene slo følge til Opedals nye kontor.

Mange vil ha en bit av Equinors nye toppsjef. Mandag morgen var han på plass i NRK Rogalands morgensending. Til høyre programleder Morten Nesvik. Vis mer byoutline Jon Ingemundsen

Grønnere framtid

– Jeg ønsker å være en konsernsjef som involverer og lytter, men samtidig setter en klar retning for selskapet. Det er vanskelig å si noe om framtiden, men det som er sikkert, er at den blir annerledes, sa Opedal.

Og for Equinor blir framtiden grønnere. Klimakrisen er en av vår tids store utfordringer, og utslipp fra olje og gass er en sentral del av problemet.

– Equinor skal være et ledende selskap i det grønne skiftet, slår Opedal fast.

Mandag morgen publiserte selskapet en pressemelding der det offenlitggjorde en ambisjon om at selskapet skal være klimanøytralt innen 2050.

– Det er en god forretningsstrategi for oss og bra for klimaet. Det handler om å være relevant i et samfunn i endring, mener Opedal.

Aftenbladet/E24 kommer tilbake med mer fra Opedals første dag.

